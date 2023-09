Dicen los chismosos subagentes que tal y como se esperaba, el que está en plena negociación con las altas esferas es el exbebesaurio o auto llamado "Tigre" Ricardo Mejía Berdeja, quien anda rugiendo a diario contra el gobierno "fuerte" estatal bajo el lema "la lucha sigue" y para eso usará los votos que obtuvo el 4 de junio, algo que no le estorba.

Como las cosas para Morena ya no pintan tan fáciles como hace tres años ni en lo local ni en lo federal, ahora se busca unir este grupo de "rebeldes" -que tomaron como plataforma el "tibio" Partido del Trabajo, que por cierto, al último los traicionó- y los "guindas" quienes ya dieron muestras de una imperiosa necesidad de unirse en Coahuila de cara al proceso del 2 de junio del 2024 pues al fin y al cabo ambos se dicen ser de la 4T y en eso están trabajando con todo y que a ratos pareciera que en Morena les avientan tremendas patadas bajo la mesa...

****************************************************

Como si no hubieran aprendido de la experiencia pasada y los desastrosos resultados de las fracturas al interior de Morena tanto en Durango como en Coahuila. En juego para el grupo de Mejía está una senaduría o ya de perdido una diputación federal, siempre y cuando el líder nacional de Morena, Mario Delgado, pueda decir a "a toro pasado"... Algo que de momento aún no se ve.

****************************************************

Para todos los que estaban con pendiente respecto a la causa por la cual el sábado pasado se canceló de última hora, allá en la "capirucha" del pan de pulque la asamblea "de agradecimiento" para los morenistas y los de la agrupación social "Suma" que en teoría trabajaron para que la ungida presidencial, Claudia Sheinbaum, ganara las encuestas para coordinar los comités de la 4T, es porque el reporte que recibieron los que fungirían como emisarios de la "Doctora" es que en Morena Coahuila, -para no variar- se registra una feroz lucha.

Larga es la lista de los que quieren ser senadores, diputados federales, alcaldes y como en el caso de Torreón hay una fila más larga que la de las tortillas, como que no oyeron las palabras del "Preciso" del Palacio Nacional en el sentido de que sumarse a Morena no debe ser para obtener un cargo público y que tampoco los puestos son para dejarlos en herencia a amigos y familiares. Hablando de quienes buscan aprovechar oportunidades, ayer coincidieron en el aniversario del ITL dos de los expriistas y ahora morenistas que andan suspirando por la Presidencia Municipal: Shamir Fernández y Jorge Luis Morán Delgado. Otras dos morenistas se sumaron: Cintia Cuevas, delegada regional de Bienestar y la exmorenista ahora petista Miroslava Sánchez.

Todos le apuestan a que gozan del respaldo de Morena para inscribirse en enero, así es que apenas el partido guinda lance la convocatoria que nuevamente será a través de encuestas... De las que la Dirigencia Nacional ya conoce previamente el resultado.

*****************************************************

Luego de que el lunes pasado con bombo y platillo, Francisco Saracho Navarro, secretario de Educación en Coahuila, dio cuenta de los avances en la entrega de los libros del sistema "Coahuila Educa", que se distribuyen actualmente a todas las instituciones educativas de nivel básico y con lo cual esta entidad apoyará a los estudiantes mediante el reemplazo de los accidentados Libros de Texto Gratuitos de la SEP Federal, dicen los subagentes que habrán que estar listos, pues ya empezó "la grilla" sindical en el magisterio donde sin duda se ve la mano de la 4T.

El primero en abrir la boca fue Arturo Díaz González, dirigente de la sección 35 del SNTE, que ahora dice que "los maestros van a evaluar si utilizan los libros entregados por el Estado". Desde hace tiempo se sabe de las presiones que han estado haciendo hacia las bases magisteriales como una manera de boicotear el material que mandó imprimir el Gobierno del Estado y posiblemente habrá que revisar escuela por escuela, lo que hacen los maestros con estos libros pues no vaya a ser que se les ocurra, por ejemplo, guardarlos.

************************************************

Nuestros subagentes andaban inquietos por la "rumorología" de que el alcalde mejor lustrado de Torreón, Román Alberto Cepeda, habría hecho el "fuchi" a cuatro eventos que el pasado lunes tuvo en esta ciudad el Inquilino del Palacio Rosa, una postura demasiado extraña para empezar, pero fueron sus ausencias en dichos eventos lo que dieron pie a las lenguas de doble filo que recordaron algunos "desaires" previos al proceso electoral anterior, pues así de venenosas andaban. Lo que no ayudó fue que hubo diferentes versiones al respecto, pues unos comentaron que se había contagiado de COVID-19, otros que salió fuera de la ciudad y otros más dijeron que se habría sentido "indispuesto".

Esta tercera versión podría tener algo de certeza considerando que nuestros subagentes infiltrados nos indican que el pasado viernes tuvo una "encerrona" con directores generales y en la cual, dicen expuso varios panoramas, algunos no tan optimistas, aprovechó para lanzar algunos dardos envenenados y también los convocó a ponerse a trabajar. Lo que también causó extrañeza fue que en los eventos ningún funcionario acudió en su representación o al menos no les pusieron silla ahí en el presidium como siempre se hace en estos casos, llamando particularmente la atención el evento del anuncio de la empresa Sunstrong que se instalará en Torreón, que invertirá 20 millones de dólares y va a generar 500 empleos.

