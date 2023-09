Este lunes durante la inauguración del Sistema Vial Cuatro Caminos hubo varios mensajes relevantes de parte del Inquilino del Palacio Rosa, pues ahí el gobernador electo, Manolo Jiménez, le recomendó que se tomara nada más "unos días en diciembre", ya que, en el 2024, dijo, seguirán trabajando en equipo... Aunque seguramente desde diferente trinchera.

Algo que fue música para los oídos de todos los coahuilenses es que el "Góber" electo expresara que en Coahuila los delincuentes "se van a topar con pared"… ya lo veremos. Se destacó además la labor de los subsecretarios, Javier Díaz y Xavier Herrera, por haber hecho "malabares" para ahorrar y dejar totalmente pagado el SV4C al que le metieron 518 milloncillos de pesos.

Respecto a los "financieros del gobierno del Estado", como les llama el Inquilino, porque también lo apoyaron en liquidar la deuda estatal a corto plazo, se sabe que el primero sueña con ser alcalde de Saltillo y el segundo anda picando piedra aquí en Torreón, ciudad donde además don Miguel estuvo de plácemes por celebrar sus 53 añitos y fue recibido con música de banda, Mariachis, Las Mañanitas y hasta pastel de chocolate con una leyenda diseñada para su 'egoteca' personal aunque la pachanga en grande fue en Parras de la Fuente, hacia donde muchos de sus colaboradores cercanos se desplazaron vestidos como "norteños" porque así se les pidió.

Algunos de ellos como el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Miguel Mery Ayup, tenían reservados cuartos en La Casona del Banco en donde se generó un incendio al interior de este hotel boutique supuestamente por un cortocircuito. Algo tendría que ver la elevada frecuencia energética de todos los políticos invitados que suelen "vibrar alto".

Como de costumbre, en el partido del poder -Morena, para los que no lo tienen claro- están todos contra todos ahora en busca de las candidaturas para el 2024, así como también la coordinación de la bancada de "becados" guindas al Congreso del Estado que rumores van y vienen, aseguran que el plurinominal, Antonio Attolini Murra, es el que quiere llevar la voz cantante porque dizque está mejor "apalancado" de la dirigencia nacional que Alberto Hurtado, aunque este último haya hecho más talacha desde abajo.

Los del corazón guinda destacan la importancia de que el que vaya a coordinar asuma su papel con seriedad, que se prepare y tenga capacidad de diálogo. Será interesante ver cómo Hurtado, Attolini, Magaly Hernández, Delia Hernández y Luis Ponce se logran poner de acuerdo para caminar en el mismo rumbo si es que eso es posible.

El pleito está también en el reparto de las senadurías ya que se busca imponer a Cecilia Guadiana gracias a méritos como el que prestó la plaza de toros de su padre, el excandidato del sombrero Stetson, para el evento de la ahora coordinadora de los Comités de la 4T, Claudia Sheinbaum. ¡Ah! y también una reunión en su huerta manzanera en Arteaga. La que anda en las mismas y tiene botado su trabajo, es la delegada del Bienestar Federal, Claudia Garza del Toro.

Andando por los terrenos de la 4T, en lo que corresponde a los "suspirantes" a la alcaldía de Torreón, también hace bastante aire. Los subagentes apuntan al gran despliegue que, otra vez, trae en espectaculares el más que chido, Luis Fernando Salazar, que supuestamente también podría ser diputado federal y si no, basta ver el despliegue de publicidad con la leyenda "En pie de lucha por Coahuila".

Ya apareció también mostrando su mejor ángulo en espectaculares el empresario expanista zapatero, Miguel Batarse Silva, quien desde diciembre de 2020 es secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados en Coahuila, CATEM, por lo que, dicen trae bastante financiamiento y un tercero, el expriista, Shamir Fernández que se sueña con despachar en el edificio más caro municipal, aunque los "morenos" no lo consideran un rival fuerte y algún otro más que se apunte.

No pasaron desapercibidos los dardos envenenados que lanzó el panista y exalcalde de Torreón, Guillermo Anaya Llamas, también examigo de los ya mencionados de la 4T, quien les dijo que aunque traigan dinero para promocionarse no tienen la mínima noción de lo que es ser alcalde -¿Quizá por eso quieren serlo?-, en fin, el panista asegura que políticamente no traen nada más que dos estampitas, perdón, dos fotos; una del "Preciso" de Palacio Nacional y otra de Sheinbaum, algo que en otros estados sería más que suficiente para ganar pero en Coahuila visto está que no.

"En Coahuila las cosas son diferentes y ni con eso nos vamos a vencer, pues somos imbatibles, invencibles", dijo el hombre que fue vencido hace seis años en Tribunales; derrota que le costó la gubernatura de Coahuila, recordaron nuestros protervos subagentes.

Será a partir del 01 de diciembre que iniciará en funciones el primer gobierno de Coalición así es que "Memo" considera que en el 2024 estará donde pueda trabajar por la entidad, "en cualquier trinchera", pues lo que quiere es servir al pueblo desinteresadamente como todos los panistas. Comentan que a Anaya se le atribuye ser el enlace por parte del PAN con el equipo entrante en eso del reparto de puestos y posiciones. Veremos y diremos.

