La preparación académica, los estudios complementarios o al menos leer de vez en cuando para mantenerse actualizado resulta no solo necesario, sino indispensable por parte de quienes trabajan en gobierno u ocupan cargos tan importantes como la Dirección de Seguridad Pública.

Lo anterior viene a cuento porque como que, al jefe de la Policía Municipal, César Antonio Perales Esparza, se le dificulta comprender el concepto jurídico de "Legítima Defensa Privilegiada o presupuesta" y en su lugar pide a los ciudadanos que se reciba con "abrazos" (no balazos) a quienes se les ocurra introducirse a un hogar a robar.

Así, según Perales, el dueño de la propiedad privada en vez de defender su vida, su patrimonio y seguridad de los suyos, debe reflexionar si le da un pellizco, un arañazo o un zape en la cabeza al ladrón o ladrones.

Hacer lo contrario, equivaldría a ser detenido por "hacerse justicia por su propia mano", dijo. Las declaraciones del jefe policíaco, que además hace muina cuando la incómoda prensa le pregunta al respecto, contrastan seriamente con las declaraciones del abogado Sergio Karim Castruita Zapata.

Y es que la "Legítima Defensa Privilegiada o presupuesta" puede justificar ante la Ley la comisión de un delito, ¿por qué? Porque el detonante de la presunción, por lo general, es un elemento espacial o temporal y en ese sentido es muy probable que los dueños de las viviendas que fueron detenidos por la Policía Municipal por golpear a los ladrones nunca les hubieran tocado un cabello si éstos no se hubieran metido a sus casas a robar, ¿o debieron en su lugar invitarles un café y una amena charla? Así tan simple y tan complicado es de entender para algunos.

Por cierto, resulta que los vecinos de la colonia Loma Real, donde desde hace seis meses son asolados por maleantes que se hacen pasar por pepenadores y se han dedicado a cometer robos en los domicilios particulares, mejor formaron un grupo de WhatsApp para autodefenderse y "echarse aguas". ¿En manos de quién está la Policía en Torreón?

***************************************

Como en política los huevos nunca están de sobra y bien dirigidos han resultado más redituables electoralmente que otros apoyos, resulta que en estas campañas electorales se ha visto a partidos como el PRI y como Morena apostar por las charolas de huevos para ganarse la simpatía de las señoras en las colonias populares.

Y es que, oficialmente andan en campaña, pero hay otros que "oficialmente" no andan -al menos no ahorita- pero al parecer recurrirán a lo mismo y ya aprovechan algunas facilidades que les brinda el presupuesto municipal. El PRI "aceitó" a su estructura desde antes que iniciaran las campañas con la entrega de charolas de huevos en sectores populares, mientras que Morena las distribuye a la gente en forma directa a 20 pesos el kilo y las amas de casa hacen fila para obtenerlo, ya que el precio en el mercado es de 70. Pero "Torreón Siempre Puede" así es que los protervos subagentes que revisan a diario el sitio oficial del Ayuntamiento https://www.torreon.gob.mx, donde se publican las licitaciones (esperando el milagro que algún día se publiquen los fallos) se encontraron con dos Licitaciones Públicas Nacionales (LPN/DSA/021/2023 y la LPN/DSA/022/2023) para la compra de 120 mil charolas, cada una, o sea 240 mil charolas en total y cada una con 15 huevos frescos. Los fallos serían el 17 y el 20 de abril y la entrega a partir del fallo o hasta el 31 de julio. Los subagentes se preguntan ¿para qué querrá la Presidencia Municipal tanto huevo?

********************************************

Para todas las voces que especularon que Morena podría reclutar próximamente al candidato del PT, el autollamado "Tigre", Ricardo Mejía Berdeja, y que éste podría declinar a favor del candidato "guinda", Armando Guadiana Tijerina, nuestros subagentes tienen "otros datos". Para muestra solo es necesario ver lo sucedido el pasado lunes en un evento realizado en Piedras Negras, mismo que fue encabezado por el dirigente nacional (por cierto imán de los huevos atómicos y teledirigidos), Mario Delgado Carrillo, pues resulta que una mujer aparentemente morenista -porque portaba un morral guinda con las siglas del partido- le quiso quitar el micrófono a éste en varias ocasiones y al no lograrlo sacó de la bolsa una gran manta en tonos rojo y amarillo con el rostro de Ricardo Mejía Berdeja impreso.

