VIBREMOS POSITIVO

DIGNIFIQUEMOS EL TRABAJO DE LAS MUJERES

El 17 de noviembre se cumple un año desde que entró en vigor la reforma a la Ley del Seguro Social (LSS) donde las personas empleadoras están obligadas a inscribir a las personas trabajadoras del hogar (PTDH) ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ¿Ya lo sabías?

De acuerdo con datos del IMSS, al cierre de octubre se tienen inscritas a la seguridad social a 62,533 personas trabajadoras del hogar, 10,000 más que en octubre del año pasado, antes de que entrara en vigor la reforma a la LSS.

Esta cifra podría parecer alentadora, pero dista mucho de alcanzar el universo de PTDH. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en el segundo trimestre de 2023, se encontraban ocupadas como personas trabajadoras en servicios domésticos de 15 años y más, 2.4 millones de personas, de los cuales, el 95 por ciento eran mujeres y el 5 por ciento, eran hombres.

Es decir, aproximadamente 2.3 millones de mujeres se dedican al trabajo del hogar remunerado. La mayoría de esas mujeres son jefas de familia, o sea que su ingreso es el principal en sus hogares.

Conociendo estas cifras me gustaría invitarte a la reflexión sobre la precariedad laboral en la que históricamente viven las personas trabajadoras del hogar, y por si eso no fuera poco, también la discriminación en la que viven. Muchas personas todavía se refieren a ellas como "la muchacha", "la sirvienta", "la doméstica", "la señora que me ayuda".

Desmenuzando un poco estos términos, los primeros tres son discriminatorios y le quitan el valor a su trabajo, y el último término invisibiliza el trabajo que hacen las PTDH, ellas no están ayudando en casa, ellas trabajan en nuestros hogares, por más que algunas sean consideradas como familia.

Desde la manera en que nos referimos a las PTDH dice mucho sobre el reconocimiento que se les da sobre su trabajo y su persona. Ahora bien, si nos adentramos a los derechos laborales que las PTDH tienen por ley, es importante saber que son los mismos, o casi los mismos, que cualquier otra persona trabajadora.

¿Sabían que ellas tienen derecho a los cinco seguros del IMSS? Riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y guarderías y prestaciones sociales. Estos cinco seguros dignifican el trabajo de cualquier persona trabajadora, y más de las PTDH y sus familias que son generalmente vulnerables a la informalidad y desprotección social. Con el salario precario que muchas de ellas perciben (el salario mínimo establecido para las PTDH es de 225.5 pesos diarios en todo el país y 312.41 en la Zona Libre de la Frontera Norte). ¿Les parece suficiente para mantener a una familia? O incluso, ¿a ellas mismas?

Entonces, la inscripción a la seguridad social es el primer paso para dignificar el trabajo de las PTDH, pero también hace falta darles un contrato (sí, de esos contratos de trabajo que tenemos todas las personas trabajadoras formales). Ese contrato es indispensable porque ahí se establece su jornada, horarios, días de descanso, aguinaldo, vacaciones, en fin, todas las prestaciones que como personas trabajadoras merecen. Y aparte de todo, pero no menos importante, retomo la dignificación de su trabajo desde la no discriminación y respeto a su persona.

Sin duda hace falta mucha sensibilización, por ejemplo, cuando he sacado el tema con conocidos, familiares o amistades sobre asegurar a las PTDH ante el IMSS, varios (no puedo decir que todos) hacen comentarios como "pero qué caro, o le pago el IMSS, o su sueldo", o, "la verdad ni a ella le conviene, porque le bajaría el sueldo", o de plano hay algunos que ni siquiera escuchan.

Pongamos un granito de arena para sensibilizarnos y sensibilizar a nuestro círculo cercano. Si empleas a una persona trabajadora del hogar en casa, o si conoces a alguien que empleé a una de ellas, dignifica su trabajo desde el trato, con contrato y con seguridad social.

