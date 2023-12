Nuestros subagentes fontaneros nos reportan que los sistemas operadores de los servicios de agua y drenaje de los municipios laguneros se verán en serios aprietos si se hace efectivo el cobro de 5.60 pesos por metro cúbico del "agua saludable" que recibirán dentro del programa Agua Saludable para La Laguna (ASL). Organismos como el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) están nerviosos de que la Conagua formalice la tarifa, pues tendrán que ajustar sus costos operativos y considerar el gasto que esto habrá de representar para sus finanzas, además existe el compromiso de que el consumidor final, es decir los ciudadanos de a pie, no pagarán un centavo más por el agua que se supone, llegará potabilizada desde la presa.

Y es que según lo que se ha comentado, este costo triplicará lo que actualmente se gasta por la operación de los pozos, pues a ojo de buen cubero, tan sólo de los cuatro pozos que abastecen al poniente de Torreón, donde presuntamente comenzará a llegar el agua en la primera etapa, Simas eroga cerca de un millón de pesos mensuales por el consumo de energía eléctrica, pero con la llamada "agua saludable" tendrá que pagar el equivalente a tres millones en el mismo periodo.

*****************************************************

Hasta ahora, le apuestan a que ya con una propuesta más formal, se dé espacio para la negociación y que el costo del agua potabilizada se equipare al que actualmente solventan los organismos operadores municipales por la operación de los pozos, los que por cierto no dejarán de operar porque en el caso de Torreón, seguirán funcionando para redirigir el agua al sector norte, donde hay más carencias que en el poniente.

*****************************************************

Pero como si fuera una escena sacada de una película de James Bond, el agente 007, fue como se dio por inaugurada la primera etapa del proyecto de Agua Saludable para La Laguna, pues una mano misteriosa activó el botón de encendido para prender la potabilizadora.

Uno de nuestros subagentes expertos en grabaciones de bajo presupuesto y que asistió a la ceremonia, nos comenta que el video parecía uno pregrabado debido a los cortes perfectos de edición. Y aunque se contó con la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, éste no fue el encargado de encender los equipos de Agua Saludable para La Laguna. ¿De quién sería esa mano misteriosa?

*****************************************************

Quien no ocultó su alegría, además por haber cumplido un año más de vida, fue el 'gober' que no canta mal las rancheras, Esteban Villegas Villarreal, quien no se cansó de los halagos hacia el presidente así como de las bienvenidas a una tierra en donde dijo, cuenta con grandes amigos, todo sea por un incremento en las participaciones federales, pensó uno de nuestros subagentes que asistió al ejido San Jacinto, del municipio de Lerdo, a unos 35 kilómetros de la cabecera, lugar donde se encuentra la potabilizadora.

Fue tal su emoción de tenerlo nuevamente en tierras laguneras e incluso lo calificó como "un gran presidente de México", solicitando aplausos a todos los presentes. Otro que aprovechó para barbear y cruzar un par de palabras fue el 'gober' de la estrella y la herradura, Manolo Jiménez, que salió un rato de 'Villamagia' y aprovechó para exponerle al 'Preciso' la caótica situación que se vive en la frontera por el alza del flujo migratorio.

Lo cierto, y que fue reconocido por el propio 'Preciso' de Palacio Nacional es que la inauguración del pasado 21 de diciembre sólo es de la primera etapa, así que 'le falta' y se defendió de sus malquerientes diciendo que 'no deja obras inconclusas' por lo que regresará en marzo para ponerle punto final.

*****************************************************

Uno de nuestros subagentes nos comenta que el tema del Agua en La Laguna tiene varias aristas por lo que el evento oficial es uno y la realidad es otra, pues aún hay misterios sin resolver como es el caso de los quehaceres de las Cuencas Centrales del Norte (Conagua) en La Laguna, nuestros subagentes que llevan un seguimiento histórico del actuar del organismo en la región nos comentan que nunca antes había tenido una Ley Mordaza como en la actualidad.

El director del Organismo de Cuencas Centrales del Norte, Eduardo Aarón Fuentes Silva, ha evitado a toda costa el proporcionar información sobre cualquier tema, desde el clima hasta Agua Saludable. En los 34 años de existencia de esta oficina, jamás se había contado con un titular que fuera tan opaco, dicen nuestros subagentes que tal vez se le olvide al director que los recursos que se manejan son públicos y que el agua es hoy el bien más preciado.

