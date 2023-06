"El voto es más fuerte que una bala", decía Abraham Lincoln. Las veladoras están prendidas para que la de mañana domingo 04 de junio sea una jornada tranquila y no haya más fallas electrónicas que dejen mal parado al consejero presidente, Rodrigo Paredes Lozano, de quien sus malquerientes aseguran, su color favorito es el guinda.

Se espera una votación del 62 por ciento del padrón electoral en un estimado teniendo la referencia del 2017, por lo que el enemigo a vencer como siempre será el abstencionismo. Todo está listo para que, en Coahuila, uno de los dos últimos bastiones gobernados por el PRI, los ciudadanos puedan elegir a quién los gobernará los próximos seis años, así como las 25 diputaciones locales (16 de mayoría relativa y nueve de representación proporcional), que integrarán el Congreso del Estado.

********************************************

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, ha dicho que su partido y aliados pasarán este año de gobernar 22 a 24 estados de un total de 32 estados de la República, pero los priistas locales pregonan que el ganador de la contienda parece estar más que definido y sería el candidato, Manolo Jiménez Salinas, que representa la Alianza Ciudadana por la Seguridad y con un margen holgado, presumen.

Ya se verá en las urnas de qué cuero salen más correas porque, aunque el PRI tiene un indiscutible voto "duro" no cuenta con todos los "morenos" de clóset que hay y que simpatizan con "ya saben quién" y que pudieran -o no- salir a votar ese día, así es que no será un día de campo.

********************************************

Donde hay pronóstico reservado e incluso ya corren las apuestas respecto a quién tumbará a quién, es en el corazón sangrante de los que se dicen de la 4T. En la naturaleza se dice que cuando un animal es herido se vuelve feroz y por una parte el golpeado "Tigre" del PT (porque así se registró y ya ni cómo hacerle), Ricardo Mejía Berdeja ya anda viendo no solo quién se la hizo, sino quiénes se la van a pagar.

Por otra parte, el popular "Viejo del Sombrerón", como dice la canción, Armando Guadiana Tijerina, apuesta ganar puntos con sus nuevos aliados del PT y del Verde. Así es que ambos se darán con todo y muchos dicen que Mejía busca humillar a Guadiana quitándole el segundo lugar en la votación, algo difícil de lograr (no imposible) sabiendo el arrastre que los "guindas" logran sin mucho esfuerzo gracias a la devoción que tienen a su santo patrono de Palacio Nacional.

Varios chismosillos dan por un hecho que el cuarto lugar será para el acuñense y candidato de UDC, Lenin Pérez Rivera, quien todo parece indicar que conservará el porcentaje para sobrevivir como partido estatal y desde luego, recibir las ansiadas prerrogativas.

********************************************

Los chismosos subagentes comentan que en la semana que termina en el búnker de Morena aplicaron el "Plan B" con el fin de rescatar algunos puntos para favorecer a su candidato y pusieron en acción a trabajadores de la delegación federal de Bienestar a llamar por teléfono a los beneficiarios de los programas sociales de adultos mayores y "ninis", para recordarles que el 04 de junio deben salir a votar por Morena "si quieren seguir contando con sus beneficios", o sea igualito que el año pasado en Durango.

Les pidieron hacerle el "fuchi" al PRI, y en el caso de otros partidos como el PT, los engañaron diciéndoles que ni se les ocurriera votar por ellos porque los votos serían nulos. Pero también se fueron a "campo" y en varias regiones se detectó la presencia de "operadores electorales" de otras entidades gobernadas por Morena y donde, por cierto, la inseguridad es cosa que aqueja a sus gobernados, entre ellos, Hidalgo, Sonora, San Luis Potosí, Zacatecas y Tamaulipas, que anduvieron de paseo por colonias de esta ciudad, de seguro en plan de turistas. Fue del sector hotelero de la Región Centro, de Piedras Negras, Acuña y La Laguna de donde vino también este reporte.

********************************************

Hasta este jueves primero de junio fue que desde la dirigencia nacional de Morena se concretó la expulsión de todos los morenos "renegados" que se fueron con Mejía (como si irse a otro partido no fuera suficiente para una expulsión automática) y que son parte de los que acentuaron la división en el partido guinda.

La lista la encabezan los "becados" locales que obtuvieron una curul regalada, perdón, por la vía plurinominal en el Congreso del Estado y quien sabe qué nomenclatura presentarán ahora que ya se quedaron sin partido. Se trata de Francisco Javier Cortés y Laura Francisca Aguilar. La lista también la integran, la presidenta del Consejo Estatal, Yamille Mtanous Castaño, Miroslava Sánchez Galván, José Guadalupe Céspedes, Lucía Zorrilla encargada de finanzas del partido, Luis Ortiz Zorrilla, Magda Liliana Flores Morales, Enrique Marcos Garza, y otros cinco.

Por lo que respecta al diputado federal, Francisco Javier Borrego Adame, logró un acuerdo con la dirigencia nacional, prometiendo no volver a portarse mal, pero lo que pesó realmente fue su dieta mensual y se dio cuenta según él que andaba con el candidato equivocado. Ya el próximo lunes se sabrán las condiciones en que quedarán los diputados morenistas que aspiran a la reelección, Lizbeth Ogazón y el expanista, Rodolfo Walss Aurioles.

