Por enésima vez comentan los subagentes disfrazados de fontaneros, las recientes lluvias que cayeron en la región y los estragos causados, sacaron a relucir el fuerte rezago que tiene el sistema de drenaje sanitario para el que se requieren alrededor de 3 mil 600 millones de pesos y poder rehabilitarlo.

Por más gestiones que se han realizado ante Conagua para obtener apoyos federales e ir atendiendo esta necesidad, incluso se han tocado puertas de organismos internacionales como el proyecto ejecutivo que presentó en Bruselas, Bélgica, durante el XIV Congreso Mundial de Metrópolis para empezar por el sur oriente de Torreón, hasta ahora no se ha recibido nada.

Ya las autoridades municipales reconocieron que se requiere una rehabilitación integral, pero no hay dinero, ni siquiera para pensar en proyectos parciales, de ahí que a lo que se han abocado es a desaguar y persignarse que cuando llueva sea de a poquito.

**************************************************

Nuestros subagentes disfrazados de matracas tricolores apuntan que nada está dicho sobre la probable reelección del alcalde Román Alberto Cepeda González, porque hay varios que suspiran por ocupar la oficina del séptimo piso que hoy calienta el bien lustrado edil, como el diputado federal Antonio Gutiérrez Jardón (que se ha dejado ver en espectaculares) y Xavier Herrera (que sigue dale y duro en redes y en eventos vecinales).

Según una consulta al Oráculo de Delfos que adelantó que esta alcaldía se va convertir en una 'papa caliente', pues no se imaginan esos suspirantes la marabunta que se aproxima por los desempleados que se vendrán del Gobierno Fuerte de Coahuila y que van a llegar con curriculum en mano y buscando chamba con todo y recomendación. Estaremos pendientes del tema de la alcaldía torreonense y les diremos qué fin tuvieron esos 3 mil millones de pesillos del nada despreciable presupuesto de Torreón.

**************************************************

Desesperados andan nuestros subagentes por los constantes reportes que reciben de vecinos del Campestre La Rosita que ya no saben qué hacer para que el Simas los apoye con servicios de desazolve, ante los constantes brotes de aguas negras. Temen que sea necesaria la reposición de un amplio tramo de redes de drenaje sanitario, pues el problema ya no nada más abarca la red general, sino que hay sectores donde las aguas sucias y pestilentes brotan de los registros generales, lo que los hacen pensar que se trata de colectores caídos o trabajos mal hechos por las empresas que contrata el Simas.

Comentan que, por ejemplo, el agua sucia que estuvo brotando de las alcantarillas en las calles Paseo de la Diligencia y Paseo del Campestre fue a dar hasta la calle del Huerto y a unos metros de las instalaciones del club deportivo. Dicen que, en agosto pasado, en el circuito Palmas La Rosita, el agua sucia brotó en grandes cantidades de los registros generales, además de las casas y aunque los vecinos de esa cerrada contrataron a una empresa privada que llevó una máquina tipo Vactor para desazolvar, al final no se pudo porque aseguraron que el problema está en la red general. ¿Sabrá Eduardo Terrazas Ramos, quien cobra como gerente del Simas, que la eficiencia técnica y financiera, así como los problemas del agua y el drenaje se resuelve en la calle y no desde el escritorio? Ya veremos y diremos.

**************************************************

Mientras secretarias y secretarios del gabinete estatal de Coahuila comparecen actualmente ante las Comisiones del Congreso del Estado en la glosa del Sexto Informe de Gobierno, el inquilino del Palacio Rosa, al que le restan 15 días para terminar su gestión, dijo aquí en Torreón ante la incómoda prensa que se estuvo preparando con tiempo para llevar -según él- una vida tranquila de exgobernador, pero también para estar en disposición de servirle a su partido y al Estado desde cualquier trinchera, no sin aclarar que nadie lo ha buscado para ofrecerle cargos.

