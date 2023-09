La gran duda que siguen teniendo las autoridades municipales de La Comarca Lagunera es si algún día habrán de 'bajar' los recursos prometidos como parte del proyecto de Agua Saludable para La Laguna para mejorar la eficiencia en la conducción del líquido en sus redes locales.

A estas alturas y ya viendo que el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el 2024 está diseñado para que el partido del "Preciso" de Palacio Nacional gane la grande, difícilmente habrán de dejar inconcluso un proyecto de gran envergadura como el anunciado, al menos en lo que compete a las obras grandes.

Lo que sigue en "veremos" es que hasta ahora los municipios siguen sin recibir un solo peso para cambiar las agujereadas tuberías sin lo cual jamás de los jamases se podrán clausurar los cerca de 200 pozos de la región que anunció Conagua y que dependen de los organismos operadores de agua potable locales. ¿Cuáles son las implicaciones? Principalmente que el objetivo de Agua Saludable se cumpliría a medias…

******************************************

Ya era suficiente con que el proyecto no abarcara (porque así se diseñó de origen) la zona rural de los municipios donde además hay norias con niveles de arsénico muy pero muy por encima de los niveles permitidos para consumo humano y lejos de los que hay en la zona urbana, como es el caso de los de San Pedro y Chávez. Ahora, avisados están en Torreón, Gómez Palacio y Lerdo, por parte de Conagua, que habrán de recibir a través de Agua Saludable apenas el 50 por ciento del agua que actualmente se extrae en cada municipio para cumplir la demanda de la población porque se supone que con ese aforo debería ser suficiente si no se perdiera nada de líquido en el camino, pero como no es así tendrán que conformarse con clausurar solo algunos de sus pozos locales.

En cuanto a los beneficios para municipios como Tlahualilo, Mapimí, San Pedro, Francisco I. Madero y Viesca mejor ni hablar porque ni siquiera fueron tomados en cuenta para ingresar proyectos ante la Conagua este año, es decir, casi casi como si ellos no formaran parte del proyecto. Los más optimistas piensan que será en 2024 cuando estos municipios sean incluidos con alguna acción de obra.

El detalle que el 2024 es año electoral y además el último del gobierno de López Obrador, que además será el primero en durar dos meses menos que el de los demás presidentes de México pues terminará su cargo el primero de octubre del 2024. Los que tengan que apurarse que se apuren, porque nada indica -hasta ahorita- que de los 5 mil 900 millones de pesos que vienen para Agua Saludable en 2024 tengan intenciones de darles algo a los municipios.

*******************************************

De seguro saldrán chispas hoy sábado en la reunión que allá en la "capirucha" del pan de pulque tendrán los morenistas coahuilenses, tanto los que no lo son como los que se dicen afines a la 4T, y que ya no saben si afiliarse al partido guinda o a la asociación civil "Suma", que para el caso es lo mismo, ya que lo que quieren es adherirse a #EsClaudia.

Y es que reportan los subagentes que, aunque no estará la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México en el encuentro que se desarrollará en conocido salón de eventos, en una esquina estarán las diferentes tribus morenistas que juran y perjuran que hicieron mucho para apoyar a Claudia Sheinbaum para que ganara la precandidatura, perdón, la Coordinación de los Comités de la 4T y por lo tanto se merecen posiciones.

En otra esquina estarán quienes se disputan la candidatura a una senaduría, en otra los que quieren una diputación federal y además en otra los que sueñan con ser candidatos a la alcaldía de Torreón a los que además ya se les sumó el exalcalde (expriista también) Jorge Luis Morán Delgado que ya empezó a promoverse en las inestables redes sociales y dicen que comenta fuerte y quedito, que invirtió en la precampaña, así es que ya le toca.

Los subagentes infiltrados en Morena dicen que los enviados como réferis o mediadores que reportarán la rebatinga son el diputado federal, Jane Carlo Lozano y Esthela Damián Peralta, según esto, la secretaria particular de la excorcholata presidencial. ¿Ya habrán invitado al exsecretario de Infraestructura Estatal, Gerardo Berlanga? Los subagentes se niegan a pensar que sólo lo hayan utilizado para patrocinar movilizaciones, pintas de bardas y comidas caras.

********************************************

Nuestros subagentes pensaron ayer en la mañana que la llegada a Coahuila de la secretaria de Gobernación, María Luisa Alcalde Luna, y Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) a Piedras Negras era -en el caso de la primera- para atender el problema de la crisis migratoria que afecta a aquella zona fronteriza por donde transitan actualmente alrededor de 10 mil migrantes.

Y es que de la Segob depende el Instituto Nacional de Migración y el INM de Francisco Garduño Sandoval y solamente tiene en Piedras Negras 10 agentes operativos que para hacer frente al incremento histórico de caravanas de migrantes que arribaron a la región fronteriza con Eagle Pass, de plano están rebasados. Resulta que no fue ese el motivo.

La realidad de las cosas es que ambos funcionarios federales, de los "consentidos" de Palacio Nacional llegaron para trasladarse a la Región Carbonífera donde supuestamente se reunirían con familiares de los mineros muertos en Pasta de Conchos y cuya promesa de rescatar los cuerpos, por cierto, sigue sin cumplirse.

