Las cosas están al rojo "quemado" en Morena y es que, aunque ya cuentan con su candidata a la presidencia de la República y #EsClaudia, la realidad es que no todo es miel sobre hojuelas pues hay un Marcelo Ebrard inconforme, quien ya no tiene espacio en Morena y que -para su mala suerte- tampoco le alcanzaron ya los tiempos legales para registrarse ante el INE para ir por una candidatura independiente, lo cual además descartó abiertamente.

Le hace falta un partido y Movimiento Ciudadano es el único que le pudiera dar acogida (una más amable de la que le dio Morena) y la moneda está en el aire. Por ahora ni ruido hace el dirigente nacional, Dante Delgado Rannauro, que ya ha dicho que MC irá solo en el 2024.

Los subagentes recuerdan a los guindas que dejar varios frentes abiertos no ha sido precisamente una buena estrategia y para muestra los resultados que se obtuvieron en Durango en el 2022 y en Coahuila en este 2023; y de acuerdo, México no es el norte, pero de que las fracturas son peligrosas lo son y más cuando se tiene a un Ebrard con el que simpatiza un montón de gente que no necesariamente se identifica con alguno de los partidos más conocidos.

*********************************************

Los que votarían por él son los que consideran que doña Claudia sería títere del "Preciso" de Palacio Nacional y también los que consideran a doña Xóchitl, por muy simpática que sea, podría ser una llamarada de petate que no necesariamente cumpla ni con la trayectoria ni con la preparación que se requiere para la Presidencia de la República. Eso sí, la representante del Frente Amplio también tiene buen padrino y se trata de un expresidente de México que además es panista.

*********************************************

Ya arrancado el proceso electoral federal 2023-2024, y como no hay tiempo que perder, el tricolor en Coahuila se prepara para ir por los mejores perfiles porque ahora viene lo bueno para las candidaturas a senadores y diputados federales y por ahí es por donde pretenden carcomer la fuerza del gigante. Y aunque hay muchos que, sin ser llamados, quieren ser los escogidos, la lista se hace cada vez más larga, porque hay varios que se les cuecen las habas por lograr una diputación federal.

Los chismosos subagentes nos dicen que entre los que figuran para obtener una beca son: el secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Enrique Martínez, el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda y el diputado federal, Jericó Abramo Masso, al que le gustaría reelegirse. En tanto, de los tiradores para el Senado, al que le vio "futuro", según admitió el "sepulturero" del PRI Nacional, como fue llamado Alejandro Moreno por Dante Delgado, fue al Inquilino del Palacio Rosa.

Riquelme mientras tanto sigue en sus recorridos de despedida por todo el estado poniendo primeras piedras de parques industriales, inaugurando espacios públicos como el "Dinolandia" y como quien dice deshojando la margarita. Mientras acomoda sus maletas, ya está ensayando lo que será su último Grito de Independencia desde Palacio de Gobierno y pone especial atención al proceso entrega-recepción, que ya entró en su fase espinosa de la integración de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2024, que representa los fondos con los que deberá maniobrar el nuevo gobierno de Manolo Jiménez Salinas, del que se espera que no haya "curva de aprendizaje" pues ya los ciudadanos no están para eso.

*********************************************

Por lo que respecta a las alcaldías en Coahuila, también habrá que echar toda la carne al asador, pues el reto es recuperar los nueve municipios de los 38, que están en manos de la oposición, principalmente de Morena y que no han podido dar buenas cuentas, ahí están los casos de Frontera, Múzquiz, San Juan de Sabinas.

Por cierto, los intrigosos subagentes reportan que la manera como se integraron las dos filas en el presídium del Consejo Político del sábado pasado que se realizó allá en la "capirucha" del pan de pulque y también la primera fila de abajo, además del aplausómetro, dieron algunas lecturas interesantes de lo que viene y que no hay que perder de vista ya que, dicen que de ahí saldrán algunos prospectos para el próximo gabinete estatal y para las alcaldías de Torreón y Saltillo.

Pero independientemente de los rumores y sueños de muchos por ser integrados a la estructura del gobierno entrante, no hay que confiarse. Eso va para varios laguneros que ya se sienten despachando en algunas secretarías.

