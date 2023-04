"Donde hay poca justicia es un peligro tener razón", dijo el escritor Francisco de Quevedo y en estos días donde salvar la vida ante un ataque de la delincuencia es un milagro más que una hazaña, resulta incomprensible el actuar de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Torreón a cargo del comisario, César Antonio Perales Esparza.

Aunque usted no lo crea, los policías de esta corporación en menos de ocho días se han llevado detenidos a dos ciudadanos en diferentes casos en que defendieron su patrimonio cuando ladrones trataron de entrar -y en uno de los casos sí entraron- a robar sus viviendas.

En el "Mundo del Revés" de Perales Esparza los ciudadanos y presuntas víctimas que se liaron a golpes con los pillos -que se meten a robar a las casas y seguramente no sin portar al menos un arma blanca- merecen ser llevados a la cárcel municipal por el delito de "lesiones" contra los pobrecitos delincuentes que se llevaron algún moretón.

Uno de estos casos fue en la colonia Eduardo Guerra y el segundo de los casos fue en la colonia Joyas del Bosque, ambas de Torreón, donde los habitantes de las casas y presuntas víctimas se quedaron más que sorprendidos por el actuar de la Policía, que parece estar más preocupada por los derechos humanos de los delincuentes que por prevenir y castigar la delincuencia ¿y ahora quién podrá defendernos?...

***********************************

Y en las inmediaciones del mismo "Mundo del Revés" y para sorpresa de muchos, también destacaron las buenas acciones en esta misma semana, donde agentes de Tránsito y Movilidad Urbana detuvieron en flagrancia a dos ladrones en menos de 12 horas en diferentes puntos de la ciudad, en ambos casos frustrando asaltos que se llevaban a cabo; uno en la colonia Estrella y otro en el Centro, del cual hasta persecución hubo porque los asaltantes iban a bordo de una motocicleta.

Los tránsitos no traen armas como los policías, por lo que es de resaltar su valor al defender a las víctimas que estaban en un mar de nervios, claro que los agentes se expusieron bastante en función de su deber. Quizá lo que sí les falta a los tránsitos es mayor capacitación para que sepan el proceso a seguir cuando actúan como primera respuesta en estos casos y que así puedan poner a disposición del Ministerio Público a los detenidos y la evidencia en caso de que exista.

***********************************

Pese a las fuertes críticas que ha recibido el órgano electoral de Rodrigo Paredes Lozano y los consejeros de la Comisión Temporal de Debates por no dar buenas cuentas pese a los dos millones de pesos que costará a los coahuilenses ese "ejercicio" democrático del debate, él sigue aferrado a repetir la historia, en la siguiente edición a desarrollarse el lunes primero de mayo allá en la "capirucha" del pan de pulque y que será moderado ahora por los periodistas Alejandro Cacho e Ivonne Melgar. Por cierto, los otros dos "protaganostas" moderadores cobraron sus 120 mil pesos cada uno. El Instituto Electoral de Coahuila (IEC), también se niega a reconocer que el "Debate Ciudadano" organizado el miércoles por alrededor de 30 organismos empresariales y de la sociedad civil de Coahuila, en el Tec de Monterrey, Campus Saltillo, dejó mejor sabor de boca por sus resultados.

Tuvo un formato más fresco, dinámico, el conferencista, empresario y youtuber moderador Humberto Gutiérrez, se mantuvo en su papel y aunque hubo dardos envenenados entre el PT y Morena y los dos, contra la Alianza Ciudadana por la Seguridad, ahora ninguno quiso exhibirse con pancartas y realmente tuvieron tiempo de explayarse en sus propuestas. Por cierto, los subagentes nos informan que todo apunta a que fue el consejero del IEC, Juan Carlos Cisneros, quien atendió la petición de uno de los partidos para meter seguidores al Teatro Nazas.

***********************************

Justo en el desarrollo del Debate Ciudadano, además de los chistoretes que se aventó el candidato de Morena, Armando Guadiana, quien volvió a repetir que la elección del 04 de junio "será entre dos" y sin querer queriendo le hizo ojitos pizpiretos al ahora petista, Ricardo Mejía Berdeja, para que se sume a Morena, nuestros subagentes pararon oreja, respecto a varios y escandalosos "rumores" que corren. Los infiltrados aseguran que fiel a como se las gasta el PRI en eso de patrocinar a los partidos "morralla" en los procesos electorales para que "hagan como que hacen", en este proceso no es la excepción y dicen que tendrían en la mira a "El Tigre".

Como en el reino animal, la bifurcación de la lengua de las serpientes les permite abarcar una mayor superficie sobre la cual pueden recabar información, dicen quienes comparten con ellas esta característica que Mejía Berdeja habría podido sucumbir a la tentación no del partido tricolor, sino desde el Palacio Rosa y aunque muchos lo dudan, otros analizan que hoy por hoy ambos partidos buscan meterle el pie al partido guinda que por cierto dio la espalda a Mejía. ¿Será?

***********************************

El que resucitó pasando la Semana Santa como "Lázaro", se levantó y anduvo, fue el expanista y ahora Consejero Nacional de Morena, el más que chido, Luis Fernando Salazar Fernández, quien siguiendo el dicho de que "al que madruga Dios lo ayuda", empezó campaña en sus redes sociales. Pero ya no habla de sus recorridos por las colonias de Torreón, tampoco de cuando saluda y abraza a las mujeres de las colonias populares.

