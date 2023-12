Nuestra supercomputadora renovada 'Pony' se niega a realizar toda la tarea de forma automática y sin la imperiosa necesidad de que nuestros infiltrados subagentes califiquen el trabajo realizado por las autoridades en este agonizante 2023.

Dicho de otro modo, su sistema informático en esta ocasión no activará el modo "Inteligencia Artificial" (IA) al considerar que el aprendizaje, el razonamiento y la percepción del desempeño de los servidores públicos definitivamente sí requiere de supervisión humana. A sabiendas de que de cualquier modo y pese a ser inspeccionados con lupa al final, ellos siempre sabrán ingeniárselas para hacerle al "Houdini" en aquello de aparecer y desaparecer cosas. Sin más, comenzamos...

*******************************************************

TORREÓN

El alcalde mejor boleado, peinado, almidonado, planchado y muy bien peluqueado, Román Alberto Cepeda González, mereció un impasse de "La Pony", que de primera estuvo a punto de dar la calificación, pero reposó un poco el proceso de datos. Destacó que don Román ha trabajado con pasión, calentando la silla de la oficina del séptimo piso del edificio más caro de la ciudad y que ha traído resultados positivos en seguridad y atracción de inversiones, no así en el asunto de servicios públicos como agua potable y drenaje, que por cierto en los últimos meses han hecho crisis.

Pendiente queda mejorar el pavimento en general y tener más control en algunas de las áreas de su gobierno donde aún se piden moches. Queda como anecdótica la postura que tuvo previo a la ascensión del hoy gobernador "Echado pa' Delante", aunque parece que nada le impedirá hacerse de la candidatura para una eventual reelección. El implacable ordenador ponderó mucho eso de que se sigan practicando las mordidas desde el policía de a pie, hasta de directores de departamento en otras áreas del ayuntamiento, y apenas iba a expedir la nota mínima aprobatoria, cuando apareció en la memoria de la computadora el destacado trabajo de la primera dama, Selina Bremer de Cepeda, impulsando el desempeño de Román, por lo que alcanzó un lustrado SIETE PUNTO CINCO.

El tesorero municipal, Óscar Gerardo Luján Fernández, ha mejorado en su desempeño, ya que en el primer año apenas pasó con seis, pero como siguen sin contratar deuda ni créditos pese a los recortes federales, además del aumento de la recaudación propia, muestra su trabajo, aunado a la financiación de la obra Giro Independencia que será fondeada 100 % con recursos municipales, por lo que don Óscar asciende a un decoroso SIETE Y MEDIO.

El encargado del despacho del Simas Torreón, Eduardo Terrazas Ramos, recibe un CINCO de calificación, porque todavía no se adapta al cargo para el que aún no le han dado el nombramiento desde la salida de Lauro Villarreal, por lo que la entidad que administra está en opacidad.

La secretaria del Ayuntamiento, Natalia Fernández Martínez, ha cumplido con su función y cuenta con un conocimiento de leyes y reglamentos que le ha servido para sacar adelante situaciones de conflicto con el sindicato de trabajadores, pero no ha logrado ser el brazo fuerte del alcalde para el teje y maneje de la política interna, por lo que la destartalada computadora le otorga un SIETE.

El director de Obras Públicas, Juan Adolfo von Bertrab Saracho, quien ha tenido uno de los roles preponderantes en el equipo de don Román, producto de la intensa obra pública de diferente calado, recibe un SIETE de calificación. Parece corto pero sus polémicos bolardos e inversiones de embellecimiento e imagen urbana, sonaron a dispendio de recursos públicos en aras de magnificar la imagen de la actual administración, mientras que otras necesidades básicas como el drenaje en zonas prioritarias, han recibido insuficientes recursos.

Para el titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, César Perales, "La Pony" le tiene reservado un SEIS Y MEDIO, porque definitivamente hay que destacar la oportuna reacción que los agentes tuvieron a la hora en que comenzaron los robos de vehículos con violencia en la ciudad y un cierto control en los índices de seguridad, pero este año sobraron quejas por abuso policial, choques protagonizados por los elementos, además de los constantes robos a negocio, quintas y las riñas en bares; sin dejar de señalar que sus muchachos so pretexto de control de conductores con ingesta de bebidas espirituosas, han encontrado un camino para la franca extorsión a la ciudadanía que le está pasando la factura al director.

