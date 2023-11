¿Cuál es el interés real del bien boleado alcalde Román Alberto Cepeda González por realizar la obra llamada Giro Independencia? Obra que ha defendido contra viento y marea aun cuando el monto de la inversión presupuestada es de 280 milloncillos de pesos, aunado a las vialidades paralelas al periférico y en las que se gastará otros 10 millones para arreglarles el pavimento y tenerlas listas como vialidades alternas, como la que se adjudicó vía licitación la empresa Construcciones y Terracerías de La Laguna, S.A. de C.V.

Pero la cuestión del 'Giro Independencia', es porque los inconformes continúan señalando que hay otros rubros prioritarios por resolver como el fuerte problema del crucero que se registra en el puente 'El Campesino', que pudo ser mostrado a través de fotografías y videos aéreos por El Siglo en sus diferentes plataformas. Cruzar El Campesino puede tomar a un automovilista entre 15 o hasta 20 minutos realizar el trayecto en cualquier sentido.

Nuestros subagentes que todo husmean reportan que "Giro Independencia" es una obra que, o bien el alcalde pretende hacer para que quede huella de su administración, porque a diferencia del Sistema Vial Cuatro Caminos que se hizo con recursos estatales y de la cual publicitariamente se ha colgado, ésta sí será financiada con recursos del municipio de Torreón; o la intención de llevarla a cabo es congraciarse con importantes empresarios que ven con buenos ojos el acceso directo del bulevar Independencia a la Ciudad Industrial Torreón.

No solamente ahora con motivo de las peregrinaciones guadalupanas sino siempre, a esta ciudad le urgen decenas de depósitos de basura, estéticos y de fácil mantenimiento, tanto en el centro de la ciudad como en paseos públicos y vialidades principales para mantener los espacios limpios. Pero esto parece no ser del interés de Fernando Villarreal Cuéllar que cobra como director de Servicios Públicos y ha quedado a deber en sus funciones en el aspecto de limpieza. Desde que inició el actual gobierno municipal no se ha invertido en este rubro, aunque cuenta con un grupo especial, "La Ola" que son más de 200 mujeres y hombres -más o menos igual cantidad de notarios que hay en Torreón por aquellos del generoso reparto de Fiat que suelen otorgarse en Coahuila- que integran brigadas urbanas y andan hasta retirando maleza, pintando puentes y hasta reciclando bolsas porque les dan sólo dos diarias. Ni aun así la ciudad se ve limpia. Por eso no se entiende qué es lo que está haciendo la concesionaria PASA además de la recolección domiciliaria y disposición final de los desechos en el relleno sanitario. ¿Ya que no realiza barrido manual o mecánico? ¿Cuánto se le paga al mes? Son preguntillas.

Porque no quiere "sorpresas" y aunque todavía tiene varias ollas en la lumbre de carácter legal y administrativo en su agenda de 8 días que le restan al frente del gobierno del Estado, el inquilino del Palacio Rosa dijo ayer aquí en Torreón donde puso en marcha la inversión número 67. Y hoy hay reunión de seguridad organizada para definir los operativos de vigilancia por cada una de las cinco regiones del Estado, donde se definirán nuevas medidas en torno a los operativos de vigilancia, ya que el plan es que se realicen durante todo el mes de diciembre y hasta enero, en tanto se acomoda el nuevo gobierno.

Dicen los subagentes que hay 'ruido' en las inestables redes sociales de que es en La Laguna y su colindancia con Durango, donde se han registrado algunas incidencias y lo que se busca es apretar algunas tuercas y extremar los cuidados para que la marcha de la economía y la tranquilidad, continúen en La Laguna y en todo el Estado.

Y en donde cada vez se hace más chico el pastel es en el Partido Revolucionario Institucional, una vez que el gober Riquelme termine de guardar los últimos carritos de su colección, quedarán muchos huérfanos laguneros buscando trabajos, en donde quiera, si es que no les tocó alguna notaría pública, puede que pidan una concesión de las 1300 que otorgó el municipio, por lo pronto, sigue la expectativa de quién se quedará en el gabinete de Manolo Jiménez, actualmente gobernador electo y próximo ya a convertirse en el nuevo inquilino.

Cuenta uno de nuestros subagentes que lo asesora, que la lista no se soltará hasta el último momento y aunque muchos ya no tienen uñas de los nervios de no saber si se quedará o no, adelantan que habrá sorpresas, sobre todo en el tema de los relevos generacionales, ya que recuerde usted, se dice que el nuevo gobierno mezclará juventud y experiencia.

Nuestros subagentes versados en temas de inteligencia financiera se echaron un clavado a las observaciones que realizó la Auditoría Superior del Estado (ASE) a la cuenta pública del municipio de Torreón la semana pasada y aunque el custodio del bolsillo municipal, Óscar Luján, justificó que la mayor parte de los más de 132 milloncillos de pesos son por 'cuestiones administrativas, de forma y de procedimiento, llama la atención que unos 22.5 millones de pesos, es decir un 17 por ciento corresponden al tema de sueldos, salarios y prestaciones.

Afortunadamente para don Óscar y sus huestes tienen 40 días hábiles para comprobar lo que los de la ASE no entendieron bien. Lo bueno de todo es que recursos pecuniarios en el municipio hay, ya que el mismo custodio de los centavos nos recordó que el presupuesto de 2022 a 2023 tuvo un alza de 21 por ciento, al pasar de dos mil 800 a tres mil 500 milloncillos, así que esos 132 mdp sin comprobar es peccata minuta, según lo quiso hacer notar el tesorero Luján.

En los ecos del último informe de gobierno estatal no faltaron las envidias y los 'trenzasos' en el Congreso, que mientras los 'panchos', diputados de Morena (Francisca Aguilar y Francisco Cortéz) que no aportaron nada a la legislatura, más que 'curiosidades' tuvieron 'palco privilegiado', entre los regidores priistas de alcurnia hubo molestia, como fue el caso de Felipe González, quien se creía cercano al poder y ya se veía en la planta baja, pero lo mandaron a gallopa, mientras que a Luis Cuerda, otro regidor de Torreón, sí lo se sentaron abajo con los empresarios aunque en una silla de las tipo Tiffany tambaleante puesta a lado de las cámaras de televisión. Nuestros subagentes recordaron aquel versículo bíblico que dice 'los últimos serán los primeros y los primeros los últimos', no hay porque pelearse…

Y el que anda llorando por los rincones es el 'gober' que no canta mal las rancheras, porque se anunció una reducción de 800 millones de pesos en las participaciones federales. Sin embargo, dicen los subagentes de la capital de los alacranes, que don Esteban ya planea algunas estrategias de la teoría de juegos 'ganar-ganar' y pues según cuenta, impulsará los incentivos fiscales, un 'yo te ayudo y tú me ayudas' y según lo que cuenta esta regla matemática es impulsar el ISR y pedirle al vendaval de inversiones que van a llegar a Durango que los ayudarán con la tierra con la condición de que pongan su domicilio fiscal en el estado, 'porque eso nos garantiza que el ISR esté pagado, revisado en Durango y eso nos ayuda a ingresar en la fórmula de las participaciones'. Por el bien del Estado se le desea suerte al mandatario estatal, porque es urgente que la inversión fluya.