Viajes a ciudades fronterizas registran 'buen comportamiento'

Buen comportamiento registran las oficinas instaladas en el municipio de San Pedro, que ofrecen transporte a las ciudades fronterizas de Coahuila.

Aunque su destino "estrella" es Ciudad Juárez, Chihuahua, pues hay salidas todos los días en esta temporada y ella completa la mitad del camión, pues recogen pasaje en el ejido Rosita, Francisco I. Madero, Matamoros y Torreón.

"Son los que no me dejan, todos los días hay salidas" dijo la encargada de uno de los locales que se encuentra en la plaza principal de la ciudad, quien agregó que en esta temporada las familias buscan boletos para viajar a Acuña, Piedras Negras y Ramos Arizpe, aunque ella no ofrece el servicio a este último municipio, pero sí hay otras empresas que lo ofrecen.

La entrevistada mencionó que también tiene salidas a algunas ciudades de Texas como: Dallas, Austin, Irving, con tres salidas por semana y algunos lugares de Oklahoma y Chicago.

En los viajes a Estados Unidos, dijo que la venta ha estado "floja" contrario a lo que esperaba, pues mencionó que los dos años anteriores los traslados bajaron considerablemente y este año por el precio que cotiza el dólar, tenían la idea de que iba a mejorar; sin embargo, no fue así.

En relación a las playas, la coordinadora de viajes dijo que también hay una importante afluencia, principalmente a Mazatlán.