Para el titular de la Dirección de Tránsito y Movilidad Urbana, Luis Morales, conocido como "el hombre de las mil chambas", "La Pony" le tiene una estrellita en la frente, porque si bien los múltiples operativos que mantiene sirven para llenar las arcas municipales, hay que reconocerle el trabajo que hace para meter en cintura a los motociclistas. Sin embargo, las quejas contra los tránsitos se dejaron ver durante todo el año, con temas como la extorsión a los conductores y algunas agresiones de parte de sus elementos a los civiles, por eso recibirá este 2023 un SIETE.

De don Víctor Navarro, el poderoso director de Servicios Administrativos del ayuntamiento, comentan nuestros subagentes, que en este 2023 se mantuvo como un importante factor en la toma de decisiones angulares del bien boleado alcalde de Torreón, hasta le dejó más espacios al Tesorero Municipal. "La Pony" como es de mucha experiencia, mantiene bajo sus registros la poderosa firma de las licitaciones de los uniformes de los policías que nadie sabe si llegaron al buen puerto, por lo que se le otorgó un SEIS PUNTO CINCO, emitiendo además una boleta que anexa a la calificación y en la que le sugiere al funcionario que en 2024 sea más transparente.

El 2023 inició con Kena Yáñez al frente de Desarrollo Económico, pero nunca se le veía en la oficina, ni en los eventos, ni a los regidores atendía y ni siquiera se tomaba la molestia de actualizar las cifras de empleo al dar entrevistas, por eso nuestra computadora le da un CINCO. Mientras que Jorge Willy Portal, director de esa misma dependencia, inició con gran empuje, convirtiéndose en la esperanza de los empresarios para lograr posicionar a esta ciudad en los ojos del mundo, pues desde el primer día se pronunció a favor de mejorar la engorrosa tramitología y buscar la digitalización, lo malo es que los regidores y funcionarios de otras áreas como Informática no traen las mismas ganas de trabajar, por lo que se lleva un SIETE.

El director de Servicios Públicos, Fernando Villarreal Cuéllar, quien se cansa de pedir a la gente que no tire basura en la calle, es calificado con un SIETE, pues se reconoce que se han emprendido campañas como la limpieza de lotes baldíos y de recuperación de espacios públicos, pero hay un rezago considerable en el tema del alumbrado.

Al director de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, Francisco Torres Suárez se le vino un vendaval con los quejosos de las colonias residenciales y los temas poco organizados sobre el rumbo que está llevando la ciudad, ya que el Centro Histórico no parece tener un plan concreto, de ahí que "La Pony" no encontró muchos elementos positivos para evaluarlo. Además, porque se anduvo escondiendo por mucho tiempo de la odiosa prensa que buscaba respuesta a los temas polémicos de los fraccionamientos. Don Paco, que ya había trabajado en la Presidencia Municipal de Torreón, aprendió que lejos del latoso reflector se tiene mayor margen de maniobra para travesuras, por lo que la destartalada computadora lo quería fulminar con una limpia combustión provocada por adecuada mezcla de aire y carburante. Sin embargo, "La Pony" también ponderó el talento y sagacidad de Torres Suárez para llevar a buen puerto la encomienda del alcalde, y hasta la simpatía que posee su persona que ayuda a tener mejor ambiente de trabajo. SEIS y buen día, sentenció la computadora.

"La Pony" calificó como ingenioso a Roberto Escalante, director del Sistema Integral de Ordenamiento Vial en 2023, tras tener la idea de sellar los baches reparados con el logo del Ayuntamiento, lo que causó polémica entre la ciudadanía, además "La Pony" arrojó cuantos datos inconclusos tras el caos generado todo el año, debido a la desincronización de algunos semáforos por todo el bulevar Constitución que debido a las obras del Sistema Vial Cuatro Caminos debieron ser un tema apremiante, al contrario, las quejas se acumularon hasta que al final tuvieron solución, pero para "La Pony" esta solución fue casi al final de la obra, por lo que su calificación fue de CINCO y medio punto extra para que al siguiente año se aplique.

Finalmente, en el culturoso país de los vinos y los canapés, el arquitecto Antonio Méndez Vigatá, a pesar de las trabas y la entrega tardía de presupuesto, ha logrado maniobrar y nutrir de oferta al Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE) y navegar en relativa calma en el tormentoso mundo culturero. "La Pony" letrada y copetuda le da un OCHO PUNTO CINCO.

