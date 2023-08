Tras la resolución a favor que concedió el ministro de la SCJN, Luis María Aguilar, Coahuila se suma a Chihuahua, donde se frenó la distribución de los Libros de Texto Gratuitos (LTG), como resultado de la controversia constitucional que presentó el gobierno estatal, lo que indica que la ruta jurídica elegida fue exitosa. Serán las dos únicas entidades que han acudido a la Corte y por ello el próximo lunes 28 de agosto, cuando inicie el ciclo escolar 2023-2024 lo arrancarán sin los libros producidos por Marx Arriaga. Los instruidos subagentes comentan que son relevantes los argumentos del ministro y que plasma en la resolución, por ejemplo: “Se concede la suspensión para el único efecto de que no se distribuyan los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024 hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto”. Los subagentes que consultaron a quienes les saben a estos menesteres de leguleyo, aseguran que la resolución del fondo del asunto por parte del Pleno de la Corte puede tomar más de un año.

Y aún si el Ejecutivo Federal llegara a impugnar, el proceso tardaría por lo menos tres meses más. Si a eso se le añade que también el lunes el Juzgado Tercero de Distrito concedió a la Unión Nacional de Padres de Familia la suspensión definitiva al acto reclamado de frenar la distribución de los libros de texto para los alumnos de educación básica en Coahuila, según Javier Mancillas González, sin duda a todo este asunto le espera un largo camino hasta que se resuelva, ¿en el próximo sexenio?

***

A raíz de la resolución de la SCJN y aunque el “Góber” aseguró “la polémica no la provocamos nosotros”, ayer desde temprano “le tupieron” a Coahuila por rebeldes en el escaparate Presidencial, ah no perdón, en La Mañanera, lo cual era de esperarse ante tremendo revés si se considera que hay otros seis estados donde tampoco van a distribuir los libros. Sobre la suspensión de los multicitados “libros de adoctrinamiento” el “Preciso” de Palacio Nacional consideró que se trata de una decisión “arbitraria, injusta, tendenciosa, conservadora y politiquera”. También se refirió a don Miguel diciendo que “ya va a terminar, y ya está pensando en ver qué otro cargo ocupa”, o sea algo nunca antes visto en Política. Al margen de los desahogos existe el pequeño detalle que la resolución permite a Coahuila reciclar los libros de texto que utilizaron en el ciclo escolar anterior y como las fechas en las que nacieron y murieron personajes como Benito Juárez no cambian (por mucho que en los nuevos libros de la SEP sí lo hagan) pues al final no afectará gran cosa.

***

“Eso tiene que ver mucho con el conservadurismo, con la derecha”, AMLO dixit. Sin embargo, la diputada de Morena, Adela Ramos Juárez, una de las figuras que solicitó no distribuir los nuevos LTG de la SEP argumentó que “no solo se trata de errores ortográficos y gramaticales, sino de intenciones dogmáticas y filosóficas”. Adela, por cierto, es integrante de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, licenciada en Ciencias de la Educación con Maestría en Pedagogía así es que la morenista parece saber de lo que habla. Por lo visto no bastará solo de “arrancar una hoja o dos” como aseguró ayer el gobernador de Durango, Esteban Villegas, respecto a los libros en su afán de defender lo indefendible siempre que se trata de la 4T.

***

Los subagentes se preguntan por qué las autoridades municipales siguen aferradas en colocar cemento por doquier. Lo mismo en camellones, que en ornamentos y hasta en vialidades. Con “bombo y platillo” anunciaron la inversión de 20 millones de pesos para “peatonalizar” la avenida Matamoros desde la fuente del Pensador de la Alameda Zaragoza hasta la Plaza Mayor. En ese tramo sólo quedará un carril para circular a baja velocidad; se ampliarán banquetas, -obvio con cemento-, conservarán los dos carriles de estacionamiento, se plantarán árboles y habrá una ciclovía. Pero los subagentes no entienden por qué la indiferencia a las condiciones de abandono en que se encuentra el Paseo Morelos, que también inicia en la Alameda Zaragoza. Fuentes y alumbrado público vandalizados, basura, maleza, árboles secos porque se plantaron al ahí se va, palmeras sedientas de atención. Y de la calle Valdez Carrillo hacia las calles Múzquiz y la Ramos Arizpe, la cosa se pone peor. Si el argumento de las autoridades es que con la obra de la Matamoros se busca “el rescate del Centro Histórico”, entonces ¿la Morelos y la Plaza de Armas, no merecen mantenimiento integral? No se requerirá concreto en otras vialidades en las periferias, como por ejemplo en la colonia Arboledas, donde solo parcharon los enormes baches de la zona que llevan años y nada más porque iban a recibir la visita del gobernador. Es pregunta.