Más raro aún fue que ni siquiera se vio por ahí al flamante nuevo director de Desarrollo Económico, Jorge Willy Portal. Pero ayer martes a nuestros subagentes les volvió el alma al cuerpo al saber que muy sonriente estuvo compartiendo primera fila con el "Góber" electo en la Sesión Solemne del Congreso del Estado organizada por los "becados" para la celebración de los 200 años del Heroico Colegio Militar y al que asistió el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval.

*******************************************************

Nadie sabe si ese día comió "pico de gallo" o si fue el espíritu de Jorge Negrete el que se metió en el Inquilino del Palacio Rosa, por aquello del revire para el "Preciso" del Palacio Nacional al más puro estilo de las coplas de "Dos Tipos de Cuidado" por aquello de: Tú lo dices, -Lo sostengo, -No te vayas a cansar, -No le saques, -Sí le saco... etcétera, lo que motivó al "Góber" a mandar un mensaje con dedicatoria: "Yo también tengo mi Mañanera y le contesto perfectamente, clarito, de frente, y con respeto al Gobierno federal", dijo Riquelme que ese día traía para repartir y dijo que la gente (refiriéndose a las 50 mil familias afectadas por el cierre de AHMSA) sabía muy bien quién "realmente les puso el pie en el pescuezo" y que por ello los resultados del proceso electoral anterior en Coahuila.

Lo anterior fue en respuesta a que el pasado lunes el "Preciso" de Palacio Nacional en su acostumbrada Mañanera le endosó la responsabilidad de ocuparse del conflicto de AHMSA y advirtió al mismo tiempo que en este gobierno ni en el próximo -aclaró- habrá rescate público de la siderúrgica, lo que apunta a que el pleito contra el supuesto dueño de la siderúrgica, Alonso Ancira, va para largo.

Los protervos subagentes comentan que en el recuento de los daños destaca que algo -quizá bastante- habría tenido que ver también el Gobierno Federal en la falta de oxígeno para la empresa. Diría el "Preciso" de Palacio Nacional, quien prefiere los abrazos a los balazos: Hay que olvidar lo pasado si la culpable es la suerte... Qué bueno y malo mezclado en regular se convierte.

****************************************************

Dicen nuestros chismosos subagentes que en Seguridad Pública el director, César Antonio Perales Esparza, ya prácticamente terminó de organizar su entrega-recepción porque jura y perjura que "ya se va, ya se va" pero no se ha ido. Y es que está por acabarse la licencia que tenía en la Policía Estatal y/o bien se la renuevan, o lo concentran a la dependencia para asignarlo a alguna de las regiones donde las fuerzas estatales, según ellos, sí trabajan.

Por lo pronto, sus malquerientes dicen que ha hecho mutis a los señalamientos en el sentido de que no suelta las patrullas para que haya más presencia en la ciudad, sobre todo en las colonias populares.

Tampoco respecto a la gran cantidad de miembros de la fuerza aérea que -dicen los envidiosos que no están- tiene entre sus filas y que no son policías en activo. Tiene varias observaciones que atender y que se le han hecho de parte de la Auditoría Superior del Estado; por ejemplo, respecto a la calidad de los chalecos y larga es la lista de "pendientes", en los que tienen que ver recursos públicos. A lo mejor ya anda arreglando.

*****************************************************

Allende del Nazas y como el que busca encuentra, el que ya encontró un pretexto para no apoyar al priismo nacional, menos a los panistas y mucho menos a los perredistas que representan el Frente Amplio Por México ni a su candidata, Xóchitl Gálvez, (con todo y el bonito evento que hicieron en la capital de los Alacranes) es nada menos que el Gobernador que no canta mal las rancheras.

Resulta que don Esteban ya advirtió su salida de dicho frente si se le da alguna senaduría o diputación federal al "Güero" Aispuro… Sirve que don Esteban queda todavía mejor con la 4T y con el "Preciso" de Palacio Nacional, quien por repartir los libros de texto gratuitos hasta lo felicitó y aplaudió en su Mañanera. El "Góber" de Durango además le mandó un mensaje a Aispuro diciéndole que "no soñara tanto con cosas que no van a suceder".

Los chismosos subagentes piensan: Y si no va a suceder ¿Cuál es la necesidad del amago? , y es que mucho se ha escuchado que va por una senaduría. Poniendo las cosas en perspectiva el exgobernador de Durango, al parecer, no debe nada, no está impedido por la ley y duerme bien por las noches y prueba de eso es que el gobierno de Villegas no ha podido a la fecha fincarle a él ninguna responsabilidad por el pregonado mal manejo de recursos públicos del que los subagentes no tienen pruebas, pero tampoco dudas. Aispuro no tiene nada en su contra que le imposibilite llegar a esos cargos.

Aun así, don Esteban fue todavía más claro con su berrinche, ah no perdón, en su postura al decir: "Fui claro para que después no digan que no dije, si lo ponen en algo (a Aispuro) que le hagan como puedan". También dijo que no es de los que grita o amenaza: "Yo actúo cuando debo actuar". También dijo, haciendo gala de la sencillez que lo caracteriza, que su mano izquierda es "noble y generosa" pero que la derecha es "pesada" y no es por poner el dedo en la llaga, pero la mano "pesada" todavía no llega ni al exsecretario de Finanzas del anterior gobierno estatal y mucho menos al exgobernador. Así las cosas.