Cuentan sus malquerientes que, desde su llegada a la región, Fuentes ha sido ligado a los empresarios ganaderos y poco le ha interesado establecer diálogo con los organismos civiles, mucho menos con la odiosa prensa. Bajo su mando, la presa Lázaro Cárdenas enfrenta el nivel más bajo de los últimos 10 años, Agua Saludable opera a medias en su primera etapa y con un proyecto muy distinto al que se ofreció originalmente, la sobreexplotación del acuífero se mantiene sin atender la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque los pozos clandestinos operan sin temor a ninguna vigilancia, y se ha comenzado a evidenciar la corrupción al interior de esta oficina, mediante casos resueltos de despojo de títulos de concesión a ejidatarios. ¿Llamaremos a Locatel?

*****************************************************

Quien se anda comiendo las uñas y trae un nudo en la panza, dicen, es el bien boleado, almidonado y 'casi reelegido', Román Alberto Cepeda, comentan sus malquerientes que no siente toda la seguridad, aunque 'sabe que será él'. Y esto porque todavía el 'gober' Echado Pa' Delante le da jugada a otros suspirantes como es el caso de Antonio Gutiérrez Jardón y Xavier Herrera, quienes han estado presentes en las posaditas y se han dado sus vueltecitas por 'Villamagia' y aquí no acaba todo, pues, aunque resultará elegido por el mandatario estatal para representar a la coalición del PRI, PAN y PRD para competir por la alcaldía, también hace aire por el lado de los guindas que ya mueven sus piezas y dentro de poco definirán a través de encuestas quién representará a la Cuarta Transformación en Torreón para 2024, por lo que el alcalde de Torreón, aunque anda poquito inseguro, además dicen que en una fiestecita no le quisieron prestar el micrófono, ¿será?

*****************************************************

Uno de nuestros subagentes, considerado 'morenista fundador' nos comenta que el escenario en Coahuila ya está claro y serán las dos tribus las que seguirán controlando a Morena en Coahuila. La definición de las fórmulas para el Senado dadas a conocer el pasado 20 de diciembre que ponen de precandidatos a Luis Fernando Salazar y a Cecilia Guadiana, es una muestra del poco avance que tiene el partido del 'Preciso' en el estado, en donde seguirá la división y la pelea y la falta de acuerdos o bien la consolidación de los dos grupos que tendrán el control el próximo 2024 (todo depende del cristal con que se mire).

Además, abre una oportunidad a Miguel Batarse, parte del equipo de Salazar, y dejar a la orilla a Shamir Fernández y al exalcalde Jorge Luis Morán para posicionarse en la alcaldía, ahh perdón, pero en Morena las cosas son diferentes y todo es través de una 'encuesta transparente' así que habrá que esperar el anuncio de Mario Delgado. Veremos y diremos.

*****************************************************

En San Pedro de los… perdón en Matamoros donde por muchos años ha permanecido en el gobierno una familia feliz de priistas, mucha gente se preguntó a qué municipio se refería Miguel Ángel Ramírez, mejor conocido como 'Charro', hace días cuando le daba lectura a su segundo informe. Si consideramos el artículo 115 de la Constitución Mexicana sobre las responsabilidades de los ayuntamientos sería clara la reprobación.

De todos es conocido el rezago histórico existente en esta ciudad del suministro de agua potable que igual hace crisis en el medio rural que en el urbano, y si no lo creen que le pregunten a los habitantes de los ejidos El Consuelo, La Esperanza, Vizcaya y colonias del sur de la ciudad, además de las inundaciones constantes de aguas negras en la zona conurbada por el colapso del sistema de drenaje.

Pero, vamos, nuestros subagentes que siguen visitando la parte comercial y andan por todos los sectores de Matamoros, aseguran que lo más notorio en las fallas y carencias son sus vialidades intransitables, principales avenidas como la Cuauhtémoc, 5 de Mayo, Hidalgo, Carranza, Independencia y párele de contar porque de verdad son muchas. Se pensaba, ilusamente, dicen, que a la salida de Piña y el ruido que hizo en su campaña, quien ahora pretende la reelección, las cosas cambiarían… pero al parecer el 'Charro' anda mareado en un ladrillo…