Nuestros subagentes nos reportan que será ahí por la primera semana de noviembre, cuando se empiecen a "filtrar" los primeros nombres de algunos de los que formarán parte del gabinete de Manolo Jiménez Salinas, pues a partir del primero de diciembre empezará a operar en Coahuila el primer Gobierno de Coalición conformado por los tres partidos que formaron la "Alianza Ciudadana por la Seguridad".

Y mientras el electo anda en gira por Asia nos reportan que ya asomaron las cabezas dos de los que se dicen "seguros" para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, hoy a cargo de Sonia Villarreal Pérez y para la Secretaría General de Gobierno, donde despacha Fernando de las Fuentes Hernández.

En el primer puesto, los subagentes aseguran que Federico Fernández Montañez ya ha acudido con algunos mandos militares en el Estado y dependencias policíacas para solicitar información sobre estado de fuerza, armamento y esas cosas. Montañez fue director de la Policía Municipal cuando Manolo Jiménez fue alcalde de Saltillo y actualmente es Comisionado de Seguridad Pública.

***********************************************

El otro es Eduardo Olmos Castro, actual presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, de quien dicen en la "capirucha" del pan de pulque que sucederá al "Diablito" y que ya hasta anda formando su equipo, según las inestables redes sociales.

***********************************************

En ecos de la visita de la coordinadora de los Comités de la Defensa de la 4T Claudia Sheinbaum Pardo a La Laguna, el pasado miércoles, circularon en las inestables redes sociales los videos de los malabares que hicieron Luis Fernando Salazar, que talonea una candidatura al senado, Shamir Fernández que ya se conforma con la reelección y Jorge Luis Morán que hasta llevó acarreados con playeras con la leyenda "Morán" y quien también busca, aunque sea una diputación federal.

Otra de las que se subieron de contrabando fue Cecilia Guadiana, quien busca que su papá le herede la senaduría y a los que les fue peor, es al dueño de UDC, Lenin Pérez Rivera, a quien se le impidió el paso al templete. El discurso de Claudia y del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, fue en el sentido de trabajar por el interés del pueblo (según ellos) y no por el interés personal (que no sea el de ellos) "aunque tenga el derecho legítimo", es decir, con un claro mensaje implícito para Marcelo Ebrard quien ya hasta respondió en medios de la capirucha del esmog. Por cierto, el estadio de beisbol Horacio Piña de Matamoros lució lleno. Y los que esperaban a Sheinbaum en San Pedro se quedaron plantados por el retraso de varias horas de avión.

***************************************************

Dicen los subagentes que pese a que Jean Carlo Lozano, enlace en Coahuila de Claudia Sheinbaum y quien ya anda repartiendo candidaturas, incluso asegurado reelecciones de alcaldes, tenía todo planchado para que Ricardo "El Tigre" Mejía Berdeja apareciera en el templete con Sheinbaum, se llevaron la fea sorpresa de que el dirigente de Morena, Mario Delgado, dijera un "no" aplastante a Jean Carlo Lozano.

Todo nada más porque tanto él como la "paisana" en la pasada contienda en Coahuila le llamaron "corrupto" entre otras linduras además de haberse decantado en primera instancia por Marcelo Ebrard. Tan delicado Mario Delgado. Lo curioso es que Mejía ya había dado el anuncio de que tendía su mano para apoyar a Morena y a Sheinbaum para ir juntos de cara al 2024. Al parecer el dirigente nacional no perdona y no olvida.

*****************************************************

Desde la Región Centro, particularmente en Monclova, donde anduvo en gira de despedida el Inquilino del Palacio Rosa, dio a conocer que está en diálogo con los obreros y las dos organizaciones sindicales de AHMSA para que levanten el bloqueo por falta de pagos y dejen entrar a los abogados de los posibles inversionistas, de manera que se hagan las valoraciones legales para avanzar en la transición de la siderúrgica y se solucione la grave crisis económica que afecta a miles de familias y proveedores que dependen de la empresa.

Ya entrado en gastos declaró que "Coahuila merece mucho más y debemos exigir lo que a Coahuila le toca", refiriéndose a que es el octavo Estado que más aporta al Gobierno Federal, pero por cada peso que le manda, sólo le regresan 37 centavos. Coahuila también es el cuarto estado que más aporta al PIB Industrial y Riquelme insistió en que mejor se debería actualizar la Ley de Coordinación Fiscal y revisarse los criterios de la fórmula de asignación de recursos.

En ese sexenio y sin decir "agua va" a esta entidad gobernada por la oposición le "tijeretearon" 23 mil millones de pesos, incluso ya aprobados dentro del Presupuesto. Por cierto, doña Claudia ya había dicho que era una visión muy "conservadora" pensar que quien paga más impuestos recibe más recursos y que "eso no es correcto porque hay estados que son pobres", es decir, que el dinero del norte se siga yendo para el sur.

