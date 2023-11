Mañana será el último día de la administración del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, de quien no se le puede decir que no ha andado recio con eso de su despedida como primer mandatario de Coahuila, tan es así que todavía tendrá la inauguración de la velaria en el Centro de Convenciones de Torreón. Finalizará formalmente el proceso entrega-recepción con la firma de actas, asistirá a la ceremonia de colocación de su fotografía en el Salón Gobernadores de Palacio de Gobierno.

En tanto, nuestros subagentes que en todo están, dicen que muchos de los funcionarios que durante años tuvieron puesto el casco por si había que subirse al Rázer, ya empiezan a portar el respectivo sombrero vaquero - o lo traen empacado en sus autos, por si aquello- y calzar botas Lucchese, para estar listos si son llamados a la sagrada nómina, pues nadie quiere vivir en el error. Don Miguel concluye su gestión como uno de los gobernadores mejor calificados del país.

*******************************************************************

Su trabajo en materia de seguridad y en atracción de inversión rindieron sus frutos y así lo reconoce el pueblo coahuilense. También en materia de salud el desempeño local en vacunación y atención médica en tiempos en que la pandemia azotaba al país le dieron sus puntos al gober saliente. No pudo hacer un programa sexenal de grandes dimensiones en materia de obra pública, la hacienda del Estado está comprometida por la megadeuda no penalizada concebida en tiempos del profesor Humberto Moreira y solapada por Rubén, aunque en el sexenio que mañana termina tampoco se hizo gran cosa para castigar a los defraudadores; así como los fuertes recortes presupuestales que tornó ríspida la relación con el Gobierno Federal.

De su futuro político, ya dijo que se guardará el tiempo preciso para que el nuevo gobierno arranque con toda su fuerza. Pero estará en disposición de colaborar desde la trinchera que se le requiera y si no, está preparado para irse a su casa. No obstante, las voces priistas siguen posicionándolo como fuerte activo para una candidatura al senado. Pero ya la decisión recaerá en el nuevo gobernador que necesariamente tendrá que medir fuerzas con la cúpula nacional priista y sus afanes de "meter mano" en las decisiones respecto a las candidaturas. Y es que, algunos quieren ser senadores, pero sin soltar las diputaciones federales que ahora ocupan, el plan es algo así como tener un "salvavidas electoral".

*******************************************************************

El gobernador elector Manolo Jiménez Salinas tomó lo decisión de guardarse los nombres de quienes ocuparán las 14 principales carteras del gobierno estatal que asumirá el primer minuto del viernes próximo. Por lo pronto, nuestros subagentes apostados afuera del Palacio Rosa disfrazados de alimentadores de palomas de iglesia pudieron conocer que será el joven lagunero Luis Eduardo Olivares Martínez quien encabezará una nueva dependencia que llevará por nombre Procoahuila, emulando la extinta institución denominada Proméxico. La nueva dependencia que capitaneará Olivares Martínez tendrá como función principal la intensa promoción del Estado para seguir atrayendo inversiones productivas, con cierto énfasis en la Laguna de Coahuila, así como en el resto del Estado, que es donde más urge.

Con esta decisión, Manolo Jiménez lanza un mensaje al empresariado lagunero de cumplir la promesa de encargar esta importante función que hasta el día de mañana desempeñó el histriónico secretario Claudio Bres, en manos de un oriundo de por acá, sabiendo que la Región Sureste está en otra etapa en cuanto atracción de industria y por ahora se priorizará La Laguna, así como las otras regiones de la entidad. Siguiendo en temas de transición de gobierno que ocurrirá pasado mañana, nuestros subagentes informan que tras rendir protesta en la Sesión Solemne del Congreso del Estado este viernes 01 de diciembre, y al filo de las 12:00 horas en el evento ciudadano en el Parque Las Maravillas, el nuevo inquilino del Palacio Rosa tendrá al día siguiente un acto en donde presentará a las principales cabezas del nuevo gobierno, incluyendo gabinete legal y ampliado y las principales cabezas de las dependencias estratégicas que así lo considere el nuevo gober.

Posteriormente, uno de sus principales eventos aquí en Torreón será el lunes 4 de diciembre con los alcaldes y alcaldesas de los 38 municipios, con los que piensa reafirmar los convenios de colaboración en materia de seguridad, ya que a partir de este viernes, por el cambio de gobierno, se reforzarán los operativos de blindaje en las zonas de Coahuila que colindan con Zacatecas, Durango, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas que se prepararon conjuntamente desde este mes de noviembre entre el mandatario saliente y el entrante. Nadie quiere sorpresas.

*******************************************************************

Este lunes el PRI Coahuila que dirige Carlos Robles Loustaunau tuvo reunión del Consejo Político vía remota, con la participación de 400 consejeros estatales y entre los principales acuerdos fue, que irá en coalición con las otras fuerzas políticas PAN-PRD, para el proceso electoral federal 2024, lo que implica que a partir de este consejo, el presidente del CDE está autorizado para iniciar pláticas con los citados partidos políticos e incluso suscribir convenios. Ya se verá el método para la selección de las candidaturas y cómo llegará el tricolor a esta fase, con unidad real, o simulada. Veremos y diremos.

Y en un rondín por el edificio más caro de la Ciudad de Torreón, cuentan los subagentes aficionados a las gelatinas de colores, es que ya no hayan cómo darle el 'giro' a la obra que el alcalde Román Cepeda dijo que será hecha 'con crédito o con recursos propios' y la cual estiman, será 'una mini' obra similar al Sistema Vial Cuatro Caminos, y además llevará completamente el sello municipal, pero todos confían en el director de Obras Públicas de Torreón, Juan Adolfo von Bertrab Saracho, por lo pronto ya agarró un respiro para ver qué se le ocurre, pues las empresas que participan solicitaron aplazar para mañana jueves las propuestas técnicas y económicas que se tenían programadas para el pasado lunes.

Por lo pronto, a don Adolfo ya no hay nada que le preocupe, pues asegura que el fallo definitivo (si es que no cambia en cualquier momento la fecha) será el 5 de diciembre y si los cálculos no fallan o hay nuevos anuncios inesperados, los trabajos podrían comenzar entre el 12 y el 15 del mismo mes; obra, debemos recordarlo, 'completamente' del bien boleado alcalde de Torreón, aunque el Giro Independencia es mucho menos urgente para solucionar los cuellos de botella viales como el crucero de El Campesino en el periférico o la intersección entre el bulevar Independencia y calzada Abastos por ejemplo…

*******************************************************************

Y al que ya se le hizo engrudo el agua fue al gober que no canta mal las rancheras, pues en esta semana cuentan los subagentes que en todo andan menos en misa, que los trabajadores de los tres poderes del estado de Durango están 'muy molestos' y desde tempranas horas tomaron las instalaciones de gobierno en Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí y Tlahualilo para exigir pagos de seguros, jubilaciones y bonos de marcha. De acuerdo con los quejosos, son 4 mil los afectados y 350 de La Laguna. Otro de los adeudos que se vienen arrastrando desde la administración estatal pasada, es el pago a financieras, que, si bien les son descontados de forma puntal, éstos no son reportados a las instancias. Es una lástima que el gobernador Villegas no les dé por lo menos la cara a estos cuatro mil trabajadores.