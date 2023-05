VIBREMOS POSITIVO

LEY DE LA RESONANCIA

¿Habíamos escuchado alguna vez sobre la Ley de la resonancia, a qué se refiere, qué es?

Estamos mas acostumbrados o se ha popularizado mas la famosa Ley de la atracción, pero en realidad, ¿cómo funciona y cómo logramos atraer lo que llega a nuestra vida, ya sea bueno o malo?

La Ley de resonancia es una ley universal que establece que las vibraciones de las mismas frecuencias armoniosas resuenan entre sí, por lo que en resumen, atraemos lo que somos, no podemos atraer, lo que no somos.

Al pasar de la vida queremos que nos llegue un increíble amor, ser abundantes, ser millonarios, estar rodeados de excelentes personas, sentirnos queridos, que nos den cariño, tener salud y un cuerpo envidiable, que se preocupen por nosotros, que nos quieran, pero… ¿Quiénes somos?, ¿Qué estamos resonando?, ¿Qué tenemos que transformar o evolucionar para que llegue todo lo que queremos?

Al final siempre intentamos cambiar el mundo, pero no nos hemos dado cuenta, que no podemos, que por que mas que intentemos cambiar, al hermano, la madre, la esposa, el hijo, el esposo, la familia, etc., se vuelve una lucha constante de nunca acabar, lo único que sí depende de nosotros y que sí podemos transformar es… a nosotros mismos.

Hoy en día parece que existe un despertar de conciencia colectivo en el mundo y estamos dándonos cuenta de la importancia del trabajo personal, del amor propio, de nuestro propósito de vida y de realmente ser feliz, de conocernos a profundidad y aceptarnos con nuestras fortalezas y miedos.

Pongámonos a pensar qué estamos haciendo desde nuestro ser, desde nosotros mismos, para poder impactar a nuestro alrededor, ¿somos éticos?, ¿Somos sinceros? ¿Somos honestos? ¿Somos íntegros?, ¿Qué valores rigen nuestra vida?, ¿En quiénes nos hemos convertido?, ¿Qué queremos para el mundo?

Todos estamos interconectados, hagámonos responsables y trabajemos en nosotros mismos, es verdad, a veces va a doler, nos vamos a equivocar, esta bien, somos humanos, solo aprendamos rápido, que la vida pasa en un abrir y cerrar de ojos, vivamos los momentos para disfrutarlos, aprendamos a conocernos, a aceptarnos y sobre todo a vivir al máximo, por que en ocasiones estamos muertos en vida, estamos por estar, estamos sin sentido, y eso justo es lo que atraemos

Te dejo unas preguntas para reflexionar:

¿Me gusta mi vida?, ¿Qué estoy atrayendo? Observa a tu alrededor, lo que atraes, es justamente, lo que tu eres, ¿Te gusta?, ¿Lo aplaudes?, ¿Te enorgullece? Se honesto, si es un sí, continúa mejorando, si es un no, toma tu realidad y cámbiala, arriésgate, lánzate y comienza a vivir, de una vez, sin miedos.