A partir de ahí se armó un zafarrancho cuando entraron en acción otras damas morenistas de finas maneras, que, pese al uso de la fuerza, no pudieron quitarle la lona plástica; eso sí, le hicieron montón entre varias y varios en una esquina de la parte posterior del estrado por lo que Guadiana gritaba "déjenla, déjenla" y que no cayeran en provocaciones. Los presentes respondieron coreando el nombre de Guadiana, pero Mario no se sacó la espina hasta llamar "traidor" y "usurpador" a Mejía. Los subagentes tuvieron un "déjà vu".

***********************************

Y en más de la "grilla" electoral, nuestros subagentes nos reportan que de acuerdo con los resultados que tuvo la reunión del pasado sábado, de la Comisión de Debates del IEC que encabeza Leticia Bravo Ostos, ésta finalmente se impuso de manera que el segundo y último "espectáculo", perdón, debate organizado por el organismo el primero de mayo en el Museo del Desierto de la "capirucha" del pan de pulque, tendrá el mismo formato que el primero que se tuvo aquí en el Teatro Nazas. Por lo tanto, nuestros subagentes ya se preparan con la venta de palomitas a las afueras, pues todo indica que se repetirá el show con los cartoncitos con cifras que nadie alcanza a leer.

Imaginación y ocurrencias al por mayor se esperan, pues nadie se atreve a señalar que, en todos estos años, la falta de apoyos federales en general, ha sido la única realidad en el Estado. Entonces, ¿con qué recursos van a financiar toda la lista de promesas? Por cierto, la única diferencia será que nada más podrán meter siete invitados por candidato, por lo que esta vez las porras de unos y otros no podrán tener su propio debate o "poner el desorden" desde las butacas.

************************************************

Y en plena temporada de calor empezaron a darse los "apagones" por parte de la CFE paralizando varias norias en la ciudad, tal como ocurrió la semana pasada, cuando las fallas eléctricas ocasionaron que seis bombas abastecedoras, quedaran fuera de servicio provocando falta de agua o baja presión como fue el caso de las: 82, 33, 24R, 60 y 51, que abastecen el servicio en Nueva California, San Felipe y Las Torres. También los problemas que ocasiona la CFE, o al menos eso es lo que aseguran en el Simas, se reflejan también en la descompostura de los equipos, como fue el caso de la bomba 7R, que durante varios días afectó el suministro de los sectores Ampliación La Rosita, Torreón Residencial y Campestre La Rosita, donde algunos de sus habitantes, tuvieron que contratar pipas para el llenado de sus tinacos y cisternas.

Los subagentes cuestionan la inversión de recursos públicos en nuevos pozos, siendo que la garantía del abasto de agua está en manos de las obsoletas redes de la CFE de don Manuel Bartlett. Quizá habría resultado conveniente meter recursos al sistema de Telemetría, que empezó a operar en 16 pozos, en abril del 2016 y que permitía detectar y reponer inmediatamente cuando se presentaran fallas mecánicas. ¿Dónde habrá quedado todo eso?

**********************************************

Y del otro lado del vado, el gobernador aliancista duranguense y amigo de todos los "morenos", Esteban Villegas, anda haciendo todo lo que está en sus manos -y si eso implica quedarse a dormir haciendo antesala en diversas secretarías federales- para pedir que (por favor) ya pare la federación con los horribles recortes presupuestales en participaciones asignadas a Durango, pues con todo y que Villegas ha sido más que disciplinado y buen anfitrión con los "guindas", esto no ha impedido que también en su casa llueva. Así pues, ayer declaró durante su visita al Hospital General de Gómez Palacio, lugar al que por cierto llegó con una hora de retraso, que partiría "volando" a la Ciudad de México con ese propósito…

Lo anterior mientras tras bambalinas su equipo de trabajo se quejaba de que "ni de chiste" alcanzarían a llegar a tiempo al aeropuerto. Por cierto, los subagentes infiltrados no dejaron pasar la oportunidad de señalar que mientras en la capital de los "alacranes" sí se han estado entregando obras de las que dejó inconclusas el "Güero" Aispuro aquí en La Laguna en seis meses no han podido avanzarle casi nada. Tan poco es el interés que hay por esta región que recientemente la visitó la titular de Secope, Ana Rosa Hernández Rentería, pero no para ver las obras, sino por el compromiso que tenía con una universidad privada.