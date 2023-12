Trrrssssss, la digitalización y la Inteligencia Artificial no fueron suficientes para evaluar el remolino de ideas, números, frases, memes, videos, proyectos confusos y demás para poder calificar a los funcionarios públicos de Coahuila y Durango, por lo que se tuvo que recurrir nuevamente a la destartalada 'Pony' que este año aparece con renovada tarjeta de memoria RAM y un nuevo disco duro, adelantada a su tiempo, pudo más que todos los metadatos que hay en el mundo digital, aunque batalló en 2023, pues registró en sus evaluaciones perfiles, campañas electorales, obras, coaliciones, gobernadores en medios de la farándula internacional y cambios de estafeta, hasta descifrar: ¿Qué significa Echado Pa' Delante?

Al final estos fueron los resultados.

COAHUILA

A Manolo Jiménez Salinas, conocido ahora como el "gober" 'Echado Pa' Delante' con estrella y herradura, 'La Pony' no tiene los elementos suficientes para evaluar, con menos de un mes al frente de la administración pública de Coahuila su calificación quedará hasta el siguiente año, al igual de su equipo de trabajo. Sin embargo, la computadora imprimió una nota donde señala que se esperan buenas cosas en flamante gobernador, que ha empezado su gestión con vigor.

La 'Pony' se enfocó entonces a examinar la función de Miguel Ángel Riquelme Solís, exgobernador de Coahuila. La destartalada computadora observó que el último tramo de su gestión, don Miguel tuvo que afrontar a la reducción de participaciones federales durante su administración y la confrontación con el Gobierno Federal, durante su periodo se ubicó a Coahuila en primeros lugares en materia de seguridad, competitividad, atracción de inversiones, generación de empleos. Riquelme Solís terminó siendo reconocido por la sociedad coahuilense por sus logros, por lo que la 'Pony' estaba ya por ponerle una laureada calificación hasta que recordó el latoso tema del Metrobús inconcluso y que nada logró en todo el sexenio con el asunto de la megadeuda del Moreirato, por lo que el júbilo primero se desdibujó un poco y arrojó una cifra de OCHO Y MEDIO, eso sí, diseñado con colores llamativos en honor al saliente gobernador.

******************************************************************* Fernando de las Fuentes Hernández, secretario de Gobierno hasta el pasado 30 de noviembre, de acuerdo al análisis de 'La Pony', al exsecretario le dio un magro SEIS Y MEDIO, ya que siempre se vio eclipsado por el control político que se mostró desde Palacio Rosa.

De los que repiten con el gobierno de la estrella y la herradura se encuentra Miguel Ángel Algara Acosta como secretario de Infraestructura. Asumió la dependencia en la etapa final de la administración estatal anterior, donde se desarrollaron obras en conjunto con los municipios, quedando pendiente el compromiso de campaña de Riquelme Solís de construir los libramientos que habrían de complementar el proyecto denominador Port to Plain o el Corredor Económico del Norte; así como la conclusión del interminable Metrobús en La Laguna. Lo salvó el Sistema Vial Cuatro Caminos por lo que 'La Pony' le concede un SIETE de calificación.

La computadora de principios de los ochenta llena de un gran acervo informativo detectó a Sonia Villarreal Pérez, exsecretaria de Seguridad Pública y ahora Comisionada para la Relación Bilateral de Coahuila y Texas. Durante la administración anterior asumió dicho cargo a la salida de José Luis Pliego Orona, destacando la instalación de filtros de seguridad prácticamente en todo el estado, enfatizando los límites con otras entidades vecinas. Aunque se han obtenido certificaciones internacionales, una de la constante son las quejas por violaciones a derechos humanos que encabezaban las agrupaciones de seguridad que conforman la dependencia a su cargo, por lo que 'La Pony' le otorgó un SIETE.

El exsecretario de Salud de Coahuila, Roberto Bernal Gómez, mantuvo buen orden en el manejo de la pandemia por la COVID-19 y destacó por la implementación del estado cardioprotegido, reducción de mortalidad materna y embarazos adolescentes. Sin embargo, en La Laguna resultó preocupante la falta de atención al Hospital General y a los centros de salud que hasta ahora, siguen muy deficientes en infraestructura, insumos y equipamiento. Además en seis años no pudo controlar la autorización a diestra y siniestra de las licencias sindicales que han provocado un problemón en la operatividad, pues muchas de ellas se convirtieron en permisos para cobrar sin trabajar, afectando también las finanzas. Con estas apreciaciones, 'La Pony' lo calificó con un SIETE Y MEDIO.