*********************************************

Nuestros subagentes nos reportan que además de que surgieron más dudas respecto al destino de cientos de bolsas negras que se compran a una empresa saltillense, dizque para la recolección de la basura de la ciudad de Torreón pero que curiosamente no se les entrega para su trabajo a los brigadistas de limpieza de la "Ola".

Y es que, andando en esos menesteres, se dieron cuenta de que en la Dirección de Seguridad Pública Municipal donde cobra como director César Antonio Perales Esparza, hay una situación similar. Comentan que se contrató a una empresa que prepara alimentos para que los brindara a los cadetes de la Academia de Policía en la Unidad Deportiva. Sería una ración al mediodía, de lunes a viernes.

El caso es que se firmó un contrato de dos millones de pesos por un servicio de seis meses a partir de julio, pero dicen los policías en formación que es hora que ni aguas de sabores les dan y la empresa contratada solamente ha llevado un refrigerador que además, sin explicaciones, desapareció. Los cadetes tienen que gastar de su bolsa para comprarse las gorditas y el refresco. Será que algún día, algún funcionario municipal brinde alguna explicación o harán mutis como el director de Servicios Públicos, Fernando Villarreal.

*********************************************

Después de que durante julio y agosto, el alcalde mejor lustrado de Torreón, Román Alberto Cepeda, le imprimió mucha más velocidad a su carrera política con eventos de todo tipo, entrevistas con medios nacionales, más visitas a colonias populares, fotografías con el gobernador actual y hasta con el gobernador electo y para el próximo martes un foro de alto nivel -redoble de tambores- finalmente este jueves dejó escapar de su ronco pecho que está "puesto y dispuesto" a ir por la reelección en el proceso que iniciará en enero para la renovación de las 38 alcaldías de Coahuila.

También dijo que no está obsesionado (su famosa frase cuando destapó sus deseos para la gubernatura) e incluso vio con buenos ojos que haya competencia, aunque sí refirió que quienes quieran participar, deben tener trayectoria "y tener mayor capacidad de responder a la ciudadanía y de resolver las problemáticas que se presentan" así es que seguramente muchos tendrán algo que decir. Don Román también expresó que espera que se den las condiciones para la reelección. ¿A qué o a quién se referirá?

*********************************************

Y en San Pedro de Las Colonias ni tardo ni perezoso el exsuper delegado de los programas del Bienestar, Reyes Flores Hurtado, no perdió tiempo y de inmediato se encargó de politizar y llevar agua a su molino abanderando una movilización social de protesta para exigir justicia por la muerte del joven de buenas costumbres y de intachable reputación conocido como "El Alexis", quien presuntamente y según la doliente familia habría muerto porque se les pasó la mano a los policías municipales y es que está medio difícil que con pura tierrita hubiese presentado tanto golpes en la cabeza.

Reyes Flores, muy preocupado, según esto por el bienestar de los que le lloran al muerto, se entrevistó con ellos personalmente dos días antes de la manifestación que ya se cocinaba. Los protervos subagentes nos comentan que aunque sí hubo resultados a la convocatoria para la marcha en San Pedro, destacó que el acarreo de personas, igualito a como lo hacía antes el PRI pero ahora a cargo del partido guinda, llegó hasta de Francisco I. Madero para concentrar a todos los rijosos en la plaza principal de San Pedro y caminar hasta las oficinas de la Fiscalía del Estado en este municipio que investiga a paso de tortuga el caso.

Reyes Flores llevaba en sus manos el megáfono y se rasgaba las vestiduras reprochando a todo pulmón el estado "Asesino" en el que vivimos y consideró atinado firmar las lonas para promocionarse como malqueriente estatal, aunque con una estrategia un tanto fallida, pues cabe destacar que ha sido el propio gobierno federal de la 4T el que ha reconocido los avances en materia de seguridad que hay en Coahuila y que lastimosamente no se ven en los estados gobernados por los guindas.

Ya en la Fiscalía la familia pidió el expediente de la investigación; lo que obligó al fiscal Gerardo Márquez Guevara a salir al paso y en Saltillo declaró que toda la Policía Municipal estaba a disposición de la Fiscalía. Hasta el momento no se ha informado que exista ningún detenido ni alguna suspensión de algún elemento por estar en investigación.

