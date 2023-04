Para los que se perdieron el debate organizado por el IEC porque tenían cosas más importantes que hacer el domingo por la tarde, que dedicar dos horas de su vida a los "Cuatro Rudos", ídolos de afición, que se disputan la Gubernatura de Coahuila, habría que recordar las palabras de "un gran escritor de España" como se conoce a Eugenio d'Ors Rovira, quien decía que "basta mirar algo con atención para que se vuelva interesante".

En efecto, aunque los candidatos no siempre respondieron lo que se les preguntó, los cuatro dejaron ver su temple, su capacidad para el revire o salirse por la tangente e inclusive hasta sus habilidades teatrales. Hubo algunos de ellos que poco les faltó para llevar una Ouija para comunicarse con padres y abuelos que ya pasaron a mejor vida y decirles lo "mal" que estaría actuando tal o cual candidato.

Hubo un candidato al que le dieron ganas de "hacer pipí", en pleno debate y así lo dijo mientras que otro candidato no levantó ni una vez la mano para aprovechar el tiempo sobrante mientras que Solórzano preguntaba insistentemente "¿es todo?". Al menos dos candidatos coincidieron en la necesidad de que en Coahuila se brinde la atención debida a los "problemas de salud mental", una propuesta que después de ver el debate y el desorden que hicieron las porras de unos y otros que tuvieron su propio debate, seguramente encontrará más eco en los coahuilenses.

************************************

Para los que se quedaron "picados" con el candente pleito que trae el petista, Ricardo Mejía Berdeja, contra el abanderado morenista, Armando Guadiana Tijerina, quien además ya dijo que ni Mejía ni el candidato de UDC y PVEM, Lenin Pérez, (quien, dicen los enterados, por cierto fue de los que mejor contestó) tienen nada que hacer porque la competencia "real" está entre Morena y la alianza PRI, PAN PRD, tendrán otra oportunidad de verlos.

A ver si esta vez pueden hacer que se salga de su zona de confort el de la Alianza por la Seguridad, Manolo Jiménez Salinas, quien dijo: "Por cada mentira y ataque, responderemos con una propuesta" causando la frustración de sus malquerientes porque de ahí no lo sacaron (ni se quería salir para no arriesgar el puntaje en las encuestas). Total, que luego de duras críticas de los "Ipecos" de todas las regiones donde los empresarios calificaron este ejercicio como "un verdadero circo", aunque divertido, comentan algunos, exigiendo al órgano electoral que prohíba los ataques personales y se dé prioridad a las propuestas, los subagentes nos reportaron que para el "Debate Ciudadano" de hoy en el Tec de Monterrey de Saltillo, los de Coparmex Coahuila le quieren demostrar al IEC que sí se puede organizar un foro de altura y con otro formato, pues no habrá moderadores que se olviden de su función. Ya veremos y diremos cómo les fue.

***********************************

Por cierto, el hecho de que el famoso debate sólo lo hayan visto en el Estado nueve mil personas de un padrón de más de dos millones de electores como que indica el desinterés por este tipo de ejercicios democráticos. El que se lamentó al respecto fue el Inquilino del Palacio Rosa, quien dijo que son buenos estos debates porque así los electores se dan cuenta la suerte de descalificaciones que se dicen entre ellos, sus reacciones y en sí lo que ofrecen.

Pero lo preocupante es la falta de seriedad en muchas de las propuestas que no muestran factibilidad y muestran que "muchos de ellos, nomás no terminan de conocer a Coahuila ni sus necesidades". Cabe destacar que hace seis años, en el debate en el que participó Riquelme como candidato a los aspirantes solo les autorizaron cinco invitados por cabeza y ahora se había acordado únicamente 24 personas por candidato, pero no se respetó. Tampoco el "Gober" se quedó muy conforme con el formato autorizado por el IEC del cual dijo "dejó mucho que desear".

**************************************

Nuestros subagentes disfrazados de "guacamayas", se preguntan si no será plan con maña, que precisamente mañana jueves la Comisión Nacional del Agua a nivel nacional, cumple una semana de estar paralizada, todo a consecuencia de un supuesto ataque cibernético. Para quienes podrían considerarlo irrelevante, quizá tengan razón porque, Conagua es una de las dependencias federales más obesas en cuanto a su nómina, no supervisa, tampoco sanciona a los productores privados que por años se han beneficiado del agua del subsuelo porque ni medidores tienen y en los casos en que a regañadientes los han colocado, pues nadie se los revisa ya que "extrañamente" se descomponen. Se sabe de Conagua, nada más por los reportes del Observatorio Meteorológico, que se emiten respecto a las previsiones del tiempo y que, por cierto, pocas veces le atinan.