Al doctor Gerardo Márquez, titular de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, se le pueden criticar los mínimos avances en materia del área de desaparecidos, que son carpetas que datan de años atrás, además de que se puso en duda la seguridad que hay en los penales, con la fuga de dos mujeres del CERESO de San Pedro, pero si de reconocerle se trata, podemos destacar la rápida ubicación de las prófugas, la prontitud de la resolución de la mayoría de los homicidios y el total de los feminicidios, el proceso legal del caso Villa Unión y los lazos que ha sumado en materia de seguridad con autoridades del extranjero, por eso 'La Pony' le otorgó un OCHO PUNTO CINCO de calificación.

Claudio Bres, secretario de Economía en Coahuila, repite con la nueva administración y según dice él, por sus buenos resultados. La realidad es que los inversionistas sí dicen que el señor es un "dolor de cabeza" porque les está llame y llame para preguntarles cuándo van a empezar los desarrollos, si no pregúntenle a Costco, que prácticamente puso la primera piedra sin tener aún las terracerías listas, con tal de que la inaugurara el exgobernador. Bres revitalizó la dependencia de la cual fue ratificado, por lo que se hizo merecedor de un OCHO, con expectativas de mejorar el siguiente año.

Y después de 12 años, Ana Sofía García Camil dejó la Secretaría de Cultura de Coahuila. Destaca que llevó al estado a eventos importantes como el Festival Cervantino o la Feria Internacional del Libro Monterrey, pero en el empinado camino de la gestión y los recortes federales se le perdieron proyectos como el Festival Julio Torri o el Premio Manuel Acuña de Poesía, por lo que la implacable 'Pony' le puso un OCHO, deseándole los mejores parabienes en sus futuros proyectos.

Al cierre de 2023 y con los cables casi retorcidos, la agotada computadora imprimió el nombre del exsecretario de Educación de Coahuila, Francisco Saracho Navarro, quien se pasó el año aprendiendo de los temas educativos, pues de todos es conocido que su vocación, su vocación, no es. Un acierto que tuvo fue la estrategia para localizar a huérfanos de la pandemia por COVID-19 pero la 'Pony' le concedió un SIETE porque terminó su gestión y dejó pendiente el asunto de la distribución de los libros de texto de la Nueva Escuela Mexicana y la confusión que generaron entre los "profes" los materiales de Coahuila Educa al momento de evaluar el primer periodo del ciclo escolar 2023-2024, pues según dijeron había falta de concordancia entre lo que enseñaron (por asignaturas) y la forma en la que calificaron (por campos formativos).

José Ángel Herrera Cepeda, fiscal para Personas Desaparecidas en Coahuila, se llevó un reprobatorio CINCO de calificación por los pobres resultados en materia de localización de personas con años de no regresar a casa, cifra que supera los 2 mil en todo el estado.

*******************************************************************Marcos Gibrán Corona Pérez, delegado de Bienestar en Coahuila, se lleva un SIETE también por la falta de organización de operativos de pago más eficientes, sobre todo para adultos mayores, quienes llegan a pasar horas haciendo fila.

Leticia Sánchez Campos, titular de la Procuraduría para los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) se lleva este año un SIETE Y MEDIO por la dilación en muchos de los casos, sobre todo de agresiones, pero es de reconocer el trato empático que se tiene hacia las víctimas.

ESTATALES DURANGO

Cuando se le preguntó a 'La Pony' por Esteban Villegas Villarreal, gobernador de Durango, conocido por todos por el 'gober' que no canta mal las rancheras, la odiosa computadora nos presentó un programa del mundo de la farándula en donde salía el mandatario estatal promocionando a Durango. 'La Pony' con pocos datos para evaluarlo, pues el doctor Villegas ha asumido desde que llegó al cargo una postura de distancia con diferentes sectores de la sociedad duranguense que algunos confunden con arrogancia, así como destinar mucho de su tiempo de su gestión en culpar a la administración anterior de las quebrantadas finanzas de su gobierno pero que no pasa de lamentos, puesto que nadie de relevancia del gobierno de Rosas Aispuro está tras las rejas o reparando el supuesto daño.