*********************************************

En Gómez Palacio, doña Lety Herrera, comentan los subagentes disfrazados de costal de dátiles de los que les fueron a llevar los adultos mayores como obsequio en unas cajitas muy monas al Cabildo, nos comentan que en la pasada sesión y sin tapujos la presidenta -seguramente cansada de que los fraccionadores ignoren las invitaciones del Ayuntamiento a cumplir con la legalidad y entregar los fraccionamientos- decidió recordarles que tiene muy presente los nombres de todos y cada uno de ellos, así como las empresas que representan -por mucho que ya las hayan desaparecido o cambiado de razón social- así es que los nombró uno por uno a los casi 70 socarrones que hacen caso omiso porque -claro está- que les representa un costo extra el cumplir con lo que prometieron en cuanto a diámetros de tubería de agua potable, alcantarillado, materiales utilizados, pavimentos, etc., algo que además está muy claro en la ley y reglamentos.

Como la presidenta dijo en pocas palabras que nada más Gómez les gustó para dejar su "tiradero", el Ayuntamiento ya anda viendo el tema jurídico de enajenación de bienes, pues visto está que si en 10, 15 o 20 años a los fraccionadores ya no vendieron las casas (razón por la cual incluso hay fraccionamientos abandonados con el 20 por ciento ocupado) y no supieron hacerlos rentables seguramente doña Lety sí sabrá cómo sacarles algún provecho para el Municipio.

A ver si ahora sí lo hacen pues la gente, muchos de ellos personas de la tercera edad, son los que más la llevan por servicios deficientes o inseguridad en sus colonias donde casas abandonadas son guarida de malvivientes.

*********************************************

En la colorida Ciudad Jardín los subagentes comentan que don Homero sigue firme en aquello de revisar con lupa el trabajo que se realiza en al menos tres áreas importantes de la administración municipal, donde, por decirlo de manera diplomática, los jefes de departamento no han dado los resultados esperados.

Comentan los chismosos infiltrados que una de las áreas en donde pudiera haber una revisión exhaustiva es en la Tesorería Municipal y las dependencias que la conforman, como son los departamentos de Ingresos y Egresos donde según esto algunas cosas como que "no cuadran" de tal manera que para el "Doctor" Homero Martínez, quien por cierto recién cumplió años, han salido a relucir algunos detalles que avivan el "sospechosismo".

El presidente municipal, quien es contador público de profesión, también fue tesorero municipal de la Presidencia hace unos años, por lo que seguramente se sabe todos los trucos habidos y por haber en materia de disciplina financiera, sus recovecos y lagunas, mismos que seguramente los que ocupan las sillas que conforman las principales áreas de esa dependencia no hace mucho descubrieron. ¡Aguas!

*********************************************

Y en la capital de los Alacranes, resulta y resalta que los diputados locales de las diferentes fracciones políticas que integran el Congreso local no alcanzaron cuando menos a darle una leída al primer informe del "Góber" que no canta mal las rancheras, antes de emitir una opinión sobre su primer año, porque no les llegó a tiempo. Algo que sí es histórico.

En un mundo alterno, los legisladores como responsables de los representantes del pueblo tendrían que haber leído el documento de manera responsable y en un acto de consciencia emitir un posicionamiento en tribuna al respecto a nombre de su fracción partidista.

En cambio, la mayoría prefirió acordarse del anterior gobernador mientras que la diputada representante de la fracción del PRI, Rosa María Triana Martínez, replicó prácticamente el discurso de la diputada y representante de la fracción de Morena, Marisol Carrillo Quiroga, quien además dijo que don Esteban va por buen camino. Así o más claro para dónde corre el agua en Durango. Vergonzoso fue cuando el diputado priista, Luis Enrique Benítez Ojeda, tuvo que pedir la palabra en la sesión para recordar al presidente de la mesa directiva que solicitaba una copia del informe y que además no estaba de acuerdo con Rosa María, así es que casi casi que ni lo echen en la misma bolsa.