El 'góber' echado pa' delante, Manolo Jiménez Salinas, anunció un paquete de acciones con un presupuesto de mil millones en los primeros 100 días de su Gobierno, -la mayor parte- en el presupuesto 2024. Por lo pronto, el nuevo inquilino de Palacio Rosa ya puso por todo el estado Villamagias, quizá apelando aquello de que al pueblo pan y circo. En su discurso de las Maravillas prometió para La Laguna agua, pavimentación y drenaje y apoyar el proyecto del Giro Independencia. Sin embargo, los subagentes malvibrosos aún se preguntan cuándo va a tocar el tema del Bus Laguna, la reestructura de la deuda de 38 mil millones de pesos y, sobre todo, el famoso fideicomiso del 1 % del Impuesto Sobre Nómina (ISN) que tienen tan preocupados a la Iniciativa Privada…

*****************************************************************

¿Qué será más importante para los ciudadanos de Torreón, de las colonias populares, medias o residenciales? Que se terminen los constantes problemas por los brotes de aguas negras que afloran en las calles y en algunos casos salen al interior de las casas derivado de lo viejo e inservible drenaje sanitario y que constituyen el 80 por ciento de las quejas que recibe Simas, o la obra del sistema vial "Giro Independencia" que la actual administración municipal proyecta invertirle 270 millones, más otros 10 por el arreglo de las vialidades alternas.

Ese dinero que es recurso público y que pagan los ciudadanos, ¿no estaría mejor invertido en algo apremiante por la relevancia sanitaria, que beneficiaría a todos los torreonenses, que el Giro Independencia? Por cierto, los subagentes que ya tienen información de último momento, nos informan que la propuesta más atractiva que es Alfa Construcciones de La Laguna, la más atractiva económicamente, al considerar un monto de 219 millones 119 mil 773.38 pesos más IVA, que da 254 millones 178 mil 937.12 pesos para ejecutar los trabajos. Y si de soluciones viales se trata, todavía es más urgente atender el conflicto del bulevar Independencia-Abastos o la problemática que causó el desarrollador de 'Viñedos' -como lo dijo el alcalde- en el Puente El Campesino. Conste, son preguntillas.

*****************************************************************

Todo parece indicar que el camino se está allanando al alcalde mejor boleado Román Alberto Cepeda para que se reelija y que es la causa por la que éste ya anda muy sonriente y se vea más delgado en sus promocionales del segundo informe de gobierno (no crea usted que es photoshop). Antes del cambio de gobierno Xavier Herrera, amigo personal del exgóber Miguel Riquelme, se notaba muy activo buscando para él la candidatura a la alcaldía de Torreón. Con la entrada de Manolo al poder, de Xavier poco se sabe, aunque se mencionó que entraría en segundo nivel al gabinete estatal, cosa que no se ha podido confirmar, por lo que parece ha dejado de ser una amenaza por ahora a las aspiraciones releccionistas de don Román. Falta ahora saber que de contrapeso será quien encabezará la resucitada Secretaría de Desarrollo Regional de La Laguna a partir del 1 de enero, luego de terminar su encargo como diputado local, a Eduardo Olmos Castro, pues algunos consideraban esta secretaría como una 'vicegubernatura'. Veremos y diremos si realmente el lagunero, viene con facultades, con poder a su puesto para coordinar a los alcaldes de la región, o solamente se lo dieron como premio de consolación.

*****************************************************************

Del lado de los guindas, aunque apocados, ya salieron a relucir quién está interesado por competir por la alcaldía de Torreón, uno de ellos es el 'judas del PRI' Shamir Fernández, que desde la semana pasada dijo tener interés por los más de tres mil millones de pesos que administra la ciudad de Torreón y esta semana junto al super chido, Luis Fernando Salazar, por primera vez se escuchó de su ronco pecho a Miguel Batarse decir que busca la alcaldía, los más ortodoxos saben que aunque es muy probable que los recursos, perdón, las encuestas apunten a Cintia Cuevas, pues es quien tiene la venia de los transformadores de la capirucha del smog, de cualquier tino, para el bien boleado alcalde, todos los contrincantes son 'pan comido'. ¿Será?

*****************************************************************

Nuestros subagentes con chalecos guindas, nos reportan que el día de la toma ciudadana del 'góber' echado pa' delante, el próximo diputado Alberto Hurtado, que será parte de la bancada morenista a partir del primero de enero y se perfila para liderarla, quedaba perfecto para el viral de 'mi primera chamba' cuando la odiosa prensa le cuestionó sobre su papel en el nuevo gobierno y él respondió 'que será un puente entre gobernador Manolo Jiménez y el futuro Gobierno Federal', uno de los primos de Scrooge, le recuerda a Hurtado que su papel en el Congreso no será representar los intereses del gobierno federal, ni del estatal, sino del pueblo, quien proporcionalmente lo posicionó para cuestionar sobre la megadeuda, sobre los Moreira o sobre el Metrobús, sobre los fideicomisos del ISN, por ejemplo. Los subagentes que son más fiesteros y relajados ya se frotan las manos para ver el espectáculo que hará el diputado que entró con calzador al Congreso, Antonio Attolini Murra, quien un día quiere ser comunicador, otro senador, otro influencer y otro nada más quiere salir en la foto con cualquier morenista de importancia que se deje…