*******************************************************

GÓMEZ PALACIO

A la alcaldesa, Leticia Herrera Ale, le fue bien en este año en materia de seguridad, entregando buenos números. En 2023 los subagentes fueron testigos que doña Lety se dedicó a atender prioridades entre las múltiples necesidades que tiene la ciudad, luego de tres años de abandono en materia de obra y servicios públicos básicos. Puso orden en la casa, priorizó el pago a proveedores y contratistas (a algunos a los que les debe el Estado hasta trabajo les dio), sin endeudar a Gómez Palacio. Se trajo "cortitos" a los directores, quienes en menos de 5 minutos y en plena sesión de cabildo estaban obligados a mandarle fotos atendiendo reportes hechos al momento por los regidores en plena sesión.

La presidenta dio varios golpes en la mesa cuando el caso lo ameritó porque su paciencia a estas alturas de la vida cada día se agota más. Parecía que la nota de doña Lety sería de muy buen nivel, pero las cada vez más cotidianas ausencias de la primera autoridad del municipio y los exiguos recursos con los que cuenta, no han permitido sacar a Gómez Palacio de como lo dejó Marina Vitela, por lo que se necesitan muchas cosas más para que brille de la forma como lo anhela la alcaldesa. "La Pony" obsequia un SIETE Y MEDIO, sabedora que de cumplirse el programa de pavimentación anunciado para el año que entra, la calificación podrá ser mayor.

El secretario del Ayuntamiento, Vicente Reyes Solís, en este año (al igual que en el anterior) se dedicó a mantener un bajo perfil (no así en las redes donde suele mostrar sus gustos gastronómicos y su pasión por la camiseta blaugrana del Barcelona) públicamente aunque de todos es sabido que el teje y maneje de muchos de los asuntos que atañen a la administración municipal recaen sobre sus hombros, pues es cercano a la alcaldesa. Muchos directores tienen que "tocar base" con él al momento de tomar decisiones para que el mensaje llegue a doña Lety. Don Vicente suele ser enviado por su jefa a eventos y reuniones a representarla, lo que hace con suficiente decoro. "La Pony" le da un SIETE Y MEDIO.

A pitos y sombrerazos el tesorero municipal, Carlos García González, ha mantenido a Gómez Palacio con finanzas sanas. El bajo endeudamiento y la profesionalización en la administración de las finanzas (con constantes auditorías internas) fueron algunos de los elementos tomados en cuenta por la agencia internacional de calificación crediticia Fitch Ratings que modificó en este año a "estable" la calificación de largo plazo del municipio de Gómez Palacio, luego de que ésta se encontraba evaluada como negativa a finales de la pasada administración. "La Pony" le da un bien ganado OCHO.

El director del Sideapa, Francisco Escalera Tostado, se enfocó este año no sólo a recorrer diversos sectores de la ciudad para dar mantenimiento, hacer trabajos de limpieza y reconexiones en las redes de distribución de agua potable, así como en los sistemas de drenaje sino en mejorar la calidad de la atención. A partir de este año, los usuarios de Sideapa tienen la posibilidad de realizar transacciones en la aplicación móvil de su banco preferido y gestionar sus pagos. En 2023 también tuvo retos por la infraestructura vieja que a inicios del año repercutió en el problema de abasto de agua en algunos sectores que posteriormente fue solucionado. También ha trabajado de la mano con autoridades federales por el proyecto de Agua Saludable. "La Pony" lo quería consentir por méritos propios con alta calificación, pero como la opacidad y complacencia rondan a quienes observan y juzgan la administración gomezpalatina, la destartalada computadora -eso sí, con disco duro renovado y nueva tarjeta RAM- por precaución le espetó un SIETE, lamentando pecar de severa, en aras de evitar la innecesaria zalamería.

Al director de Obras Públicas, Juan Salazar Reyes, con todo y nuevas oficinas, le tocó enfrentar el rezago que hay en materia de obra pública, que a su vez se empata con todas las solicitudes ciudadanas a través de las audiencias públicas. Las pavimentaciones en sectores muy deteriorados, el nuevo panteón municipal y obras de mejora de imagen en vialidades principales son algunas de las acciones que le robaron este año el sueño al director, pues varias veces fue citado por la alcaldesa a dar explicaciones ante el Cabildo. "La Pony" una vez más fue provocada a ser obsequiosa, pero falta mucho para que Gómez Palacio recobre siquiera como lo había dejado doña Leticia en 2019. Un SIETE y que se diga le fue justo.

A Érick Escobedo, director de Desarrollo Económico, lo hemos visto muy activo con las capacitaciones a emprendedores y micronegocios, pero poco se ha observado en relación con la exportación, que supuestamente era su fuerte, esperemos que se acuerde para el próximo año de estas expectativas. Recibe un SIETE.