Está también en la palestra evaluatoria la aplicación de controversiales impuestos "verdes" para tratar de incrementar la recaudación. Además hay que añadir que no existe un reporte claro de sus visitas a La Laguna, lo que da a pensar que a don Esteban le tiene sin mucho cuidado el destino de la región lagunera de Durango, sobra comentar que no hay obra de calado realizada en el presente sexenio y ni siquiera han podido terminar las que dejó pendientes el "Güero" Aispuro. Con todo ello, el vetusto ordenador estaba listo para lanzar estridente nota reprobatoria, pero recordó que aunque con métodos muy discutibles, don Esteban Villegas mantiene en relativa calma la seguridad pública, además de que ya hay anuncios de atracción de inversión al Estado, por lo que con muchas reservas 'La Pony' otorgó un benévolo SEIS.

Toca el turno al secretario general de Gobierno, Héctor Vela Valenzuela, quien, aunque tiene bastantes tablas en la grilla duranguense, poco pudo hacer para evitar la toma de oficinas gubernamentales estatales y conflictos con el Sindicato de los Tres Poderes por falta de pagos, que dice son temas que se vienen arrastrando de la pasada Administración Estatal, pero que al final de cuentas denota una falta de control incluso dentro de la fuerza laboral de los trabajadores del Estado. Como Secretario de Gobierno, el tema de la seguridad depende directamente de él en la estructura gubernamental y tampoco es que la estrategia cambie mucho, pues recientemente se refirió a la declaración que dio a medios de Sinaloa la Fiscal de dicha entidad, en el sentido de que regresará a Durango la competencia para la investigación de los ocho cuerpos localizados en Tamazula, asegurando que la evidencia apunta a que fueron depositados en territorio duranguense, es decir, siempre que hay homicidios nunca fueron en Durango y la entidad sería como el basurero de cuerpos desde la perspectiva de las autoridades que insisten sin mucho fundamento en que la entidad está segura. Aún así 'La Pony' reconoce que ante las pocas herramientas con que maniobrar, ha contenido los problemas en general, lo que otorga al igual que su jefe un SEIS.

La siguiente en ser evaluada es la secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Durango, Cristina Orrante, quien todo el año ha dado excusas respecto a los considerables adeudos que se tienen con los proveedores, deudas que han servido en más de una ocasión al Estado como justificación de varios créditos solicitados a los bancos por parte del actual gobierno sin que por ello se les pague a los empresarios laguneros los adeudos heredados. La secretaria llevó a cabo una estrategia de saneamiento financiero fiscal y para ello se tuvo que redireccionar recursos para poder evitar que redujeran participaciones y se pagaran altos intereses y algunos de esos recursos redireccionados se refieren a los recursos destinados de la Tarjeta Madre. Doña Cristina, al menos ya fue más específica en cuanto al tema de los presuntos desvíos realizados por el anterior gobierno informando a los diputados que siempre no fueron 25 millones sino 4 mil 370 millones de pesos. Con todo lo anterior, también se empieza a notar que al menos y aún con deudas pendientes de cubrir, que hay ya un cierto orden en las arcas estatales, por lo que la 'La Pony' le da un SEIS Y MEDIO, impreso en hoja de contabilidad.

Sonia Yadira de la Garza Fragoso, fiscal general de Durango, obtuvo una calificación de SIETE PUNTO CINCO debido a temas pendientes relacionados con delitos de alto impacto a lo largo y ancho de la entidad federativa, principalmente los relacionados con el crimen organizado en la colindancia con estados conflictivos como Zacatecas y Sinaloa, mismos que no ha logrado erradicar por completo, pero la relativa estabilidad en seguridad en el Estado, la hizo acreedora a su nota.

El Vicefiscal en la Región Laguna, Juan Francisco Ángeles Zapata, se quedó corto en su calificación y apenas alcanzó un deslavado SIETE, ya que a pesar de que se ha informado sobre una disminución en la incidencia delictiva, queda pendiente de resolver uno de los feminicidios registrados en la ciudad de Gómez Palacio y se siguen presentando robos de vehículo con violencia en los municipios de Coahuila, donde se ha comprobado que los presuntos delincuentes operan desde las ciudades duranguenses.

Iván Ramírez, delegado de Bienestar Durango, se lleva un SEIS debido a que no ha logrado eficientar el trámite correspondiente de las Becas Benito Juárez, provocando filas o terminantes de alumnos de nivel bachillerato. También está la atención a los adultos mayores pensionados, quienes se topan con constantes fallas en sus cajeros automáticos, lo que impide que dispongan de su apoyo.