***

Por dos licitaciones realizadas a finales de julio para la Dirección de Desarrollo Social, la LPN/DSA/041/2023 con el fin de adquirir 2 mil 500 tinacos de 450 litros y la LPN/DSA/042/2023 por otros 2 mil 500 tinacos de 750 litros, se sabe que este año, la administración municipal adquirió 5 mil de estos recipientes de agua a un monto de alrededor de 9 millones de pesos. Pero el jueves de la semana pasada, el alcalde mejor lustrado de La Laguna, Román Alberto Cepeda, informó en sus cuentas oficiales donde le cuidan al máximo los ángulos, “llevamos mil 800 tinacos entregados a las familias de Torreón”. Ese día se entregaron 70 más a vecinos de la colonia Villas La Merced. Lo que no se manejó en la información es que no son gratis y a los ciudadanos se les venden a un módico precio de 300 pesos cada uno, y aparte, de su vapuleado bolsillo tienen que pagar el flete para llevarlos a sus hogares. Entonces se desconoce a dónde fueron a parar los demás o si están almacenados en las bodegas de Desarrollo Social. Preocupa a los subagentes porque dicen que en los terrenos de Héctor Estrada Baca, titular de esa dependencia, prevalece el descontrol y cualquiera dispone de cubetas de pintura, impermeabilizantes y otros insumos y luego van y los venden, como ya ocurrió en la bodega situada por el rumbo de la carretera a Mieleras y donde lo anterior provocó bajas de empleados por servirse con “cuchara grande”. Los subagentes ya investigan si era cuchara o cucharón.

***

Y aunque de todos es sabido que los recursos que se administran en el edificio más caro de la ciudad son recursos públicos y por lo tanto, la transparencia es un valor obligado, llamó mucho la atención de los siempre mal pensados subagentes, que en la entrevista banquetera de ayer martes, al tiempo que levantó la ceja el alcalde del calzado impoluto ante la pregunta metiche y maliciosa de cuánto costará al erario la presentación del grupo “Los Tigres del Norte” para la celebración de El Grito del 15 de septiembre en la Plaza Mayor. Dijo que “es una inversión en imagen” e hizo mutis y endosó la responsabilidad de informar al tesorero, Óscar Luján Fernández, de quien los subagentes dicen que nunca atiende y poco se le ve. Ya veremos y diremos no solamente cuánto se le pagará al popular grupo, sino además lo que se pagará en otros gastos relacionados incluso con la decoración del edificio.

***

“La idea de la empresa es crecer, que aquí en La Laguna puedan crear un centro de desarrollo en las tecnologías de más alta calidad”, fue parte de lo que declaró el gobernador de Durango al referirse a la empresa Vishay Intertechnology, dedicada a la fabricación de microprocesadores, y la cual representa una inversión de 45 millones de dólares en la planta ubicada en el Parque Industrial La Encantada, por supuesto nos referimos a las palabras que salidas del entonces gobernador, José Rosas Aispuro Torres, quien así lo anunció en marzo del 2022 durante un recorrido en esta planta para ver avances de su construcción. Qué bueno que ayer el gobernador que no canta mal las rancheras, Esteban Villegas, anunció su inauguración con bombo y platillo.

***

Don Esteban ayer también confirmó que de momento su gira de promoción turística hecha en China quedó en visitar cuatro ciudades, como Shenzhen, Wuhu, Dongguan y Shanghai y estuvieron en 10 empresas, ojalá ir a picar piedra al oriente algún día traiga resultados. Lo bueno es que ya dijo doña Lety Herrera -quien ha de haber estado honradísima de que por fin el mandatario se dignó a visitar Gómez Palacioque don Esteban ha buscado agilizar la instalación de empresas mediante la simplificación de trámites. Los chismosos subagentes comentan que el “Góber” posiblemente no se canse demasiado considerando que se trata de inversiones que él no trajo pero que por fortuna sí le ha tocado inaugurar.