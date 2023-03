Vibremos Positivo

CON SU SANGRE POR DELANTE

La obsesión por no manchar la ropa durante la menstruación, y que todo el mundo se entere, es casi generalizada en todas las mujeres desde que iniciamos a sangrar. Tanto, que ya ni recuerdo cuántas veces les pedí a mis amigas me miraran el trasero para confirmar que todo anduviera "bien" ahí o de las ocasiones que tuve que amarrarme una sudadera a la cadera para ocultarlo.

Pero, ¿qué pasaría si nos sacudiéramos ese miedo, vergüenza y presión todos los meses y decidiéramos practicar el free bleeding o sangrado libre? Creo que para poder aterrizar integralmente el tema de menstruación tendríamos que normalizar hablar sobre la sangre… sangre… sangre... y lo común que es verla en todas partes: series, películas, novelas... ¿Por qué no acostumbrarnos a verla también como parte de la moda actual? La idea de no utilizar ningún producto de higiene íntima y dejar fluir nuestra sangre supondría el fin a algunos problemas de gestión.

Y es que, si en muchas partes del mundo gestionar la menstruación con los insumos necesarios se vuelve imposible para algunas, ¿por qué entonces no volvemos el free bleeding en lo más IN del mundo? ¿Por qué utilizar productos de higiene íntima es más una imposición y no una elección? Además que muchos de los productos de higiene íntima no son muy beneficiosos para la salud por todas las sustancias tóxicas que tienen, apenas dejan transpirar y nos dejan más expuestas a padecer infecciones. Y es que nadie nunca nos dijo que PODEMOS sangrar de forma libre y natural. Si ya estamos peleando por que no se demonice este proceso, pues dejémosla fluir. Así tal cual. Como viene. Como llega. Hasta que se va.

Hagamos que el sangrado libre (acción de vivir una menstruación sin ningún producto sanitario-ni copas, toallas, tampones, discos o esponjas), esté en la lista de opciones. Y andemos por las calles, escuelas, parques, iglesias y oficinas sin miedo ni vergüenza a manchar nuestra ropa si nos llega de sorpresa.

Y no digo que el sangrado libre sea la mejor opción para todas. No. Cada quién debe optar por el método que le sea más cómodo y seguro. Solo digo qué, ya que andamos normalizando las conversaciones sobre menstruación, pues lo hagamos también familiarizándonos con ver la sangre en pantalones, faldas o vestidos, ¿no? Y que se nos enseñe no solo a ponernos una toalla o a introducirnos un tampón… si no también a controlar nuestro flujo naturalmente.

Este método requiere observación, práctica y dominio de nuestros cuerpos. Pero tenemos suficientes habilidades en los músculos vaginales y en el suelo pélvico para dominarlo. Nada que no podamos aprender y dominar. Requiere cierto nivel de valentía.

No sé, tal vez faltan años luz para normalizar este método. Muchas voces que den testimonio de sus ventajas. Más valientes que se "atrevan" a evidenciar su sangrado sin vergüenza y sin miedo. El sangrado libre es quizás hoy la única opción que nos libraría de adquirir mes con mes insumos o productos de alto costo.