********************************************

Dijo el Inquilino del Palacio Rosa que como su pecho no es bodega, esperaría a que pase el proceso electoral y las "calenturas" para decir algunas cosas; entre ellas, las relacionadas con los dardos envenenados que principalmente dos de los candidatos a la gubernatura del Estado, lanzaron durante las campañas a las corporaciones estatales a las que por cierto el IMCO, reconoció en el sentido de que: "la entidad se caracteriza por contar con uno de los cuerpos policiacos especializados y más numerosos del país. Lo que podría explicar por qué Coahuila ha logrado reducir sus niveles de inseguridad de manera exitosa", eso dijo el IMCO.

El mismo organismo reconoció las condiciones de seguridad para el proceso electoral 2023. Pero mientras llega el lunes, Riquelme prácticamente está acuartelado con el operativo del "Blindaje Electoral" que se desplegará a la par de la Ley Seca, es decir, desde las primeras horas de hoy sábado, a fin de mantener en orden todo el Estado y principalmente en los lugares donde algunos actores políticos se han querido pasar de listos.

Lo encabezarán las corporaciones estatales, la FGE con su Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, Secretaría de Seguridad y con el apoyo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. El exhorto para los municipios gobernados por otros partidos fue sumarse para que la jornada de mañana domingo sea una fiesta democrática para los ciudadanos al margen de las caras tristes y alegres de varios.

********************************************

Y en terrenos municipales, a propósito de la Ley Seca ordenada mediante decreto, nuestros subagentes registraron compras de "pánico" en los establecimientos correspondientes, tiendas de autoservicio y expendios. Pero que además los restauranteros también ya se habían preparado para hacerle frente a la baja de consumo el fin de semana y promovieron otras promociones de tipo familiar.

Tan en serio va la cosa para quienes entren en desacato, que les costaría entre 70 mil y 90 mil pesos la multa en Coahuila. Esta prohibición aplica para las quintas de propiedad privada donde se realicen reuniones sociales o familiares, ya que se puede sancionar tanto la venta como el consumo.

********************************************

Y la que van ya dos veces que avisa a sus ciudadanos que no va a permitir bloqueos carreteros en las tierras de Santiago Lavín (y que la Constitución diga misa sobre la libre manifestación) fue doña Lety Herrera, quien dijo claramente que su gobierno será respetuoso de todas las garantías individuales de los ciudadanos en todo momento y lugar siempre y cuando no se les ocurra -por su bien y advertidos están- "secuestrar" una carretera.

"Eso a mí me enerva. Porque la demás gente no tiene la culpa y están advertidos; me vuelven a tomar una carretera y ahí no hay tregua, ni plática, ni diálogo. Van para arriba y me los llevo", dijo la edil a su Cabildo mientras los regidores abrían bien grandes los ojos imaginándose el lugar al que la presidenta se los piensa llevar.

Lo curioso, es que el secretario del Ayuntamiento, Vicente Reyes, hizo un muy pero muy evidente esfuerzo por suavizar el discurso de doña Lety diciendo que ella (así como es muy tranquila y afable) les ha pedido amablemente a todos los directores atender siempre con prontitud y vocación de servicio a la población -¡Pero sin bloquear carreteras! -lo interrumpió doña Lety, como para que quedara bien claro su punto y es que, dicen los que saben, que por ahí tiene guardado el "machete" que don Carlos sacaba de vez en cuando, cuando algunos líderes se le querían brincar las trancas hace varios ayeres. Sin duda genio y figura...

********************************************

Del otro lado del Padre Nazas, tanto en Gómez Palacio, donde las abras andan asustando a las vacas de un conocido establo allá por Jaboncillo, como en la Ciudad Jardín, donde los subagentes se tuvieron que bañar este viernes a las 06:00 de la mañana a "jicarazos" porque la CFE hizo de las suyas a Sapal, resulta que los encargados de los bares, restaurantes "antros", expendios y hasta los "clandestinos" de La Laguna de Durango también se preparan para vender las anheladas bebidas espirituosas a las visitas que podrían tener de los enfiestados de Torreón.

Eso sí, las autoridades de Gómez y Lerdo colocaron más a fuerza que de ganas algunos filtros, así es que quienes las compren deberán tomárselas en aquellos lares y de preferencia pernoctar en esos rumbos porque los policías sin duda estarán de cacería con los "borrachitos" y los decomisos. Cierto es que quienes se dedican a estos giros, no respetaron en junio del año pasado la Ley Seca pese a que se celebraron elecciones en Durango, así es que les importa menos de muy poco que las haya en Coahuila.

Otros que están más que listos, son los cientos de priistas y morenistas que se brincarán a Coahuila a "apoyar" a sus huestes para el acarreo de votantes y como observadores por si se hacen los "guamazos" en ejidos y colonias populares donde finísimas damas estarán dispuestas a luchar de dos a tres caídas sin límite de tiempo por el candidato de su preferencia.