*****************************************************************

En ecos de la toma de protesta del 'góber' echado pa' delante en el Congreso del Estado, todavía hay algunos "detallitos" que nuestros morbosos subagentes consideraron dignos de comentar en este caso en el evento realizado en el Parque Las Maravillas, donde unos sonrientes Alito Moreno, Rubén Moreira, Marko Cortés y hasta Jesús Zambrano no recibieron "calorcito". Ni vítores, ni nada de manera que se les borró la sonrisa y hasta la señora X, doña Xóchitl Gálvez, recibió tibios aplausos. Dicen los malquerientes que si los jerarcas priistas sobre todo don Rubén, pensaban que en el nuevo gobierno ahora sí tendrían manga ancha en las posiciones, en el presupuesto y hasta en los viáticos. Ya vieron que no y ni entrevistas hubo. Quizá por eso la publicación de ayer en las inestables redes sociales del Diputado Federal y exgobernador que no haya ni qué hacer para reelegirse. Tuvo el mal tino de postear de manera sui géneris y vaya tunda que recibió con más de 6 mil comentarios, la mayoría de las burlas. ¿Por qué será?

*****************************************************************

Nuestros subagentes disfrazados de urna electrónica descompuesta nos reportan que, algunos consejeros del Instituto Electoral de Coahuila circulan en sentido contrario a la línea dictada por el Preciso de Palacio Nacional en relación a la austeridad republicana, pues resulta que, en lugar de ajustar cinturones, el Instituto recientemente solicitó una jugosa ampliación presupuestal de casi 6 milloncillos de pesos para ejecutar sus arduas labores como "árbitro" electoral del 2024. La justificación principal del aumento es que el presupuesto programado se "desajustó" debido al "inesperado" incendio que consumió parte del IEC Monclova por el cual se desembolsaron generosos 7.5 millones para reparaciones. Se preguntará el amable lector si no sería mejor que el Instituto, en lugar de pedir más dinero del castigado contribuyente, recortara algunos gastos innecesarios como, so pretexto de fomentar el turismo, el arrendamiento de un lujoso complejo hotelero localizado en Parras de la Fuente que sirvió de sede por cinco días de ciclos, sesiones y pasarelas del IEC Coahuila en octubre de este año. Bien dice el refrán: "Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar...". El IEC debería tomar nota de las calamidades que el 'Preciso' le hace pasar a la Suprema Corte, no sea que, continuando con esta extravagancia presupuestaria, termine convirtiéndose en el nuevo objetivo favorito del púlpito mañanero.

***************************************************************** Muy desangelado lució el 'Operativo Decembrino 2023', que se realizó el lunes en la Puerta Amarilla de Torreón y se estima participarán mil 500 policías del Mando Especial, cuyo objetivo es garantizar la seguridad de los comerciantes y clientes de La Laguna de Coahuila y Durango en esta época de fin de año. Cuentan los subagentes, que el evento del pasado 4 de diciembre tiene mucho trasfondo, ya que la alcaldesa Leticia Herrera ya iba en camino pero al enterarse que el alcalde Román Cepeda nada más no pudo ir ya que anda en campaña, perdón, entregando cobijas en la colonia Moderna, la mandataria optó por regresarse y enviar en su representación al secretario del Ayuntamiento, el folclórico Vicente Reyes Solís, ojalá que esto no sea visto como un desaire por parte de la edil gomezpalatina, pues es sabido que ella no es común que asista a cualquier evento. Por su parte, los que le saben al entramado policiaco, nos comentan que ya se percibe una relación ríspida entre algunas corporaciones del Mando Especial, sobre todo con la policía de municipal de Torreón, comandada por César Perales, toda vez que son comunes las quejas de las 'mordidas' a los camioneros y los abusos de autoridades, además de que en las últimas ocasiones que se han dado sucesos de inseguridad le han echado la culpa al personal de La Laguna de Durango y hasta han dicho que 'los delincuentes vienen de allá'.

*****************************************************************

Allende del Nazas, quien vino esta semana de incógnito, dicen que 'hasta cachucha y bigote' es el góber y artista que no canta mal las rancheras, Esteban Villegas, todo para evitar a la incómoda y odiosa prensa que nada más preguntan de las estancadas obras que hay en Lerdo y Gómez Palacio como es el desnivel 5 de mayo y el CREE de Lerdo. Aunque no cantó, sí participó en la entrega de juguetes que se recolectaron en el 'Juguetón 2023' que organiza el DIF estatal. Sin embargo, esto ya se convirtió en una costumbre en el gobierno de Durango, evitar la presencia de molestos periodistas, a menos que sean de la farándula, por aquello del talento musical del mandamás del Estado.