**************************************************

Todavía no se acaban de secar los techos de muchas viviendas que se gotearon, ni tampoco las vialidades que tuvieron fuertes encharcamientos a consecuencia de las persistentes lluvias, cuando ya empezaron a brotar por doquier los baches, cual personajes terroríficos de Halloween. Pero lo más sorprendente, según los subagentes que acudieron al operativo para rescatar a un camión del Sistema Integral de Mantenimiento Vial que se atascó en una zanja, es que apenas pararon las lluvias cuando este jueves en la mañana personal del SIMV donde despacha Roberto Escalante González se pusieron a realizar trabajos de pintura horizontal con el fin de marcar los límites de velocidad en el Sistema Vial Cuatro Caminos, que implicó el cierre del carril en sentido poniente a oriente.

Y dicen los chismosos subagentes que, aunque son necesarios, no urgen y evidentemente lo que buscan es primero darle una "una pasadita" y luego darle otra, total, que tanto es tantito. Algunos andan tan entretenidos en "lo que deja", que no ven la necesidad de colocar más señalización vial informativa y desde luego, hacer que funcionen de manera eficiente los nueve aparatos provistos de cámaras de video detección de flujo que se adquirieron a un costo de seis millones de pesos para obtener sincronización de los semáforos de lo que hasta ahora no se ven los resultados.

****************************************************

Aunque en el segundo semestre del año pasado se anunció la inversión de casi un millón de pesos para impermeabilizar el Hospital General de Torreón, los beneficios de dicha inversión no se notaron durante las pasadas lluvias puesto que "se está cayendo a pedazos", dijeron los propios trabajadores. Desde el 2015, cuando fue inaugurado por el entonces gobernador, Rubén Moreira, han sucedido una serie de acontecimientos desafortunados, uno de los más recientes fue que una mujer embarazada se resbaló por el encharcamiento en el área de Consulta Externa y terminó en el área de Urgencias, es decir, fue a que la revisaran y terminó internada.

Hay plafones caídos por doquier, es decir, llueve más adentro que afuera como asegura el personal médico. Los niños internados en la zona de Pediatría son atendidos en medio de cartones remojados en el piso para captar el agua. En ocho años, dice el personal, no se han solucionado problemas básicos en la infraestructura pese a las inversiones anunciadas para mantenimiento de este nosocomio que atiende a sectores más vulnerables de la población, quienes no tienen seguridad social en ningún instituto.

Hace unas semanas fue inaugurada la sala de Hemodinamia, la cual se usa para determinar afecciones coronarias, y llamó la atención que el corte de listón se realizó en otra área diferente, en Consulta Externa, para evitar el paso a los chismosos de la prensa. Para colmo, justamente por las lluvias fue suspendida la Consulta Externa, que es el corazón del Hospital, así es que el personal sanitario tuvo que reagendar las citas hasta el próximo lunes.

Los trabajadores mencionan que les ha llovido sobre mojado porque cuando se trata de inaugurar espacios u obras "de presumir" viene toda la comitiva de Saltillo, pero cuando se trata de resolver problemas básicos brillan por su ausencia: "En La Laguna somos como perros de rancho, nos amarran en las fiestas y nos sueltan en las broncas", dijeron los de la bata blanca.

***************************************************

En Gómez Palacio el que estuvo de plácemes por entregar su Informe Legislativo fue el diputado federal por el Distrito 02 con cabecera en Gómez Palacio, Omar Castañeda, quien ya adelantó en cuanto al proyecto de presupuesto del próximo año que se está luchando por una reasignación de más de 80 mil millones de pesos para el rubro de infraestructura carretera, algo que urge en todas las entidades por los tremendos recortes que han tenido de la 4T.

El diputado fue muy bien cobijado por personajes de Movimiento Ciudadano como la senadora, Patricia Mercado; el diputado federal, Jorge Álvarez Máynez, quien además es coordinador del grupo parlamentario de MC; también estuvo el secretario general del Movimiento Naranja, Juan Zavala, así como la diputada federal, Amalia Dolores García y el diputado federal Braulio López Ochoa, además de la diputada federal, María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, así como la delegada nacional en Durango de Movimiento Ciudadano, Patricia Flores Elizondo y el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano en Durango, Martín Vivanco Lira. Tarde pero no podía faltar el coordinador político, Francisco Franco Soler.

Los naranjas felicitaron al diputado y ahí mismo mandaron un mensaje de unidad con respecto al tema de Marcelo Ebrard y del gobernador de Nuevo León, pero también dijeron que, aunque las puertas de MC siempre están abiertas para quien quiera entrar, aportar y sumar, también lo están para quien quiera salir como dando a entender que no se ven muy bien los "amagos", eso sí todo en muy buen ánimo pues hay que recordar que ellos dicen que es el movimiento de la alegría.