Lo "raro" es que, a consecuencia de lo sucedido, las computadoras están encriptadas y en manos de quién sabe quiénes están todos los planos, licitaciones, contratos y todo el opaco asunto del programa federal "Agua Saludable para La Laguna". Hasta ahora, ni la Dirección General Científica de la Guardia Nacional ni la Estrategia Digital Nacional han podido solucionar el problemita porque ha de ser "dificilísimo" (más si no lo intentan).

**************************************

Según los subagentes, es de reconocerse las acciones que las autoridades municipales en turno realizan para mejorar la imagen de la ciudad. Y es que, pese a su aridez, se puede desarrollar un buen programa de paisajismo urbano. Nada más que no vaya a ser como el del entonces alcalde panista ahora morenista, José Ángel Pérez, quien creó un proyecto tipo Phoenix, Arizona en el periférico, pero luego lo abandonó y pese a que eran especies aguantadoras desérticas no sobrevivieron al descuido. Lo que los ciudadanos critican, es que las autoridades muchas veces gastan por gastar sin dar el debido mantenimiento.

Ahí está el caso decenas de palmas tipo washingtonias que en noviembre pasado se plantaron en el bulevar Revolución, Torreón-Matamoros, en la avenida Juárez, en el periférico y ahora también en el bulevar La Nogalera, tramo Nudo Mixteco, hacia Villa Florida. De inicio todas muy bonitas, pero ahora hasta en las chismosas redes sociales critican que a casi cinco meses de la plantación, algunas se han secado. Los titulares de Servicios Públicos y de Obras Públicas al respecto solo se echan "la pelotita" cuando la causa es obvia, no las riegan; y cuando lo hacen es a las 12:00 del día, como para que se quemen seguramente. Los subagentes ya andan esmerados buscando el nombre de la empresa a la que le compraron tantas palmas, ¿cuánto habrán invertido?

*************************************

Dicen nuestros chismosos subagentes que en medio del júbilo por los buenos resultados que tuvo Torreón en materia de turismo durante las vacaciones de Semana Santa y todavía en Pascua, ya que las cuentas son más que buenas por la cantidad de visitantes y la derrama económica, el que alzó la ceja derecha -porque no es de poner la otra mejilla- fue al alcalde mejor lustrado, Román Alberto Cepeda, cuando la siempre incómoda y protagonista prensa le preguntó sobre el hecho "lamentable" de que no haya acudido al Viacrucis ante las declaraciones del Obispo.

Ni tardo ni perezoso sacó de su ronco pecho y con voz forjada en el sector económico primario, lo siguiente: "Como dijo la vaca, cada quien con sus moscas...Nosotros hacemos lo nuestro, el hará lo de él. Nosotros estamos promoviendo el turismo, incluso el religioso". Por lo que seguramente "alguien" en estos días andará borrando de su lista algunas indulgencias…

*************************************

Del otro lado del Padre Nazas desde hace tiempo "suenan" fuerte diferentes corrillos, la intención del gobierno estatal que encabeza Esteban Villegas por "desaparecer" varias de las dependencias estatales con sede en La Laguna de Durango y "centralizar" todavía más el gobierno. Dichas dependencias locales que dependen directamente de la Subsecretaría de Gobierno regional a cargo de Raúl Meraz, quien, no obstante aparece más en medios locales que el propio Gobernador, cosa que no es difícil considerando que a Villegas rara vez se le ve por estos lares debido a la desastrosa -por decir lo menos- estrategia de comunicación social que trae.

En lo que va del año poco o nada se ha sabido de la mayoría de los funcionarios estatales encargados de dichas oficinas, quienes abiertamente han mencionado a sus allegados que son ignorados por los "Duranguitos" de la capital y ni siquiera instrucciones reciben, es más, ni los "fuman" pues. Lo mismo la Dirección de Comunicación lagunera a la que básicamente ignoran allá en la capital de "Los Alacranes", algo por cierto nunca antes visto en esa proporción. Hasta el momento el único funcionario local al que le han permitido, por así decirlo, dar una que otra entrevista es al subsecretario de Educación, Ulises Adame. ¿Por qué no querrá el Gobernador a los laguneros?