Cuentan los chismosos subagentes que el que salta de gusto porque en varias ocasiones se ha reunido con el gobernador electo y ahora mejor "amigo", es el alcalde del calzado impoluto, Román Alberto Cepeda González, quien no pierde oportunidad para dejarse ver en su compañía y "coincidir" en las propuestas que el próximo titular del Ejecutivo trae para Torreón, las cuales están enfocadas en aumentar la infraestructura y que apunta a que serán del nivel del SV4C.

Dicen los chismosos subagentes que se trata de dos soluciones viales, tipo pasos elevados, uno de ellos en Independencia-Abastos y el otro en Diagonal Reforma y avenida Juárez, los cuales son una demanda desde hace años de los Ipecos eternizados dentro del Comité del Impuesto Sobre Nóminas. Habrá que ver con qué recursos realizarán estos proyectos.

Hablando de don Román, nuestros subagentes disfrazados de costosos cuadros del edificio más caro de la ciudad, nos comentan que el "bien recomendado" Antonio Hernández González, "coordinador" del despacho del alcalde, es considerado por algunos como el artífice de algunas de las medallas que presume la primera autoridad como eventos nacionales e internacionales de Torreón. Mientras varios "grillos" comentan que busca dar el salto a la dirección de Comunicación Social los mejor informados aseguran que se perfila para lo que viene. ¿Será?

Los subagentes disfrazados de auditores, nos reportan que la ASE hizo algunas observaciones al Ayuntamiento de Torreón, ya que detectó a 130 personas que reciben doble sueldo, es decir, por sus funciones en el municipio en el área de Inspección y Verificación, así como en Vialidad y no se diga en la Dirección de Seguridad Pública, donde hasta su director está en este caso ya que tiene también plaza en la Policía Estatal, que es la misma situación que la de los directores de las Policías de San Pedro y Viesca.

Hablando justamente del doble trabajo que seguramente realiza en la Dirección de Seguridad Pública de César Perales Esparza, resulta y resalta que esta semana nuestros subagentes disfrazados de radio "Matra" se sorprendieron al escuchar que cada vez es más común que las operadoras indiquen que no hay suficientes patrullas para atender las emergencias: "No hay unidades cerca y no tenemos otras para enviar", dijo una al referirse al sector centro de la ciudad, un área comercial donde suele haber algunos "vivillos".

Eso sí, casetas no faltan, aunque nada más hay a uno o dos elementos y sin patrulla. ¿Estarán desahuciadas? Otro caso es el de la persona que está en la Coordinación Administrativa y tiene actividades de secretaria técnica de apellido Valverde con sueldo de 15 mil 134 pesos mensuales, con número de empleado 38924 en la Policía Estatal con sueldo superior a los 40 mil pesos. Las personas serán requeridas para hacer un cruce del tipo de trabajo que desempeñan o si están comisionados y los oficios correspondientes o para hacerles efectivas las licencias sin goce de sueldo. Incluidos algunos que se ostentan como profesores de tiempo completo de la UAdeC. ¿Quién será?

Allende del Nazas son muchos los que aspiran y suspiran por ocupar una de las 128 senadurías del país en 2024, pues los partidos deberán definir sus perfiles a más tardar en noviembre. A algunos les sorprenderá que dos de los que podrían llegar (seguramente porque hicieron suficientes méritos) es nada menos que el exgobernador duranguense ¿Panista?, José R. Aispuro Torres, y la exalcaldesa de Gómez Palacio, la morenista, Marina Vitela.

También la niña de los ojos del exgobernador priista, Ismael Hernández Deras, Gabriela "La China", quien actualmente es diputada local y otro que podría repetir es nada menos que el renegado Dr. José Ramón Enríquez Herrera. Por supuesto, hay otros en Morena como la diputada local, Sandra Amaya, que es de las que más ha hecho ruido y siente que se ha ganado esa senaduría, aunque en esa aspiración también anda el secretario general de Morena en Durango, Otniel García Navarro, es decir, puro expriista apoyan en Morena para los altos vuelos.

Son varios los diputados locales que andan "volados" con eso de que en 2024 se renuevan las 25 diputaciones locales de Durango, de ahí que el priista, Luis Enrique Benítez Ojeda, también la quiera, pero como no es bien visto por el "Góber" que no canta mal las rancheras nada más porque le dice sus verdades, pues se quedará con las ganas.

De La Laguna se han mencionado nombres entre los que "la merecen" como el presidente de la Ciudad Jardín, Homero Martínez; la presidenta de Gómez Palacio, Leticia Herrera (quien mucho interés no ha mostrado) y la secretaría estatal de Bienestar, Rocío Rebollo. Ninguno de ellos se hace demasiadas ilusiones porque sabiendo que son de La Comarca y los de la capital estatal por nada del mundo permiten que les roben un lugar, pues pueden esperar sentados la oportunidad.

Del lado de Coahuila los que tienen su espacio seguro son Rubén Moreira y el recién festejado cumpleañero gobernador saliente, Miguel Riquelme, quienes tendrán como compañero en el Senado al "sepulturero del PRI" (según Dante Delgado), Alito Moreno, quien se conforma ya con ganar "pluris" cuando antes se preocupaban en el Tricolor por ganar elecciones.