Fue apenas en el mes de septiembre que se anunció la separación como titular de la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana de Gómez Palacio de Iván Carlos Torres Chávez, quedando al frente de manera provisional el comandante Luis Eduardo Canul Castellanos. Aunque tiene poco tiempo en el cargo, los ciudadanos continúan externando poca confianza en la corporación, debido a la prácticamente nula información sobre la incidencia delictiva y sobre los resultados obtenidos principalmente por el Grupo Operativo de Reacción Inmediata (GORI) en las calles, aunque la administración se esfuerza en comunicar que los índices delictivos han bajado sensiblemente, por lo que la calificación que se le otorga es de SEIS Y MEDIO.

El director de Tránsito y Vialidad, Eduardo Rangel Arámbula, alcanzó también un SIETE de calificación, debido a la mala percepción de la ciudadanía sobre operativos como el alcoholímetro y el radar, los cuales son vistos como recaudatorios y se presume no se cumple con el principal objetivo que es el de disminuir los accidentes viales, sobre todo los de fatales consecuencias

Lourdes Padilla, coordinadora del Centro de Justicia para la Mujer, se lleva un SEIS por no contar con un albergue acondicionado donde resguardar a las víctimas de violencia extrema, así como mayor personal para dar una atención rápida a los solicitantes.

*************************************************************

LERDO

Al presidente municipal, Homero Martínez Cabrera, este año le tocó bailar con la más fea y pagar los platos rotos que otros exalcaldes rompieron en el año 2007, pero con todo y eso su administración se defendió bien en el rubro de inversión pública. Extrañamente este 2023, donde anduvo muy movido recorriendo colonias, entregando obras y otras acciones aprovechando que ya no tiene tantos frentes abiertos o "fuego amigo", ha sido cuando las cosas se le han puesto un poco más tensas y difíciles con el tema de las resoluciones por el caso de los extrabajadores de Lerdo (en su mayoría directores que ocuparon cargos de confianza) y quienes han estado haciendo uso de todos los recursos legales de los cuales disponen y que implican una erogación mayor (sí, increíble pero cierto) a la que les corresponde, que además es bastante onerosa, pues algunos esperan llevarse más de 6 millones de pesos por cabeza por los 6 años de espera tras una resolución firme, y se les hace poco. A don Homero y al resto de su Cabildo este año algunos jueces federales los han amagado con destituirlos por no pagar en una sola exhibición los 140 millones de pesos que no es cosa menor para un municipio como Lerdo con tantas necesidades. Por esquivar bien los golpes y por no sacrificar los servicios públicos o la obra pese a todos los problemas, "La Pony" le pone un OCHO.

Aunque en el primer año no se le conoció la voz a la síndica municipal, Alina Arlette Rivera Quiñones, la realidad es que en 2023 se ha mostrado un poco más participativa en el Cabildo. Eso sí, no informa gran cosa al momento de la presentación de las finanzas públicas ante el pleno que no vaya más allá de "lo que entró salió" y lejos está de explicar con puntos y comas los gastos en los diferentes rubros, pero una sorpresa este año fue que al menos es mucho mejor de lo que se creía para el debate. Porque se animó a hablar este año y ha sido una pieza más para la defensa del erario lerdense, "La Pony" le da un SEIS PUNTO CINCO.

El que aseguran ya pagó la multilla que ronda los 30 mil pesos (que fue impuesta por un juez federal igualmente por el tema de los extrabajadores) es el secretario del Ayuntamiento, Jesús Eduardo Lara Urby, quien visiblemente este año aprendió un poco más sobre paciencia y tolerancia. No obstante, algo que debería tomar en cuenta es que de su área depende todo el cuerpo de abogados de la parte jurídica del Municipio que, por cierto, no los han defendido hasta ahora muy bien, razón por la cual más vale que tengan alguna otra asesoría con mejores resultados. Por no traer "cortitos" a los "abogángsters" del municipio, "La Pony" le da un SEIS.

Quien se ha estado manejando desde el inicio de la administración con un bajo perfil, es nada menos que el tesorero municipal, Juan Moreno Valero, quien a toda costa le huye a los conflictos y no mueve una hoja sin la autorización de don Homero. Don Juan no se enfrasca en grillas, no pelea con los regidores y se dedica principalmente a rendir cuentas, pues luego de que el alcalde "remasterizado" promovió, gracias a su reciente preparación, una modernización del sistema de cobro de diferentes servicios públicos con el fin de mejorar la eficiencia en la captación de ingresos, la verdad es que poco tiempo tiene para tener "ideas millonarias". El tema del pago de los extrabajadores le quita el sueño y si no lo creen basta con que vean su semblante. Con todo y eso al menos Lerdo pudo salir bien con los compromisos de fin de año. "La Pony" le da un OCHO.

