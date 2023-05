Lo que llama la atención no es que el “Preciso” de Palacio Nacional se haya deslindando del candidato petista -antes morenista a la gubernatura de Coahuila, Ricardo “El Tigre” Mejía, sino que lo haya hecho apenas a una semana de que se terminen las campañas electorales y ya cuando ya convenció con su eslogan “Si quieres la 4T, Vota PT”, a todos los que tenía que convencer en estas tierras áridas. Raro es que López Obrador, conocedor del gran impacto que tienen sus palabras, se haya tardado tanto en decir: “Yo no tengo relación con Ricardo Mejía, aquí estaba con nosotros y se fue sin decir adiós, y no quiero que se use mi nombre porque no tengo relación con él, así de claro. Se me hace un acto de deshonestidad que él esté utilizando mi nombre para una campaña cuando no tengo yo relación”. ¿Será que el presidente tiene la vista puesta en el Estado de México más que en Coahuila? Hasta eso, el Tigre lo tomó con calma y se refirió al presidente “con respeto y gratitud”, pero, como la 4T tiene esa capacidad de provocar reacciones inesperadas de amor-odio odio-amor, y sabiendo que el amor es ciego y la locura le acompaña, alguien de su primer círculo no lo tomó bien..

“Ya mejor maten a Ricardo ¡y a mí también por pendeja!, por creer que sí existía el combate a la corrupción”, publicó la esposa del petista, la guerrerense Marlenne Cañas Romero. ¿Y a mí por qué? -se habrá cuestionado el convidado Tigre-, quien con conocimiento de causa seguramente se preparó mental y psicológicamente para lo que venía, pues los posteos de la dueña de su corazón siguieron subiendo de tono y como “influencer” lo que provocó fue caldear más los ánimos entre morenistas, petistas, cuatroteistas, Chairos y AMLOVERS. Las diferentes publicaciones que hizo quien aspira a ser la primera dama de Coahuila a lo largo del día en sus redes sociales para cuestionar a López Obrador por desconocer a su esposo, fueron “nada” en comparación con las “linduras” vertidas en los grupos de chats de seguidores de Mejía y en donde se dieron vuelo atacando al presidente. Sin duda, “El amor, como ciego que es, impide a los amantes ver las divertidas tonterías que cometen”, decía William Shakespeare.

Y en los terrenos de Morena, donde brincaron de gusto por el revés dado al PT, el candidato, Armando Guadiana Tijerina, ya revitalizado porque desde el Palacio Nacional se acordaron de su nombre y le dijeron que él era la verdadera 4T, hasta le dedicó en sus redes sociales la canción “Mariposa Traicionera” a su contrincante del PT. El del sombrero Stetson jura y perjura que tiene la elección en la bolsa. Dicen los subagentes que tal vez su seguridad se debe en parte a la ardua labor de la delegada del Bienestar, Claudia Garza del Toro y sus servidores de la nación, que andan muy activos en llamadas a los beneficiarios para recordarles por “quien” deben de votar. Ya muy confiados, preparando los bailongos de cierres, desde este fin de semana seguirán metiendo las manos, perdón, visitando Coahuila, diputados federales y senadores para hacer bola en los cierres de campaña y se instalarán desde un día antes de la elección en territorio coahuilense, según ellos para vigilar el voto. Por lo pronto, hoy a las 11 de la mañana, estará la “corcholata” presidencial, el canciller Marcelo Ebrard Casaubón, allá en la “capirucha” del pan de pulque, para levantarle la mano a Guadiana, más a fuerzas que de ganas, pero todo sea por la foto del corcholatómetro. “Ya vete de flor en flor, seduciendo a los pistilos”, dice la canción.

