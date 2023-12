Nuestros subagentes preocupados por el futuro de Coahuila han tenido acceso a algunos nombres del gabinete del nuevo gobierno, entre los que destaca la lagunera Susana Estens de la Garza, actual directora de medio ambiente en Torreón que va para secretaria de Medio Ambiente estatal, Óscar Pimentel como secretario de Gobierno, algunos comentan que ya Eduardo Olmos se frotaba las manos pues en campaña le habían prometido ese puesto y sólo quedará como 'vicegobernador' en La Laguna de Coahuila, así que de seguro ya tiene listas sus maletas y dejó de pagar renta en la capital del pan de pulque, otro nombre es Claudio Bres Garza que repetiría como secretario de Economía, Emmanuel Garza para Educación, Elma Marisol en Fiscalización, Federico Fernández Montañez, en seguridad ciudadana.

Otros, todavía no confirmados, pero suenan fuerte son Gabriel Elizondo en la Secretaría de Desarrollo Social, Esther Quintana en Cultura, Xavier Herrera como administrador Fiscal, Enrique Martínez y Morales como secretario de Finanzas, José Antonio Gutiérrez Rodríguez, como subsecretario de Egresos y finalmente el que podría repetir es Miguel Algara en Obras Públicas…

Los más sesudos de nuestros subagentes y que siguen un análisis más ortodoxo basados en el psicoanálisis de Freud, nos comentan que era clave saber cuál sería la estructura del gabinete de Manolo para conocer la injerencia que tendrán los grupos políticos priistas en la toma de decisiones para las senadurías y diputaciones, pues por un lado el 'góber' echado pa' delante tiene como mentor de sus inicios al diputado y exgobernador Rubén Moreira Valdez - quien no asistió a la sesión de toma de protesta en el Congreso del recién estrenado Gobernador, como sí lo hicieron los ex Rogelio Montemayor Seguy y Enrique Martínez y Martínez- y por otro, a quien lo protegió y lo cuidó en todos lados durante sus cuatro años de gobierno municipal, después lo impulsó en la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social: Miguel Riquelme. Por lo que queda analizar ¿a quién tomará como su gurú para la toma de decisiones? Dicen los malpensados que el nombre de Bertha Castellanos como secretaria de Salud, que trabajó con Rubén, nos da un indicador claro. No obstante, en el discurso de las Maravillas se mostró autónomo, por lo que parece dejará de lado cualquier paternalismo político.

Durante la inauguración de la Velaria del Centro de Convenciones, los más reflexivos de nuestros subagentes que tuvieron que ponerse a bailar para no ser descubiertos junto con chavorrucos que disfrutaban el concierto de Flans y Pandora, dicen que el exinquilino de Palacio Rosa, Miguel Riquelme ya había dado algunas señales de cómo iban a estar las aguas para el asunto de las candidaturas del año que entra, donde pidió unidad para el 2024 'no importando quién encabece la lucha por la alcaldía de Torreón', dicen los malquerientes del alcalde de los zapatos mejor boleados, que hizo sus clásicas caras y movimiento de ojos que todos ven en los eventos, cuando algo no le parece…

Nuestros subagentes que se dedican a la topografía, nos comentan que el director de Ordenamiento Territorial y Urbanismo de Torreón, Francisco Torres Suárez, anda no sólo desinteresado en hablar con la odiosa prensa, sino con la ciudadanía en general que busca respuesta a problemas específicos, por lo que prácticamente se ha vuelto más una figura decorativa de la administración municipal.

Sus malquerientes dicen que cada oportunidad la ha aprovechado para evadir cuestionamientos o simplemente para dar a conocer las actividades que desarrolla la dependencia, al igual que se ha conducido con la ciudadanía que ha pedido su intervención en casos como el del fraccionamiento Hacienda El Rosario, donde hay inconformidades por la posible construcción de una cuarta etapa, y ante lo cual vecinos tienen muchas dudas sobre si existe o no una autorización para las obras.