Algo que, por cierto, nadie creyó. Riquelme insistió en que su máximo afán de momento es poder hacer una visita a los tacos y las hamburguesas que tanto le gustan en esta su tierra y que la gente lo salude. En estos 15 días que le faltan por concluir su mandato presidirá el desfile del lunes 20 de noviembre y encabezará dos sesiones más del Subcomité de Salud que desde su perspectiva ha dado buenos resultados por la cercanía que permitió tener con empresarios, representantes del sector salud, del magisterio, de sindicatos, de las fuerzas de seguridad y alcaldes.

Para cerrar hará el anuncio de una nueva inversión que será la número 67 en lo que va del año aquí en Torreón, ya que La Laguna es la zona mejor posicionada en materia de empleo luego del Sureste.

**************************************************

Nuestros subagentes infiltrados con cámara de doble lente nos comentan que en las chismosas redes sociales circuló lo que parece ser una fiesta digital que tenían los alcaldes de Matamoros, Miguel Ángel "El Charro" Ramírez López y de Viesca, Hilario Escobedo de la Paz, mejor conocido como "Layín", quienes -según esto- en lugar de poner atención a uno de los últimos anuncios del gobernador durante la reunión del Subcomité de Salud celebrado los lunes en Torreón, evento al que asisten semanalmente otros alcaldes y funcionarios estatales, habrían estado más entretenidos observando en un teléfono móvil un contenido que denigra la solemnidad y decoro mínimo la reunión que congrega a autoridades que se deben al pueblo que les paga, imágenes que quizá para El Charro y Layín estaban más interesantes que lo que tenía Riquelme que decir en ese momento, que al cabo ya se va...

Por supuesto, cabe la posibilidad de que la viral imagen se trate de un complot contra ambas autoridades municipales de Matamoros y Viesca, es decir, que se trate al final de un montaje por aquello de las reelecciones y la acostumbrada "guerra sucia" que ahora será más fácil gracias a herramientas como la IA ¿Será?

**************************************************

Allende del Nazas, durante su visita a Gómez Palacio el "Gober" que no canta mal las rancheras no dejó pasar la oportunidad de decir fuerte y claro que jamás de los jamases habría desaprovechado los 3 minutos que le concedieron en el programa de Univisión, El Gordo y La Flaca, donde además mencionó que le regalaron la entrevista en consideración a su carrera artística.

"A El Gordo y La Flaca no ha ido ni un político en la historia, más que Hillary Clinton, en la historia y yo", presumió Villegas, quien en pocas palabras dijo que por recursos no van a parar en Durango si se trata de promoción para la entidad, eso sí dejó en claro que, aunque no pagó miles de dólares por la entrevista de ser el caso lo habría hecho: "No, no son 15 mil dólares, hablamos de millones de pesos. No, no, no. Si en alguna parte de una Televisora de ese tamaño me cobran 15 mil dólares por una entrevista los pago".

Lo curioso es que minutos antes se había quejado amargamente del recorte federal por 600 millones de pesos para Durango, motivo por el cual hoy miércoles habrá de pedir apoyo a la 4T por aquello de que requiere nada más de unos mil 500 millones de pesillos para el cierre del año y más ahora que únicamente el incremento salarial estatal a los maestros le representa a la entidad 200 milloncillos de pesos más, no contemplados. A ver si el "Preciso" de Palacio Nacional le da buenas noticias.

Con mucha tristeza se supo que los integrantes de la asociación Amigos Mapimí tuvieron que denunciar la semana pasada a un grupo de personas que había destruido el monumento de un águila porfiriana datada en 1905, misma que se encontraba sobre el callejón J.M. de la Torre, a un ladito de donde la gente va a expiar sus pecados en la Iglesia de Santiago Apóstol. Indignados ante el hecho, Amigos Mapimí pidió explicaciones a la Presidencia Municipal, pero Adriana Martínez, secretaría del ayuntamiento, dijo que la autoridad desconocía quién había realizado tal salvajada.

No obstante, la asociación anduvo preguntando en los alrededores de la plaza principal y algunos vecinos aseguraron haber visto a gente de la presidencia dándole marrazos al pobre monumento. Usted dirá ¿y qué tanto importa la mentada estructura? Pues resulta que el águila originalmente formaba parte de la antigua presidencia municipal demolida en 1979. Y ahora sí, de ese edificio ya no queda nada. Una vergüenza tal acto vandálico.