Los versados subagentes en temas electorales, nos reportan de algunos pormenores tratados en las recientes reuniones de fortalecimiento de la paz y la seguridad, que se realizan los jueves con la participación de representantes del gobierno estatal, la FGE, Secretaría de Seguridad Pública, CISEN, INE, IEC, FGR, Ejército Mexicano y Guardia Nacional, que desde enero trabajan en el blindaje electoral. A propósito del clamor de algunos candidatos que pidieron que la Guardia Nacional se haga cargo de vigilar el proceso, los chismosos subagentes nos comentan que los representantes de esa fuerza federal, pusieron cara de “¿What?”, al recibir la petición. Y es que, legalmente, no les corresponde realizar este trabajo, pues se trata de elecciones estatales y no federales, lo que significa que la responsabilidad legal atañe a las corporaciones estatales. No obstante, por la coordinación que mantienen en el trabajo de seguridad, vigilancia en zonas fronterizas, puntos fijos, migrantes y contingencias, aceptaron “apoyar”, al igual que el Ejército, pero de “lejecitos” y porque argumentan que el clima está tranquilo, pese al “ruido” que le quieren meter algunos.

Ya lo habían externado al IEC los representantes de los partidos políticos: Que Rodrigo Paredes Lozano, consejero presidente y quien enfrenta su primera experiencia en organizar una elección, debería brindar todas las garantías para no cometer fallas y atajar todos los resquicios legales que puedan abrir la puerta a candidatos que intenten impugnar la elección. No solamente el IEC no cumplió con la campaña de promoción del voto, aseguran los protervos subagentes, sino que también está retrasado en la instalación de las cámaras de videovigilancia al interior de los comités para la transmisión en tiempo real del proceso. Además, el jueves alrededor del mediodía, en las oficinas del IEC en Monclova, se registró un incendio supuestamente por la sobrecarga de electricidad en un minisplit y que, de acuerdo al parte oficial, no causaron daño en las boletas electorales porque se resguardaron en otro lado. Dicen los mal pensados subagentes, quienes por pensar mal a menudo aciertan, que don Rodrigo trae tantos malquerientes entre sus propios compañeros y del equipo que le antecedió, que debería ponerle mucho ojo a los equipos que servirán para el PREP, en vez de buscar justificaciones a todo y por todo.

Nuestros malvibrosos subagentes disfrazados de maceta artificial de los pasillos del edificio más caro de la ciudad, nos comunicaron que el que se tomó muy en serio eso de la veda electoral, fue el alcalde del calzado inmaculado, Román Alberto Cepeda González, el cual se desapareció de sus funciones desde el pasado viernes 19 de mayo en que se realizó la reunión de seguridad. También sus activas redes sociales callaron -como los mariachis y ni temas dejó preparados para que el área de Comunicación Social, a cargo del creativo Luis Rayas Velasco, le cubriera las espaldas con algunos “boletines”, con fotos de archivo. La Ley Electoral en Coahuila estableció un tiempo de veda que comenzó desde el pasado lunes 22 de mayo y terminará el lunes 05 de junio, es decir, un día después de las votaciones que son el 04 de junio. Pero eso no implica inactividad, recuerdan los subagentes, y se pueden atender asuntos de planeación, administrativos y relacionados con la seguridad, la educación, protección civil y desde luego, la salud. En el municipio se vio que algunos directores generales, de los que se dicen del “primer círculo”, también brillaron por su ausencia, hasta ayer viernes en que presidió la reunión semanal de seguridad. Año y medio de gestión, con tantas ilusiones para el 2024, dicen los subagentes, que es muy justo que se tomen este tipo de “descansos”.

Y en Gómez Palacio, Durango, la tierra donde en pocos días se multiplicaron los espectaculares y bardas pintadas en las cuales pareciera que el candidato “oficial” de Morena a la Presidencia de la República #AhoraEsAdán, el secretario de Gobernación, se tienen grandes esperanzas de que el Gobierno Federal aporte algo así como unos 200 milloncillos de pesos para arreglar el bulevar Rebollo Acosta. El secretario habría dejado su palabra empeñada de arreglar una de las vialidades más importantes del Municipio, pero según lo que estimó el director de Obras Públicas de esos lares, las reparaciones no serán nada baratas. Claro está, que el Gobierno Federal tiene para eso y para más, el chiste es que lo quieran soltar para un municipio que -cabe destacar no recibió ni un peso en el gobierno municipal morenista anterior para una obra vial. A ver si a doña Lety Herrera le hacen más caso allá en la “capirucha” del esmog, total, soñar no cuesta nada.