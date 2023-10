La extinción de 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) es prácticamente un hecho. Lo que para unos diputados y senadores son privilegios y para otros no lo son depende exclusivamente de si se está dentro o fuera de la 4T. El "Preciso" de Palacio Nacional ya dijo que necesita esos más de 15 mil millones de pesos para becas escolares que serán de mucha ayuda para quienes las reciban (y más quienes las otorguen de cara al proceso electoral del 2024) y en la 4T lo que dice el presidente López Obrador no se discute, se cumple.

Lo cierto es que no se siguió el procedimiento debido, nunca pasó por la Comisión de Justicia en la Cámara Baja, no se escuchó a todas las partes y la medida tiene un trasfondo que sin duda podría afectar la división de poderes. Fue el mismo senador morenista, César Arnulfo Cravioto Romero, quien retó a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, a defender sus 13 fideicomisos y tan pronto la ministra aceptó fue que "ipso facto" Morena reculó (así se dice) a través del presidente de la Junta de Coordinación Política, Eduardo Ramírez, quien en pocas palabras dijo que la invitación era de a mentiritas…

Ayer mismo las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda del Senado, aprobaron con 19 votos a favor, 13 en contra y dos abstenciones el dictamen que extingue los 13 fideicomisos al tiempo que la oposición pidió posponer la discusión para darle voz a los trabajadores. Patadas de ahogado.

En base a ese dictamen se tomarían las decisiones en el pleno este pasado martes o a más tardar hoy miércoles porque al parecer urge. Lo curioso es que el mismo presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Rafael Espino, admitió que México destina poco dinero para la operación de sus sistemas judiciales, y que estos fideicomisos que se refieren a pensiones complementarias, apoyos médicos, apoyos para jubilaciones y no son de la burocracia de élite: "La gran mayoría o todos los que se refieren a las condiciones de trabajo, de la fuerza laboral son derechos adquiridos, son afectación y tiene cuestionamientos de constitucionalidad". Nada importa… Están en puerta las elecciones y las becas serán votos para doña Claudia.

La semana pasada el "Preciso" de Palacio Nacional mostró su rechazo abiertamente contra quienes utilizan los espectaculares como medio para publicitarse. Aquí en Coahuila los "morenos" saben que dicha opinión es de "dientes para afuera" y la guerra está centrada en ver quiénes colocan más espectaculares por las senadurías. Por ejemplo, ¿Qué tienen que andar haciendo por Torreón tantos espectaculares de "las sonrisas" de la alcaldesa del lejano Múzquiz, Tania Flores Guerra?, hermana del consentido de la CFE, el carbonero Tony Flores y quien presenta por lo menos cuatro denuncias ante el Congreso del Estado por serios delitos.

Ella se autonombra como "la más cercana a Claudia Sheinbaum". O los de Cecilia Guadiana que se dice la representante de las mujeres y los jóvenes y su único mérito es que su papá es senador o del Udecista Lenin Pérez. En la lista está también Lizbeth Ogazón actual diputada local en el Congreso. Mención aparte se hace de Luis Fernando Salazar, de Shamir Fernández, de Jorge Luis Morán, de Miguel Batarse Silva, quienes también ya tienen sus espectaculares. No hay que perder de vista en el caso de las mujeres, a Claudia Garza del Toro, la delegada del Bienestar en Coahuila y a la dirigente de la Sección 38 del SNTE, Isela Licerio Luévano. Por lo demás, nuestros subagentes dicen que en la mira de Morena están 8 candidaturas para las alcaldías de los municipios de Torreón, Saltillo, Piedras Negras, Monclova, Acuña, Matamoros, San Pedro y Francisco I. Madero. Habrá más espectaculares de los que no le gustan a López Obrador en estas tierras.

