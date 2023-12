El 'góber' echado pa' delante ya instalado como nuevo inquilino de Palacio Rosa, con renta pagada, empezó con una reunión con alcaldes de todos los municipios a quienes les reiteró que el tema principal, y no soltará, es el tema de la Seguridad, en donde señaló que no bajarán la guardia e invitó a todos los ediles a mantener esta misma política, esto lo hizo al presidir la primera Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad, reiteró que la prioridad más importante de su gobierno es la seguridad.

Además de los ediles estuvo la Policía Estatal, les reiteró su respaldo para seguir blindando al Estado y para seguir fortaleciendo el modelo de seguridad de Coahuila con más prevención, proximidad, inteligencia y fuerza. Al primer evento de seriedad, asistieron Miguel Mery Ayup, cantante bohemio en sus ratos libres y presidente del Tribunal Superior de Justicia cuando trabaja; Eduardo Olmos (como representante del Congreso) Óscar Pimentel González, flamante secretario de Gobierno; Federico Fernández Montañez, secretario de Seguridad Pública; Gerardo Márquez Guevara, Fiscal General del Estado; General de División DEM Eufemio Alberto Ibarra Flores, comandante de la XI Región Militar, completaron la lista.

Una vez, dicen los más analíticos de nuestros subagentes, que el bien boleado alcalde ya se afianza para la reelección, después de que en menos de una semana ya fue visitado dos veces por el 'góber' echado pa' delante, (de las que sabemos, además de reuniones privadas con empresarios), ya le quitaron todos los baches y las aguas negras del camino -lo que no ha pasado en la ciudad- varios de sus 'colaboradores' que dicen estuvieron jugando doble con la posible candidatura del PRI por Torreón de Xavier Herrera, exsubsecretario de Ingresos, andan nerviosos, pues no sabe cómo van a quedar en la próxima administración, si es que el voto le favorece al actual alcalde, pues don Román, además de 'bolear sus zapatos' también se ha dedicado a hacer un espionaje quirúrgico para detectar quiénes 'no estaban siendo fieles', fue tan irrisoria esta situación, que algunos directivos optaron por salirse de los 'chat' de amigos por WhatsApp, eliminar al Señor X de la redes sociales con el pavor de ser detectados como parte del sector XI. Pero en la política nadie puede cantar victoria hasta que ésta llegue, vimos todavía esta semana una nutrida peregrinación del sector. Así que, esperaremos a ver en qué termina esto de 'los tuyos, los míos y los nuestros'…

Quien anda echando lumbre es Luis Morales Cortez, director de Tránsito y Movilidad en Torreón, quien todavía no sale del tema del Sistema Vial Cuatro Caminos cuando ya va a empezar a prepararse para darle 'fluidez' al tráfico mientras se realizan las obras del Giro Independencia. Algunos comentan que se le vio molesto por algunas declaraciones que salieron en la odiosa y malvibrosa prensa en donde se le dio voz a los conductores y señalaban que había insuficiencia de los agentes de tránsito en hora pico en vialidades conflictivas como el Puente El Campesino y el cruce de calzada Abastos y bulevar Independencia y por qué no decirlo, Villa Florida, del que solo se hizo la mitad y siguen a paso de tortuga recorriéndolo los sufridos conductores, hasta pidió que 'no se anduviera criticando sin antes saber el proyecto del Giro Independencia'. Unas pastillas de pasiflora no le caerían mal al director municipal 'y se verán cosas peores' en términos de movilidad. Nuestros subagentes que no salen de misa, le recomiendan a quienes confluyen por esas zonas diariamente tener la paciencia del Santo Job o de plano realizar meditaciones budistas para no caer en la desesperación, porque el tránsito seguirá y seguirá…

Llamó la atención ahora en el arranque de obra Giro Independencia que don Manolo, gobernador de Coahuila, dijo que se va a crear una subsecretaría para resolver el fracaso del Bus Laguna. Ahora nuestros subagentes que de todo toman nota se preguntaron ¿a quién le cargarán el muerto ahora?, perdón, quién será el encargado de echar andar pa' delante ese proyecto, promesa de gobierno desde hace más de ocho años.

Otro de los puestos estatales de alto calado que ha quedado en el tintero es el de secretario de Salud, aunque se siguen sonando nombres como Bertha Castellanos Muñoz, Eliud Aguirre Vázquez, Roberto Cárdenas Zavala, Marco Antonio Fuentes López y hasta José Narro, lo cierto es que, hasta ayer, el doctor Roberto Bernal Gómez es el encargado de la oficina de la secretaría sin todavía tener un nombramiento o el refrendo del actual titular. Comentan, nuestros subagentes de los que aplican vacunas antiCOVID-19 Abdala, que esto ha causado hermetismo en el personal de salud, pues no se ha dado la designación oficial, lo que podría indicar que habrá otro secretario distinto al doctor Bernal.

Y siguiendo por los rumbos que no sabemos a dónde nos llevan, se encuentra Eduardo Olmos, quien iba seguro para secretario de gobierno y al final terminó liderando una secretaría que se había convertido en un elefante blanco como es la Desarrollo Regional de La Laguna, algo así como un mecanismo que usaron Moreira I y II para tener controlado al alcalde panista en turno. Sin embargo, ya el todavía diputado Olmos se defendió y dijo fuerte y claro que sí tendrá facultades, a lo mejor será para contener un posible triunfo de Morena en Torreón. Por desgracia para los priistas en Coahuila ¡hay tantos más muertos que vivos!, citando inevitablemente a Kundera.

En Gómez Palacio y dando seguimiento a nuestra 'influencer' lagunera, doña Leticia Herrera Ale, quien cualquier declaración que realice hace 'vibrar a las redes sociales' y a la sociedad de a pie que leen tranquilamente bajo la sombra de un árbol en la Plaza de Armas de Gómez Palacio, pues el cabildo sigue firme en aplicar multas a los ciudadanos 'cochinos' que tiren basura y provoquen inundaciones. Nuestros subagentes darán seguimiento a esta iniciativa, tan buena que se puede replicar toda la zona metro, dicen.

Pero es Lerdo, del digitalizado alcalde Homero Martínez, quien está en el ojo del huracán y busca aplicar la máxima del economista John Maynard Keynes y pretende abrir un pozo para tapar otro, con la solicitud de crédito que le fue autorizada por 70 millones de pesos, que, de obtenerse, lo pagarían por tres Administraciones y de pasada revitaliza la vapuleada economía lerdense que mostró un retroceso de empleo al finalizar noviembre. Sus malquerientes regidores morenistas, señalan que el crédito está disfrazado para hacer obra, pero lo que realmente pretende hacer es cubrir parte del laudo a 55 trabajadores que desde el 2007 están luchando por su liquidación que ya supera los 150 millones de pesos. Pero para borrar esa mala idea y para tranquilidad de los regidores que temen ser inhabilitados si no se cumple con dicho laudo, el alcalde les ha sugerido hacer una "vaquita" con el sueldo de todos para cubrir el monto total y que sus puestos sean "honorarios" para terminar con la onerosa nómina de los integrantes de Cabildo, sugerencia que nunca se ha analizado. Como que eso ya no les gustó a los quejosos…