*********************************************

A 68 días de dejar la administración, el que estará de manteles largos es el Inquilino del Palacio Rosa ya que el martes presidirá sesión solemne con los becados del Congreso del Estado por la inscripción en letras doradas del nombre del Heroico Colegio Militar que cumple 200 años. En el Senado de la República se tomó el acuerdo para que los Congresos Estatales inscriban su nombre en el Muro de Honor.

Lo relevante será que asistirá el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, con el cual Riquelme ha trabajado en alianza durante todo su sexenio en lo que respecta al difícil tema de seguridad; hace tres semanas ya estuvo en Coahuila para la entrega del Cuartel de la 47 Zona Militar en Piedras Negras.

El miércoles seguirá la gira del titular de la Sedena, ya que también lo acompañará en la ceremonia de entrega del Cuartel de Acuña que, por cierto, financió el Estado en su totalidad nada más con 500 milloncillos.

***************************************

Nuestros subagentes reportan que el alcalde mejor lustrado de la Comarca Lagunera brinca de contento porque finalmente vio "la luz al final del túnel" y hará su obra llamada "Giro Independencia" que para mayores señas, estará en el bulevar del mismo nombre en su cruce con el periférico.

El gusto es porque le meterá recursos propios, (bueno es un decir, porque se trata de dineros que pagan los ciudadanos) y ya no tendrá que endeudar al municipio a 20 años por alrededor de 280 millones de pesillos, que representaría utilizar el esquema de Asociación Público-Privada. Casi casi les dijo a los becados del Congreso que además de tardados ni los necesita.

El ojiazul anunció con bombo y platillo que trae dinero hasta para comprarles la risa y que no dejará endeudado al Municipio ni a corto ni a mediano ni a largo plazo, es más, ni siquiera a los proveedores ¿Será? Por supuesto, los subagentes que saben leer entre líneas comentan que a don Román ya se le hace tarde para colocar la primera piedra y luego no le darán los tiempos para inaugurar el citado paso inferior de dos carriles y una glorieta a nivel, algo que sin duda espera que sea una de las obras que le sirvan como plataforma para su reelección.

En tanto, mes con mes se incrementan los ingresos municipales, como en agosto, que el Cabildo reportó en el estado financiero "ingresos totales con crecimiento de 7.6 por ciento, que son 17 millones 889 mil pesos más".

********************************************

Y hablando de recursos públicos, los subagentes recordaron que, en la anterior administración municipal, 197 extrabajadores metieron juicios para solicitar la devolución de sus aportaciones al Fondo de Pensiones, lo que puso en jaque a este organismo descentralizado de la administración municipal.

Hasta la fecha no se sabe si hubo la llamada "pasividad maliciosa" pero el hecho es que Pensiones perdió ya 5 millones de pesos que ha tenido que regresar a 15 quejosos, exservidores públicos. La secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Torreón, (el mayoritario), Rosalba Rodríguez Silerio, explicó que las demandas legales se promovieron durante la pasada administración municipal.

Solamente se han ganado cinco demandas y otros 20 demandantes ya se desistieron. Pero sigue la preocupación de que se acabe por 'desfondar' el fondo de Pensiones, ya que de los juicios pendientes están en riesgo alrededor de 40 millones de pesos más y sería entonces que se generaría un gran caos financiero.

Por una gran cantidad de rumores que se han generado por este tema los protervos subagentes se preguntan ¿A cuánto ascienden los intereses que se generan del dinero que cada quincena se les retiene a los trabajadores municipales? ¿Están en la misma institución bancaria que la cuenta municipal? Por nada del mundo quieren pensar que pueda haber algún "jineteo".

******************************************

En las tierras de Santiago Lavín, doña Lety Herrera manifestó públicamente su beneplácito porque algunos fraccionadores ya se acercaron con el Municipio y pretenden, según esto, avanzar en el trámite de entrega de los mismos al Municipio y es que son más de 70 los que están pendientes desde hace años.

Las cosas no están fáciles, pues varios de ellos hicieron lo que quisieron cuando construyeron y se pasaron por el arco del triunfo los requerimientos explícitos de la ley y las factibilidades, algo que, por cierto, en su momento debieron ver los supervisores del Municipio.

Al parecer, la buena respuesta tuvo que ver con que el Gobierno Municipal ya tiene los expedientes de varios casos en los que los fraccionamientos pendientes de entrega podrían pasar a formar parte del patrimonio municipal (con lo cual el Ayuntamiento podrá disponer libremente de ellos) de acuerdo con los estudiosos del área jurídica. La alcaldesa dijo que pondrá plazos de entrega… El que avisa no traiciona.

*********************************************

En la Ciudad Jardín el regidor morenista Gerardo Medrano, cuentan los chismosos subagentes, se quejó amargamente del actuar de algunos tránsitos municipales que andarían en busca de sus propios ingresos no auditables. "Gerita", como se le conoce al regidor, mencionó que fueron directivos de la empresa panadera del oso blanco quienes ya andan buscando al director de Tránsito por su conducto, por haber sido "motivados" en exceso por los elementos a proporcionar estas ayudas obligadas, de lo cual aseguran tener pruebas.

Y como esta vez andaba muy participativo aprovechó para quejarse de las señoras que están en las cajas en cobranza al pagar las infracciones y que llevan muchos años laborando para el Ayuntamiento, aunque no con el mejor trato al público, algo que pidió revisar porque son varias ya las quejas recibidas de que contestan de mala manera, hacen gestos y tienen a la gente esperando como si les hicieran un enorme favor.