El que ha tenido mucho trabajo con el tema de las obras complementarias al proyecto de Agua Saludable para La Laguna en Lerdo, que han sido 100 por ciento municipales, ha sido el director del Sapal, Ignacio Ramírez Ontiveros. El actual director del Sistema de Agua Potable de Lerdo, se ha enfocado, por interés del alcalde, en dar los mantenimientos correspondientes a cada uno de los pozos, algo que se notó en la temporada de calor cuando Lerdo fue el único municipio de la Comarca Lagunera de Durango y Coahuila que no tuvo severos problemas por desabasto en toda la ciudad. Por supuesto, los mantenimientos han sido una buena excusa para que la primera autoridad de Lerdo se tome la foto entregando estas acciones. Sin embargo, la recaudación del Sapal es ínfima y con ella continúa su perenne fragilidad presupuestal. Porque hizo la tarea "La Pony" le da un OCHO y créditos extras si no se llegan a tronar las tuberías por la presión del proyecto federal, aunque con el último chisme que traen de que las autoridades no calcularon bien el aspecto de la pendiente, en una de esas por el contrario las autoridades andarán viendo si alcanza a llegar el agua hasta donde debe.

Este año, el director de Obras Públicas, Antonio Sánchez López, tuvo bastante trabajo para cumplir las metas que le puso el presidente municipal. Muchas de las obras se entregaron a tiempo, aunque la única queja es que algunos trabajos (justamente por la premura de la entrega) han tenido que ser rectificados. Otra queja es que no hay mucha transparencia en cuanto a la asignación de los contratos, de los cuales muchos dicen van para algunas empresas mas que conocidas en el municipio. Tampoco suele tener muy clara la programación, aunque eso sí, cuentan los subagentes que la mayoría se cumple al tiempo de la programación o incluso antes como fue el caso del nuevo corralón de Lerdo y nuevas oficinas de Tránsito. Este año el director se aplicó y cuentan los ingenieros, que ya no confunde los metros cúbicos con la superficie de construcción, algo que sin duda es positivo para el Municipio. "La Pony" le da un SIETE.

*************************************************************

MUNICIPIOS

Con varios pendientes de obras, la solicitud de un crédito y señalamientos de opacidad en el manejo de los recursos, cerrará su segundo año de administración el alcalde de Matamoros, Miguel Ángel Ramírez López mejor conocido como "El Charro". Bajo la excusa de que por el recorte de las participaciones no le fue posible cumplir con algunos proyectos que se comprometió y pese a que se ha mejorado la recaudación de los ingresos propios, se prioriza el gasto en nómina, por lo que los ciudadanos califican que su administración no ha sido la esperada y le ponen un SEIS.

Calificación de SEIS fue para el alcalde de Francisco I. Madero, Jonathan Ávalos, quien sus proyectos "estrella" en el primer y segundo periodo de administración, están enfocados en el rubro de la salud, que si bien son importantes, ha dejado de lado servicios de vital interés como lo es el agua potable, que dicho sea de paso, el Simas acumula una millonaria deuda con CFE que llegó a la suspensión del suministro de energía, aunque fue por unas horas, además de la casi nula obra de pavimentación y la emproblemada rehabilitación de la plaza principal, agréguele a ello, que está enemistado con medio pueblo, incluyendo colaboradores y excolaboradores.

El discurso del alcalde de San Pedro, David Ruiz Mejía, sigue siendo el logro de la disciplina financiera y la estabilización del suministro del agua potable, así como algunas obras en pavimentación y drenaje, lo cual medianamente se ha logrado. Sin embargo, los ciudadanos de las comunidades rurales reclaman que el presupuesto no se reparte equitativamente, ya que se dicen olvidados, incluso que a un poblado sólo ha ido dos veces -una siendo candidato para pedir el voto y la otra a la fiesta de aniversario a comer mole-, y existen pendientes de algunas promesas que se hicieron en campaña. Recordar que por segunda ocasión en dos administraciones consecutivas en el 2023 estuvo en el ojo del huracán por los señalamientos de abusos de la Policía Municipal que cobró la vida de personas. En San Pedro también se dice que hay varios "vicealcaldes", por lo que se complica la toma de decisiones, de ahí que le dan una calificación que con estas bases se considera elevada… SIETE.