Ahora se lanzó "con todo" contra la administración del alcalde mejor lustrado de Torreón, Román Alberto Cepeda González, contra quien está a duro y dale y le dice toda clase de epítetos, que no se pueden reproducir en este espacio porque se llevaría más de una página. Por supuesto, critica la manera como está gobernando. Los malquerientes del presidente dicen que esta estrategia es para "madrugarle" a su compañero morenista y becado federal Shamir Fernández, que sueña con ser el próximo presidente municipal de esta ciudad y que también está duro y dale contra el de "Mi Querido Torreón". Por cierto, don Román, dicen, también podría buscar la reelección.

***********************************

Ahora que los estudiosos y aplicados regidores de todos los partidos políticos que cobran, ah no perdón, que trabajan en el Cabildo de Torreón, donde no hay oposición y todo es miel sobre hojuelas aprobaron por unanimidad la autorización para que el municipio contrate deuda por el orden de los 680 millones de pesos, pagaderos a 20 años, para una nueva planta tratadora, cuyo costo financiado con todo e intereses representan unos dos mil millones de pesillos, los subagentes tienen algunas dudas. Todo parte de que en el Cabildo consideran que la planta actual, situada en el ejido Rancho Alegre, es obsoleta, de origen lo es, y ya no cumple con la norma que exige para este año la Conagua, por cierto, ni antes tampoco.

Pero, los metiches subagentes que de seguro van a pisar callos con su reflexión, se preguntan si es necesario endeudar al municipio con ese elevado costo. "Curiosamente" nadie se acuerda que la actual planta, que opera con anticuada tecnología de lagunas de oxidación, produce un volumen de agua tratada de alrededor de mil 500 metros cúbicos, sobre una superficie de 170 hectáreas y puede reconvertirse al sistema de tratamiento de Lodos Activados, lo que implicaría el uso de solamente 20 hectáreas y mucho menos inversión que podría financiarse con recursos propios en diversas combinaciones de recursos público-privados.

El eterno gerente técnico del Simas, Raymundo Rodríguez de la Torre, declaró: "...La tecnología de lodos activados, pues es la más conveniente para Torreón debido a diversas ventajas técnicas y operativas, y sobre todo por los buenos resultados que ofrece". ¿Más lana a'pá?

***********************************

Del otro lado del Padre Nazas, en la Ciudad Jardín, el regidor del MC, Samir Rivera, hasta prendió una veladora con la canción de fondo "El Apagón", de Yuri, de lo cual dio cuenta en sus redes sociales luego del "madruguete" de la Comisión Federal de Electricidad al municipio de Lerdo, al cual cortó la luz con el acompañamiento de las fuerzas de seguridad federales, lo que interrumpió el suministro de energía a las norias de San Fernando, y por lo cual todo Lerdo se quedó no solo sin luz, sino también sin agua potable, por lo que hubo protestas ciudadanas. El presidente municipal, Homero Martínez, dijo que el corte se hizo sin decir "agua va" (o agua se va, para ser más precisos) por lo que, con cortesía, refirió la falta de atención del jefazo local de la CFE, Óscar Rodríguez.

El doctor Homero, quien de un tiempo para acá opta por agotar la vía del diálogo, esta vez devolvió las "atenciones" de la misma manera y en la misma magnitud pues el Municipio colocó "espantosos" sellos de clausura en las instalaciones de la Comisión, con el acompañamiento de patrullas municipales que se quedaron día y noche vigilando que no fueran violados.

Luego, el área jurídica de la CFE trató de "sorprender" a varios de los chismosos medios de comunicación que andaban en medio del argüende diciendo que la Comisión no tiene el deber de pagar Impuesto Predial que porque ya hacen un enorme favor a la sociedad prestando el servicio ¿qué tal? Por cierto, los organismos operadores de agua del país también prestan un servicio y eso no evita que la CFE les "enjarete" una tarifa industrial siendo que no están vendiendo agua embotellada ni hielo.

***********************************

La que sin duda vio lo que le pasaba a su vecino y de inmediato optó por estrechar el diálogo con la CFE fue la alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera, quien además mandó a su director del Sideapa, Francisco Escalera, a hacer buenas migas con los de la Comisión y quién sabe cómo le habrán hecho pero se entrevistó con el mismo Óscar Rodríguez -hasta el momento- no le han cortado la luz a Gómez Palacio pese a que Sideapa recibió, por allá de septiembre del año pasado, como regalo de bienvenida de la exalcaldesa, Marina Vitela, hoy presidenta del Consejo de Morena en Durango, una deuda cercana a los 300 millones de pesos con la CFE.

¿Cómo le habrá hecho doña Marina para deber tanto y que la CFE ni los volteara a ver en los tres años que duró su administración? Se pregunta una doña, vecina de colonias populares, porque dice que si ella se retrasa en pagar de inmediato va la CFE y le cortan la luz. Por cierto, los archivos guardan en uno de sus expedientes "encriptados" el antecedente de hace unos años cuando doña Lety -nada dejada ella- también devolvió una "atención" a la CFE en la misma magnitud y con los mismos usos y costumbres de la maltrecha Comisión del licenciado Barlett.