Desde que tomó el cargo, la que ha brillado por su ausencia en la Comarca Lagunera es la secretaria de salud de Durango, Irasema Kondo Padilla. No solamente tiene el gran pendiente de la puesta en marcha del acelerador lineal del Hospital Nuevo de Gómez Palacio, sino también una manita de gato a las pobres instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria No.2 y los centros de salud que también arrastran problemas laborales entre autoridades y sindicalizados. Tampoco se ha informado sobre el uso que se le dará a las antiguas instalaciones del Hospital General, ni cómo van las gestiones para la asignación de un psiquiatra al Centro Integral de Salud Mental que lleva más de dos años con la falta de este especialista. El cerebro electrónico evaluó a la funcionaria con un nada decoroso SEIS PUNTO CINCO.

El secretario de Educación, José Guillermo Calderón Adame, levantó altas expectativas al presentar el Programa Educativo estatal. 2023-2028. Sin embargo, en la recta final de este año, provocó gran desilusión en La Laguna al dejar solo en promesas la construcción del nuevo edificio de la primaria centenaria Bruno Martínez que se tenía proyectado entregar en enero de 2024. De último momento, el secretario también patinó en el pago del aguinaldo a los trabajadores de la educación. Por esta causa, la 'Pony' no pudo aclarar las cuentas y tuvo que calificar al funcionario con un SEIS en bancarrota.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) pareciera acéfala desde hace unos años, cuando pusieron a cargo a Eduardo Aarón Fuentes Silva. Las oficinas suelen estar siempre vacías, el director ha contratado a gente sin oficio ni beneficio solo por hacer favores personales a quienes puedan estorbarle, y ha optado por una política de cero información, tanto a la prensa como a empresarios, organizaciones civiles, en fin. A esto se le suma la opacidad que ha prevalecido en el millonario proyecto de Agua Saludable, que nomás no agarra la forma de lo que originalmente planteó el presidente. 'La Pony' no se tentó su corazón de hojalata y le arrojó un seco SEIS.

Para la titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado (Secope), Ana Rosa Hernández Rentería, La Laguna al parecer simplemente no existe. En 15 meses de administración ni una sola vez ha dado una rueda de prensa o concedido una entrevista pese a todas las acciones de obra pública pendientes en esta región. Las pocas visitas que ha hecho han sido casi a escondidas, sin avisar a nadie y sin que su presencia se traduzca en algún avance. Por si fuera poco, la opacidad en esta área de la administración pública es notable. No se dan a conocer las licitaciones, contratos, es más, ni los montos de obra y mucho menos las empresas responsables de las mismas. Su desempeño durante todo este tiempo ha sido más que gris. 'La Pony' le pone un espantoso TRES.

Para el secretario de Desarrollo Económico, Alfredo Herrera Deras, 'La Pony' comenzó a parpadear intentando comparar los datos que se tienen del inicio de la gestión del empresario metido a secretario. Los archivos señalan que Herrera Deras tuvo un arranque promisorio al frente del tan necesitado desarrollo económico, pero con paso de los meses su presencia en La Laguna ha ido espaciándose; no se ha notado su presencia en alguna inauguración, no ha participado en ninguna gira de trabajo y no ha convocado a ninguna rueda de prensa por lo que no hay elementos para calificarlo. Parece que Arturo Ortiz, subsecretario de Desarrollo Económico en La Laguna de Durango, es quien lleva esa importante cartera en el corazón industrial del Estado de Durango, aunque ciertamente la inversión privada parece que comienza a fluir. El año pasado don Alfredo obtuvo un ocho, pero tras doce meses y con los datos en la mesa, bajó a SEIS Y MEDIO.

En este 2023 el secretario de agricultura del Estado de Durango, Ricardo Ociel Navarrete Gómez, se dedicó principalmente a gestionar programas de granos subsidiados y alimento para ganado en respuesta a la sequía. La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (Sagder) anunció que habría generado 32 programas para presentarlos ante el Congreso del Estado y al Congreso Federal con el objetivo de obtener recursos extraordinarios para el presupuesto del año 2023 y así fortalecer al campo en la entidad pero al final no se dieron a conocer los resultados pese a que el presupuesto para el campo históricamente es limitado a la par que desaparecieron muchos programas que antes manejaba el gobierno federal, que es el principal reclamo de los campesinos a la 4T. El tema de la sequía fue una preocupación constante en la entidad este año, y por más que el oriundo de Guadalupe Victoria gestionara ante el Congreso local apoyos e impulsara programas para paliar la sequía y el desarrollo en general de esta rama importante de la economía duranguense, don Ricardo recibió de 'La Pony' un flaco SEIS, por las condiciones corpóreas que tienen los hatos del sector social duranguense.