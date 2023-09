Bastante trabajo tendrán los becados del Congreso del Estado ya que se pondrán a revisar con lupa las Leyes de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2024 de los 38 municipios para evitar que estos últimos se quieran pasar de listos y como no queriendo la cosa le suban a las contribuciones, impuestos y valores catastrales más del 5 por ciento, que es la inflación esperada para final de este año.

En el caso de Torreón, con uñas y dientes esperan lo que aprobaron los aplaudidores regidores que también sueñan en reelegirse y que autorizaron la "actualización", que no es otra cosa que un incremento, pero dicho de forma más amable de los valores catastrales para el ejercicio fiscal 2024, del 4 al 6 por ciento. Resulta que el 4 por ciento corresponde solamente a 207 valores unitarios de suelo que representan el 18.92 por ciento del total de predios, en tanto que los demás porcentajes y que es para la mayoría, van a darle duro a la economía del resto de los ciudadanos.

*******************************************

El primer regidor Luis Cuerda Serna dijo que se favorece a las colonias de menor plusvalía, aunque no mencionó algo de que se hicieran cambios en los valores de los bulevares y en vialidades secundarias las valoraron como primarias, para obviamente haya más ingresos.

Comentan los infiltrados subagentes que se prevé gran aumento en valores catastrales en sectores medio y residenciales y si a eso se le añade que cobran como obligatorias varias "Cuotas Especiales", de las que nunca se informa cuánto ingresan, habrá que ver la discusión en el Palacio Legislativo.

*******************************************

Los actuales senadores y diputados federales por Morena que representan a Coahuila como que tienen memoria selectiva. Se les olvida, dicen sus malquerientes, la crisis que se vive dentro del sistema de salud que algunos sueñan con que será como Dinamarca. No hay vacunas contra COVID, tampoco las básicas para los niños, ni soñar que haya medicamentos para el cáncer o para el VIH.

Tanto en el IMSS como en el ISSSTE el medicamento no se surte completo, ni siquiera el paracetamol, menos otros que requieren los diabéticos. No hay refrigeración en clínicas ni hospitales y no se diga de los elevadores que duran meses sin funcionar.

Para colmo, dentro del PEF 2024, tiene también graves rasuradas, pero ninguno de ellos dice nada. Y así de campantes andan muchos candidateándose en busca de alcaldías o para reelegirse en las diputaciones y heredar las senadurías cuando nada le han aportado de beneficio a Coahuila. Los subagentes pueden dar nombres y apellidos y hasta anotar su gris desempeño, pero faltaría espacio.

***********************************************

A dos meses de que deje la máxima silla del estado, el Inquilino del Palacio Rosa tiene actualmente dos temas que son considerados de suma importancia como: La seguridad, que es lo que ha traído nuevas empresas y expandido otras, como fue ayer que allá en la Región Centro, en Frontera, donde por cierto a raíz de la crisis de AHMSA la cosa está que arde. Riquelme inauguró la primera fase del Parque Industrial Frontera al que le metieron los inversionistas 300 millones de pesos al hospedaje industrial pero el "Góber" no sale de una, cuando ya entró en otra y en la estufa está atender la oleada migratoria, ya que en el mes por finalizar han transitado por Coahuila alrededor de 14 mil migrantes con destino a la frontera de Piedras Negras-Eagle Pass y su tránsito ha implicado establecer filtros de seguridad y brindarles ayuda humanitaria en la medida de lo posible porque son muchos y todo sucede mientras el Gobierno Federal sigue ignorando la problemática. Además, en Coahuila ya se decidió aplicar un blindaje emergente en las colindancias con Zacatecas, Tamaulipas, Durango y Nuevo León, a causa de la escalada de violencia que sufre el estado emecista y donde narcobloqueos, incendio de tráileres, homicidios dolosos y tiradero de restos humanos por la zona metropolitana, tiene a los "regios" con pánico. El caso es que con el apoyo de las fuerzas estatales de seguridad y el Ejército se busca evitar el efecto "cucaracha" y ahorita el patrullaje es por tierra y aire. No vaya a ser la de malas.

***********************************************

Sin duda, a un fuerte dilema se enfrenta el alcalde mejor lustrado, Román Alberto Cepeda González, en cuanto al ya cantado incremento en las tarifas del pasaje urbano para el mes de octubre. Hasta dijo que "no hay prisa" y que la petición de los transportistas "seguirá en estudio". Y es que donde se complicó el asunto fue en que los concesionarios "cumplan con una mayor calidad en el servicio y brinden un buen trato a los usuarios".

Los intrigosos subagentes que nunca olvidan, mencionan que a lo largo de todas las administraciones municipales de Torreón nunca se ha logrado esto por lo que sin duda será un reto. También comentan que el servicio va de mal en peor, ya que no cumplen sus horarios y tampoco se han reordenado las rutas para cubrir los sectores al oriente y al norte.

Comentan que la ineficiencia en el servicio es uno de los factores por los cuales la labor de los taxis "cinqueros" crece y crece, ya que aplicando el dicho de que los vacíos se ocupan tienen acaparadas las principales vialidades, para muestra allá por el periférico, los bulevares Independencia, Constitución, Rodríguez Triana y otros.

Comentan las lenguas de doble filo que la firme decisión de darle continuidad al proyecto del Bus Laguna con el siguiente gobierno estatal también podría tener un costo político para el alcalde con el obsoleto gremio transportista, que ya se frotaban las manos con 17 pesos como tarifa general, mientras actualmente es de 13 pesos. De todos modos, nunca se les da gusto.