Y la cosa no para ahí, tome sus palomitas de maíz, don Francisco no ha dado la cara en casos recientes, como la disputa del terreno que ocupa parte de una calle en el sector Senderos, donde hace ya algunos meses las partes que reclaman la propiedad acudieron al lugar y una de ellas bloqueó la circulación con montículos de tierra, como una forma de llamar la atención de la autoridad. En lugar de hacerse presente, Torres Suárez mandó a los segundos o hasta terceros a bordo, y ninguna dio una explicación sobre los orígenes del problema y por qué hay quienes se disputan una parte de vialidad de ese sector. "No me ayudes compadre" podría decir el mejor boleado alcalde Román Alberto Cepeda, en sus ansias de reelección.

**************************************************** Un subagente especial que trabaja limpiando espejos de hoja de oro en la presidencia de Torreón, cuenta, que la secretaria del ayuntamiento, Natalia Fernández, ya trae entre ceja y ceja (por eso de las envidias femeninas) a la flamante directora de Atención Ciudadana, Erika Sotomayor, pues aunque la ciudad no está al 100 en servicios públicos y atención, ella se mueve como el pez en el agua con los medios, mostrando autonomía y dando la cara por lo 'insalvable', hablando a nombre de los funcionarios de Servicio Públicos o de Obras Públicas y hasta de Simas, mientras que a doña Natalia, aficionada a la tauromaquia, de nada le han servido sus berrinches y gritos, pues ya nadie se asusta, ¿por qué será? Dicen que se gana más con una gota de miel que una de hiel…

**************************************************** Uno de nuestros subagentes que traía cachucha guinda, de esas que están disminuidas en Coahuila, dicen que causó 'escozor' los tejes y manejes entre los diputados morenistas en el Congreso local, pues, aunque son pocos, dan mucho de qué hablar. Por un lado, el famoso 'fiat' notarial otorgado a la diputada Lizbeth Ogazón quien anduvo 'cabildeando' entre sus compañeros para que votaran por su notaría. Por su parte, la diputada procedente de Francisco I. Madero, Teresa Meraz, se ha querido posicionar en los medios para ser tomada en cuenta para la alcaldía de ese bello municipio, cuando en el Congreso pasó sin pena ni gloria.

Pero, quienes han sido la 'comidilla' entre los mismo guindas son 'los Panchos', Francisco Cortez y Francisca Aguilar que ahora que les perdonaron la vida por irse a apoyar al Bebesaurio, Ricardo Mejía Berdeja, (autonombrado tigre para que ya nadie se acuerde que le apodaban el bebesaurio) y ahora en estos dos últimos meses son los líderes de la bancada en el Congreso. Un punto rescatable, cuenta el subagente guinda, fue el mensaje que mandó el 'gober' echado pa' delante al presidente Andrés Manuel López Obrador, que mostró interés en trabajar con la federación.

**************************************************** La presencia de Xóchitl Gálvez, precandidata de la Alianza PRI, PAN y PRD en el parque Las Maravillas llamó la atención a propios y a extraños, y sobre todo después de que una semana antes se había armado todo un tema con la posibilidad de que el exgobernador Miguel Riquelme podría ser su coordinador de campaña, algunos pensaron que fue para llevárselo de una vez, sin embargo, como el propio Riquelme dijo días antes, a partir de ayer el jefe político del Estado se llama Manolo Jiménez, y primero tendrá que consultarlo antes de trabajar - que horror- en cualquier trinchera.

Allende del Nazas, nuestra influencer lagunera, la alcaldesa Leticia Herrera, quien todos los temas que aborda los polemiza y al final resultan a su favor, -porque el que diga que no, que se atenga- tras su declaración de que no les va a brindar servicio a los ciudadanos que tiren basura y que por esa causa se inundan más tiempo las calles cuando llueve.

El tema se llevó a debate no sólo en el cabildo, sino también las charlas de café en donde le dan la razón a doña Lety, -y si no se la dan, ya se sabe-. Cuentan nuestros subagentes que es cierto que la ciudadanía debe tener un mayor compromiso con su urbe y no tirar, como se ha visto en algunos casos 'hasta salas y llantas'.

A raíz de esta reflexión, el cabildo de Gómez Palacio ya evalúa estrategias para frenar la problemática de la basura, entre las cuales está multar a las personas que con poca civilidad tiran basura. No estaría mal que en el proceso de homologación metro, también se tratara este tema…