El Inquilino del Palacio Rosa mandó tras la pasada elección un mensaje de paz y unidad a la población a temprana hora del lunes. Dijo que su "Delfín", perdón, Manolo, había sido un buen candidato, asegurando que sería respetuoso de su gobierno y haría lo que deben hacer los gobernadores, "guardarse", algo así como: "El rey ha muerto ¡Viva el rey!", pero para los que están con el pendiente por su futuro político y difícilmente creen que se dedicará a vender semitas, ya se escuchan algunas voces del priismo nacional como la de Dulce María Sauri Riancho, que empezaron a mover el agua en contra del dirigente nacional Alejandro "Alito" Moreno, a quien acusan con dedo flamígero de seguir perdiendo gubernaturas como la de Edomex y plantean que lo sustituya entre otros posibles, Miguel Riquelme Solís, a quien atribuyen el triunfo de Manolo Jiménez Salinas, que marcó nuevos récords en materia electoral en el Estado, pues la máxima votación que se había presentado en Coahuila para un candidato a gobernador fue en el 2011 con unos 20 mil 442 votos menos que en este 2023.

En ese mismo año en Torreón, la cifra más alta ascendía a 154 mil 647 votos, cifra abatida por los 185 mil 313 del pasado 04 de junio. Lo anterior sin contar que la distancia entre el primer y segundo lugar, fue de más del 35 por ciento de los votos, es decir, un margen superior que la misma votación de Morena y PT sumada.

Conforme se consolidan los números de la elección del pasado domingo, más se dimensiona la paliza que la Alianza Ciudadana por la Seguridad le dio a Morena, al PT y a la UDC, aunque Coahuila para el 'Preciso' de Palacio Nacional sea sólo una 'islita rebelde'. También, los resultados sacaron a relucir datos interesantes como la debilidad del PAN, que, por los votos obtenidos, se fue hasta el cuarto lugar como partido político y no se diga del PRD que juntos, no hicieron ninguna aportación significativa para la victoria, es más, no hacían falta y por lo tanto, ahora no pueden ponerse de exigentes en el reparto de posiciones. Lo que está bueno es el reparto de culpas entre los partidos perdedores, que no aceptan que les faltó mucho para llegarle al electorado, por eso no tardaron ni tantito en aceptar su derrota. Ahora la nueva pelea de Morena y PT es por las diputaciones "pluris".

Los chismosos subagentes no pudieron pasar por alto el encontronazo que mantienen el consejero presidente del Instituto Electoral de Coahuila, Rodrigo Paredes Lozano y la exconsejera presidenta Gabriela de León Farías. Dicen que Paredes se las vio negras para dar buenas cuentas en la elección y los días siguientes en que se realizó el conteo. Ahora sí se animó a contestarle a través de las inestables redes sociales a su crítica acérrima la exconsejera presidenta Gabriela, a quien le señaló algunas " diferencias" que hubo entre el proceso que ella organizó en el 2017 y el de ahora. Lo que se escucha al interior del organismo autónomo es que, lo que sigue será finiquitar el espinoso asunto de la jugosa, por decir lo menos, autoliquidación de su antecesora. A ver cuánto se lleva.

Apenas terminó la elección a la Gubernatura y ya se calientan motores con el inicio de la carrera por la renovación de las 38 alcaldías de Coahuila que serán el 02 de junio del 2024, por lo que varios afilan sus uñitas. Con el resultado avasallador del domingo pasado, en donde el PRI y los partidos aliados arrasaron en las votaciones con el triunfo para gobernador y el "carro completo" al ganar los 16 Distritos Electorales que significa una abrumadora mayoría en el Congreso del Estado, el partido se fortaleció y ya se escuchan nombres de "suspirantes", para Torreón, que de seguro complicarán algunos sueños de reelección. En contraste, en lo que quedó de Morena, partido prácticamente desaparecido en Coahuila, entre los grandes perdedores figuran el becado federal y expriista Shamir Fernández Hernández, así como el más que chido, expanista, Luis Fernando Salazar Fernández, también del partido guinda.

