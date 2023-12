El día de ayer en el Palacio Rosa, el "Góber" Echado Pa' Delante no dudó en voltear hacia atrás para cumplir con algunos compromisos de campaña, así que otorgó nombramientos a varias caras conocidas que ya pudieron respirar hondo porque seguirán formando parte de la sagrada nómina estatal seguramente por otros seis años. Así -redoble de tambores- el médico Eliud Felipe Aguirre Vázquez, quien ocupó en la pasada administración la subsecretaría de Servicios de Salud, fue nombrado ahora como nuevo secretario de Salud, destrozando el corazón polaco del doctor Roberto Bernal que llegó a creer que lo ratificarían.

El también gobernador guadalupano -don Manolo felicitó y felicitó a todas las Lupitas del mundo "mundial"- nombró como subsecretario de Transporte y Movilidad e Infraestructura a Fernando Simón Gutiérrez Pérez mejor conocido por la prensa estatal como "El Gutiz", por lo que tendrá la encomienda de avanzar con el intrincado tema del Metrobús.

Para ello tendrá que coordinarse en algunos aspectos referentes al mismo con el exdiputado y exalcalde sampetrino, el folclórico Jorge Abdala Serna, quien ahora fue nombrado subsecretario de Infraestructura en La Laguna, en la secretaría que encabezará el todavía diputado Olmos Castro, entre otros tantos cargos otorgados por el flamante gobernador coahuilense.

Como se anticipaba, a nivel local los partidos PRI, PAN y PRD irán en alianza para contender en el proceso electoral 2024 para ayuntamientos en Coahuila con lo que buscan mantener la supremacía y no dejar que ningún 'guinda' se cuele en algún ayuntamiento. Este escenario parece que despeja más el terreno para el alcalde mejor lustrado y ahora mejor vestido, Román Alberto Cepeda, ya que en Coahuila tanto Acción Nacional y el PRD son apenas un poco más que partidos de membrete, por lo que las principales alcaldías escogerán candidatos emanados del otrora partidazo.

Don Román el pasado lunes presentó su segundo informe de resultados en donde acudieron porras de la ola naranja - no de los fosfos, sino del pelotón encargado de tareas de limpieza en Torreón- empresarios y toda la comisión de aplausos y felicitaciones del ayuntamiento que tenían la clara instrucción de hacer ruido tanto en redes sociales como en el Teatro Nazas, muy posiblemente para que el "Góber" Echado Pa' Delante se convenza de apoyar la reelección del actual presidente municipal y así acabar con los rumores de la resucitada Secretaría de Desarrollo Regional de La Laguna, a cargo de Eduardo Olmos Castro, sea una estrategia para tener una carta aparte a la que parece única en la persona del también más perfumando y mejor peinado edil de Coahuila.

En la Universidad Autónoma de Coahuila quienes suspiran por ocupar la silla del rector, mantienen encendidas las veladoras a 'San Manolo', confiando algunos en la relación que por años han mantenido con el ahora gobernador. El oficial mayor de la máxima casa de estudios, Luis Gutiérrez, fue maestro del actual mandatario y precisamente en eso basa su posibilidad de alcanzar el cargo.

El tesorero de UAdeC, Jorge Alanís Canales, otro que aspira a la rectoría, considera que el gran problema económico que padece este centro de enseñanza lo puede llevar a ocupar esa silla, además, que el preciado hueso ha sido propiedad de su grupo de amigos desde hace tiempo, salvo el periodo del lagunero Hernández Vélez, así que ya le toca -dice-. Un tercer "suspirante" es el secretario general, Víctor Sánchez, de quien se dice no era precisamente amigo de Manolo en tiempos de estudiantes, aunque sí compañero. Las posibilidades de llegar al cargo se reducen para Octavio Pimentel, coordinador de Vinculación, tomando en cuenta que ya Oscar Pimentel, su tío, fue nombrado secretario de Gobierno.

Los subagentes que ayudaron a elaborar la prueba Pisa nos comentan que debe ser antes de que inicien las vacaciones de diciembre cuando se tenga ya al posible sucesor del rector, pues el regreso a la actividad es el 8 de enero del 2024 y por ahí del 18 o 19 el inicio de la campaña. El nuevo mandamás universitario enfrentará además del problema económico recurrente en la institución, otro que sigue sangrando a la máxima casa de estudios que es el 'desdoblamiento cuántico' de profesores de tiempo completo que a la misma hora están en dos lugares: dando clases y en alguna oficina pública como funcionarios ¿pues cómo le hacen? Tal señalamiento ya lo hizo la Auditoría Superior del Estado. Lo que es un hecho, como en el resto del aparato de gobierno estatal, es que el poder completo, regresa a la capital de Coahuila.

