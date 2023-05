Pacientes del IMSS en Matamoros sufren ante el mal servicio

Pacientes que acuden al hospital rural del Seguro Social en Matamoros viven dificultades por las deficiencias que hay en el servicio, pues es “imperdonable” que se les pase una cita porque tardan hasta dos días para recibir la atención, además de que faltan medicamentos.

Para alcanzar cita deben llegar al menos a las 06:00 de la mañana, debido a que únicamente dan 10 fichas; en caso de que a las personas que acuden a chequeo mensualmente se les pase la cita deben anotarse en una lista de espera y permanecer todo el día para ver si algún paciente no llega y así tener la oportunidad de ser atendidos.

“Dan 10 papelitos por día y eso a ver si alcanza y si no, se quedan en lista de espera y si no al siguiente día hay que ir de vuelta a las 06:00 de la mañana. Si para uno que vive aquí es una batalladera, imagínese pa’ la gente que viene de los ranchos o de Viesca”, declaró una mujer que acompaña a su esposo que es diabético.

La entrevistada añadió los diferentes inconvenientes que enfrentan algunos pacientes; por ejemplo, para quienes viven en el área urbana ir al doctor les representa perder todo el día, ya que hay que ir temprano a sacar la cita, luego regresar para la consulta y en ocasiones terminan el chequeo cuando ya oscureció. Aunado a los gastos que se tienen que cubrir, como pagar el pasaje: un taxi en la ciudad les cobra 70 pesos (35 de ida y 35 de vuelta) más las comidas.

En el caso de los que llegan de Viesca, si tienen familiares en Matamoros se quedan a dormir, por lo que tienen la oportunidad para estar temprano el día programado, pero los que no, salen al amanecer para alcanzar lugar y si no tienen vehículo un taxi les cobra 700 pesos.“Hay que estarse todo el día, salimos ya casi metido el sol, porque necesita uno estar bien al pendiente, porque me ha tocado ver a señores que apenas pueden caminar y tardan en bajarse del taxi o del carro donde los traen y si llegan cinco minutos tarde ya no los dejan pasar y entra otro y tiene que venir otra vez”.

La mujer afirmó conocer todas las dificultades que pasan las personas que viven en Viesca y sus ejidos, ya que tiene una hermana que padece de EPOC (Enfermedad pulmonar obstructiva crónica) y ella acude cada mes a surtir el medicamento, en una “vuelta” que se da su cuñado o algún sobrino le dejan la receta cuando se acerca el día que deben ir y luego acuden a recogerlo.

Incluso dijo que su hermana utiliza tanque de oxígeno y cada seis meses debe acudir a consulta, por lo que paga un taxi que le cobra 700 pesos a Matamoros y luego en la receta que surtió el mes pasado no le entregaron un inhalador y le costó mil pesos, pero solo le dura 15 días y el problema es que hace unos días acudió nuevamente a surtir medicamento y tampoco le entregaron el inhalador.

“Es una batalladera para ella cuando le toca ir al doctor, lo bueno es que la cita la tiene cada seis meses, porque la mandan a hacer análisis, radiografías y un electrocardiograma, pero no hay ambulancia y tiene que venirse en taxi y son 700 pesos y luego cuando no hay medicamento hay que comprarlo, no hay de otra” manifestó.