***********************************************

Nuestros subagentes nos reportan desde el edificio más caro de la ciudad que como la lucha por lograr la candidatura a la Presidencia Municipal de Torreón por el tricolor y sus aliados, el PAN y el PRD en 2024, va a estar de a peso, ya hay insistentes rumores en el sentido de que se formó ya una especie de "War Room" cuya función, en lugar de manejos de crisis, será única y exclusivamente abocarse a crear guerra sucia para descalificar y lanzar lodo al por mayor a quien se atraviese en el camino, así sea del mismo partido.

Ya circulan en grupos de WhatsApp abiertos expresamente para "compartir" este tipo de material, una gran cantidad de "linduras" cuyo contenido y forma de redactarlo apuntan a la mano que mece la cuna. Apenas se asomaron tantito nuestros subagentes para indagar sobre este asuntillo cuando brotaron como hongos los informantes que dicen saber que uno de los artífices es Pepe Gánem, quien ocupa el flamante puesto de "coordinador" en la nómina municipal con un sueldo de 32 mil pesillos, aunque bien bien nadie sabe cuáles son sus funciones oficiales, pues ni oficina tiene y sus malquerientes dicen que sí lo ven trabajando, pero es la distribución de leche de una empresa de Guadalajara. Por otra parte, señalaron también a otro "coordinador" en el organigrama de la Secretaría del Ayuntamiento llamado Carlos Bustos, que gana unos 42 mil pesillos. ¿Qué coordinarán?

***********************************************

Este viernes durante el 110 Aniversario de la Conformación de la División del Norte se realizaron múltiples actividades en Villa La Loma que fueron presididas por el presidente, Homero Martínez Cabrera, quien fue acompañado del Cabildo que sesionó de manera solemne. Don Homero, comentan los chismosos subagentes, andaba muy contento, muy formal y como pez en el agua.

Fue después de que Jorge Vargas Frausto, presidente de la Fundación Lerdo Histórico, gritara "¡Viva Villa! ¡Viva La Loma!, ¡Viva Lerdo!" que el muy acomedido jefe de Museografía, Baltazar Torres, complementó con un ¡Viva La División del Norte!, y hasta ahí todo bien, y luego remató buscando quedar bien con el mero mero de Ciudad Jardín con un fuerte: ¡Viva Homero Martínez Cabrera!, ¡Viva Susy Torrecillas!, ¡Viva el Cabildo!, tras lo cual por inercia todos los presentes gritaron "¡Viva!" en cada una de las menciones y como suele pasar al igual que en los rosarios cuando la que lo lleva se equivoca, los presentes tardaron unos segundos en preguntarse en voz alta ¿Cómo dijo? ¿Qué dijo? pensando que habían entendido mal.

Como los protervos subagentes suelen documentar en fotografías y videos todo lo que sucede en estos bonitos eventos, donde además se degustaron algunas botellas del whiskey de la botella cuadrada verde, pues tuvieron la oportunidad de revisar atentamente si lo que preguntaban las "Adelitas" que acompañaban a algunos de los cabalgantes caracterizados como hombres de mi general Pancho Villa ameritaban o no las risas discretas que se generaron y sí, pero ya veremos y diremos si al final del trienio los integrantes del Cabildo logran o no trascender en la historia del municipio al grado de vitorear sus nombres.

Por cierto, ahí mismo andaba el coronel del 72 Batallón de Infantería, Fernando Rosas Clemente, quien habló mucho y no dijo nada como buen militar. También el doctor, Ulises Adame, representando al gobernador del Estado, Esteban Villegas (quien por nada del mundo pisa La Laguna) y andaba también el presidente de la Junta de Gobierno de Villa La Loma, Tomas Aguirre Barrientos, además de los bisnietos del General Francisco Villa. Enhorabuena para los habitantes de La Loma "Cuna de la División del Norte".

***********************************************

Y en Gómez Palacio, doña Lety Herrera presumió en la reciente sesión de Cabildo sus buenos números en materia de seguridad y aseguró que aunque no puede decir que "están a toda madre" no pecará de falsa modestia en cuanto a la disminución de la incidencia delictiva, para lo cual dijo se ha gastado más que en otras áreas (advirtió), se ha pedido mucho apoyo a la Iniciativa Privada, se ha trabajado con los comités vecinales, se han incentivado a los policías, etc.

También dijo que su objetivo no solo es mantener los números sino disminuirlos. ¿Y cómo lo piensan hacer?, se preguntarán algunos; bueno, parte de la respuesta la pueden tener los grafiteros que hace poco detuvo la Policía Municipal, a quienes pusieron a repintar bardas rayadas con aerosol y fueron amonestados con multas económicas que según sea el caso podrán rondar hasta unos 10 mil pesillos.

Eso sin considerar que si se ponen muy "bravos" al momento de la detención contra los policías -que para nada están acostumbrados a la violencia- no serán tratados precisamente con los modales de la Casa de Windsor. "Sabemos que sus hijitos, sus chiquitos, salen a rayar, entonces pues sobre aviso no hay engaño y el que avisa no traiciona", habría dicho la presidenta, quien piensa poner hasta a los papás de los malcriados adolescentes a reparar los desperfectos cuando se trate de menores de edad.