Donde se brincaron olímpicamente el proceso interno, y hasta le organizaron una asamblea de mujeres, dizque para escucharlas fue en el PT. La realidad es que le montaron una pasarela al auto llamado "Tigre" Ricardo Mejía Berdeja para "destaparlo" ahora sí oficialmente rumbo al senado. Para eso vino a Coahuila, el pasado fin de semana, el eterno dirigente del Partido, Alberto Anaya, quien, no obstante, que lo dejó colgado de la brocha en el proceso electoral del 4 de junio, ahora vino a decir fuerte y claro que van rumbo al senado con Mejía Berdeja. "Ya está definido por nosotros la candidatura al senado. Se tienen fuertes presiones del gobierno federal y de otros partidos.

Pero en materia de decisiones el PT es independiente", dijo, aunque los protervos subagentes les recuerdan que quien dirá la última palabra en esto es Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional de Morena y quien seguramente le pondrá todas las piedras posibles porque su corazón moreno sigue lastimado. Un adelanto de que nadie tiene nada seguro lo dio el lunes el delegado nacional de Morena en Coahuila, Jeancarlo Lozano Reynoso, quien salió a decir que sí habrá coalición para 2024 con UDC y PT.

Así que veremos en qué quedan las decisiones independientes de Alberto Anaya. Por lo pronto, Jeancarlo ya le dio un estate quieto al diputado electo "pluri", Antonio Attolini Murra, a quien señalan sus malquerientes de andar usurpando funciones de la dirigencia de Morena causando problemas en Acuña y haciendo presiones para quedarse con la coordinación de la bancada de Morena en la próxima legislatura estatal.

Cuando el Inquilino del Palacio Rosa dijo el lunes pasado que terminará su administración sin dejar obras "tiradas" y que de todo lo programado se terminarán todas, aunque algunas no se alcanzarán a entregar como el Cuartel Militar de Villa Unión y el de la Policía Estatal (porque faltará el equipamiento), era de esperarse que surgiera el escabroso tema del Metrobús o ahora llamado Bus Laguna. Riquelme jura y perjura que lo más costoso se hizo (carril de confinamiento y el par vial Múzquiz-Ramos Arizpe) no obstante, quedan los paraderos que necesitan mantenimiento y será necesario terminar las estaciones, algo que le tocará al siguiente gobernador... Si así lo considera.

Dicen los subagentes que, cuestionado montones de veces por los chismosos de la prensa, lo que no quiso sacar de su ronco pecho fue todo el tiempo que se invirtió con las organizaciones transportistas encabezadas por los eternos dirigentes y un empresario que mantiene sin servicio todo la zona norte de la ciudad, para que se constituyeran como empresas y hacerse sujetos de créditos para de esta manera formar el Fideicomiso y poder adquirir los camiones nuevos, cama baja y con otras especificaciones.

Meses transcurrieron de estira y afloja y de hecho, los obstáculos permanecen, atorados en el famoso "modelo de negocios". Aseguran que en el proceso de remodelación de unidades (una obligación de los transportistas) está el meollo del asunto. Por cierto, ya se anunció a tambor batiente, pese al mal servicio del transporte público, que las autoridades concederán un aumento a 15 pesos en lo general y no pasará de este mes. Sin duda, a alguien le interesa quedar bien con este gremio.

Dicen los chismosos subagentes que algo hizo enojar al que despacha en el séptimo piso del edificio más caro de la ciudad, ya que además de anunciar con bombo y platillo que el lunes 11 de diciembre al mediodía rendirá su segundo informe de gobierno, también ya sacó de su ronco pecho que entrando enero dará a conocer lo que todo mundo sabe y en lo que se ha aplicado fervorosamente estos últimos meses, pero ahora será un anuncio "oficial". Que quiere reelegirse otros tres años como alcalde. Román Alberto Cepeda al auto "destaparse", para dar un paso adelante a los otros que ya alzaron la mano de que también quieren contender como el subsecretario de Egresos del Estado Xavier Herrera Arroyo, que aunque sigue picando piedra, como el lunes que en representación del gobernador acudió al evento para quitarle las vendas a operados de cataratas, no tiene el mismo nivel de reflectores, o el diputado federal Antonio Gutiérrez Jardón, que ya la perdió una vez, dijo que no necesita pedir licencia. Muy indulgente les dio la bienvenida a todos a la contienda, a ellos y los que se acumulen, ya que no es de su interés, pues está ocupado en lo suyo, no en lo que hacen los demás. Expresó como dijo la vaca: "cada quien con sus moscas".