Ellos ya traían listos el arco y la flecha para combatirse entre sí en busca de posicionarse como candidatos a ocupar el despacho del séptimo piso del edificio más caro de la ciudad el año entrante, pero ante el rotundo fracaso, quién sabe si les queden ganas de volver a invertir tiempo y dinero para buscar la silla municipal, cuando en el caso de Shamir, no pudo ganar ni unas cuantas colonias del Distrito 10 donde postuló a su esposa pese a que fue al único al que le ayudaron los morenistas de Durango, quienes por cierto "extrañamente" y desde la "capirucha" del esmog recibieron la instrucción de que no se movieran ni apoyaran en la elección en Coahuila, lo que de alguna manera habría aportado algo a la candidatura de Armando Guadiana, así es que raro, muy raro en fin.

Por otra parte, otros de los suspirantes en Torreón son el exalcalde panista y ahora neomorenista, José Ángel Pérez y Rodolfo Walss Aurioles, quienes ya se veían gozando de la dieta como diputados locales. Jonathan Ávalos Rodríguez tendrá que sacrificarse y regresar a cobrar como alcalde de Francisco I. Madero luego de coordinar la campaña de Guadiana, en tanto que, a Jorge Luis Morán, no le quedará otra salida más que seguir en la boyante industria del carbón.

Del otro lado del Padre Nazas, el gobernador del Estado, Esteban Villegas, una vez más hizo notar su nulo aprecio por los medios de comunicación laguneros (o la pésima asesoría de la que hace mucho es víctima) pues además de anunciar allá en Durango, capital, por segunda ocasión una gran inversión que se realizará en La Laguna, específicamente en Gómez Palacio, (la primera fue la de Tarafert que es de Lerdo) resulta que este año será la primera vez que un mandatario (a diferencia de todos sus antecesores) no viene a La Laguna para conmemorar el Día de La Libertad de Expresión con los chismosos locales.

Quién sabe por qué el gobernador no aprovecha que tiene la sangre liviana y no canta mal las rancheras para echarse a la bolsa a dos o tres medios de comunicación de estas tierras que ya no hablan muy bien de él, pues existe una impresión generalizada de que no hay ni respeto ni interés por el trabajo de periodistas, locutores, conductores, camarógrafos, "influencers" y por supuesto, por los empresarios que los representan en La Laguna.

Y es que alguien con dos dedos de frente y que se ocupe de organizar esas fiestas habría previsto con anticipación (como todos los que han ocupado esos cargos) que invitar a los chismosos de la prensa a una comida en Durango, capital, primero está medio retirado (unas tres horas) y segundo, sale más caro pagar las casetas que pagar una comilona en el mejor y más caro restaurante local entre cuates.

Por esa razón, siempre el gobernador en turno hacía dos comidas: una en la capital y otra en La Laguna antes de que desapareciera del mapa estatal. A ver cuántos medios de comunicación van hasta allá y a ver si al menos les ponen una silla, pues además de que les hicieron el "fuchi", tampoco les pusieron transporte. Es más, si antes los invitan.

Y en Gómez Palacio, mientras algunos funcionarios de Morena aseguran que el primer sobrino del municipio se maneja de momento en bajo perfil y anda un tanto "desactivado" por los asuntillos que habrá de aclarar con Segalmex, resulta que algunas lenguas de doble filo nos comentan que, aunque Ernesto "El Guino" Herrera ya no ejerce de momento sus funciones como coordinador del gabinete en la Presidencia Municipal gomezpalatina (por obvias razones) sigue atendiendo y diversificando sus negocios.

Uno de ellos, aseguran, sería uno parecido a los que proliferan en Las Vegas, Nevada, y que hace algunos ayeres no se ven en estas tierras. Estaría, comentan, muy bien ubicado en una conocida esquina en el bulevar González de la Vega en su confluencia con el bulevar Miguel Alemán. Dicen los envidiosos que uno de los jóvenes socios que participan en el emprendimiento es bien apreciado por varios directores municipales de primer nivel, aunque un tanto "ácido" ¿Será?