La lagunera Luly Quintero, quien estuvo becada por seis años como 'representante' de Coahuila en la Ciudad de México, además de ser especialista en decorar oficinas públicas y hasta espacios privados de funcionarios de alto nivel del gobierno riquelmista, donde los precios no importaban mucho, sueña por evitar vivir en el error y poder hacerse de un cargo, preferentemente en el poder legislativo. En un recuento de los más observadores de nuestros subagentes, empezó su pasarela tomándose fotografías en plena Cámara Legislativa con la actual senadora Verónica Martínez -que tampoco deja de suspirar-.

Comentan además que doña Luly confía en la amistad que tiene con el coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira y con Carolina Viggiano. Por otro lado, cuentan nuestros malvibrosos subagentes que doña Astrid Casale, a quien la chaviza recuerda más por sus participaciones en la red social TikTok que como presidenta honoraria del DIF Torreón, quiere por lo menos hacerse cargo de la 'grilla' cultural en La Laguna. Toda esta inspiración le viene por el compadrazgo que su esposo y exalcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, tiene con Esther Quintana, que es quien llevará las riendas de Cultura en Coahuila. Esperamos ya los grandes espectáculos en La Laguna…

Nuestros subagentes destacamentados en la tierra de los alacranes señalan que no existe ninguna orden de aprehensión girada en contra del exgobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, quien desconfiado por cómo se las gastan los que tienen el poder y sabedor como son las traiciones en esos temas penales -como las que él hizo- promovió un amparo buscador (una estrategia legal utilizada para conocer si existe una investigación en contra de cualquier persona, aún antes de que ésta sea judicializada) aunque sus huestes del PAN aseguran que difícilmente "El Güero" se esté comiendo las uñas pensando que hoy o mañana será detenido, pues de ser esa la intención de quienes sirven al gobernador que no canta mal las rancheras ya lo hubieran hecho.

¿Qué pasa entonces? Bueno, pues muchos del blanquiazul consideran que ya estando alborotado el avispero por las diputaciones locales y federales, así como por las senadurías nunca, está de más señalar con el dedo flamígero al exgobernador que tantos problemas heredó a don Esteban Villegas, quien hasta advirtió que dejaría la alianza PRI-PAN-PRD (ya oficialmente quiso decir) si le ofrecían algún cargo a Aispuro, de quien dicen tiene en su contra una 'sólida' carpeta por desvíos de recursos federales dirigidos hacia la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) ¿Entonces por qué no han girado la orden de aprehensión?

En fin, como ya lo informó el titular de la Fiscalía Anticorrupción, Noel Díaz Rodríguez, todavía siguen buscando al exsecretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Aispuro, Jesús Arturo Díaz Medina, quien incluso dicen que ya cuenta con una ficha de búsqueda a nivel internacional. Lo más raro es que durante todo el 2022 y 2023 muchos de los grillos de Durango aseguran que lo vieron muy quitado de la pena en la Ciudad de México, así es que muchas ganas de detenerle tampoco hay.

Disfrazados de trabajadores con banderitas de señalización para indicar precaución al tráfico por las obras de introducción de tubería del proyecto Agua Saludable entre el parque Raymundo y la caseta de cobro de León Guzmán, subagentes nos informan que no obstante el flujo vehicular que por allí transita y las decenas de personas que laboran en la obra, no fueron impedimento para que asaltantes de autos hagan de las suyas sin tapujo alguno, como lo ocurrido en pasado jueves 7 del presente mes, cuando padre e hijo fueron despojados con lujo de violencia de una camioneta marca Chirey con placas EUC-881-C del estado de Coahuila, al salir del Oxxo ubicado en el ejido El Rayo frente a la gasolinera de Punto Más pasadas las siete de la mañana. Cuatro jóvenes con arma en mano despojaron a sus víctimas sin temor alguno. Para colmo de males de los afectados sufrieron el calvario en la vicefiscalía duranguense, que como todo lo de Durango se trata en cuestión de seguridad, poco se puede hacer ya que el control está con los "malitos". Ojalá que el 'góber' artista que no canta mal las rancheras, se apure en su promesa de llevar al bello estado de Durango al primer lugar en todo el país en seguridad.