Comentan nuestros subagentes que, son preocupantes, por decir lo menos, y precisan de una amplia investigación que no parta de la víscera, sino del Reglamento, las acusaciones que dando la cara hizo el chofer trailero, Sergio Sánchez, originario de Durango, contra los Policías Municipales destacamentados en el retén situado a la entrada de Torreón, por el lecho del río Nazas, y a quienes acusa de extorsión.

Los subagentes disfrazados de choferes dicen que ya le encontraron el modo y cada semana los "polis", que en teoría tienen como jefe a César Antonio Perales Esparza, les "bajan" a los choferes de líneas federales desde 500 pesos hasta cinco mil pesos. La mecánica es revisarlos y si se resisten a darles el dinero por la buena, los amenazan de que serán detenidos por andar "drogados" (raro ha de ser en los traileros). Algo que dijo el quejoso es que asegura que, si acude a la propia corporación o a otras instancias, tiene la seguridad de que no harán nada; una visión bastante generalizada por parte de la población.

De las constantes denuncias públicas contra elementos ¿Sabrá el jefe Perales Esparza o su segundo de abordo, Héctor Alba? o en qué andarán entretenidos. Por lo pronto, bien vale la pena poner la casa en orden antes del intento de homologar varios reglamentos como el de Tránsito y Vialidad, para lo cual va a convocar a los alcaldes de los otros municipios de La Laguna, quienes ya dijeron que no les interesa cobrar tanto como en Torreón porque se echan a la gente encima.

El Gobierno del Estado de Durango (el anterior y el actual) tienen pendiente la entrega de una planta tratadora en el Club Campestre de Gómez Palacio en pleno funcionamiento y no, no se trata de una obra "para los ricos" sino del único pulmón con el que cuenta Gómez Palacio. La planta es una obra autorizada por el Estado desde hace años para la cual se asignaron recursos específicos cuyos frutos aún no se conocen.

El objetivo principal es que no se mueran, como ya está sucediendo, todos los árboles de este espacio verde en Gómez Palacio, que es una ciudad industrial que amerita tener no sólo uno, sino decenas de espacios similares que ayuden a mitigar la contaminación, pero que, además -por si lo saben algunos- el tener un campo de golf en una ciudad prospecto es una de las cosas que toman en cuenta los inversionistas extranjeros.

Son muchos ya los árboles que se están secando en el Club Campestre de Gómez Palacio y no son pocos, pues originalmente se construyó sobre una extensión de 63 hectáreas con 6,953 metros cuadrados, que fue comprada a la señora María Luján, viuda de Terrazas. Con la pandemia y por exceso de juventud el Club perdió el 30 por ciento de sus socios. Este club fue fundado el dos de octubre de 1933, con la finalidad de dar impulso a los deportes en general y aun faltando algunos detalles para su terminación fue inaugurado el 24 de diciembre de 1934.

Fueron trece los socios fundadores: el general Eulogio Ortiz, el ingeniero José F. Ortiz, los señores Heliodoro Dueñes, Agustín Zarzosa junior, José de la Mora, Carlos Franco, Salvador Valencia, Pedro Torres Sánchez, José Rendueles, José Cueto, Albert J. Halbert, Dutton Pegram, Antonio de Juambelz y Bracho. En ese terreno se asentaba la vieja hacienda de Santa Rosa de Lima. Ya veremos si el "Góber" que no canta mal las rancheras termina lo que su antecesor no pudo... Con eso de que él mismo dice que a la ciudad le hace falta "verde".

Verdades y Rumores, por El Agente 007. (EL SIGLO DE TORREÓN)