Nuestros subagentes infiltrados ya equipados con sus cachuchas, banderines, matracas, y una que otra tambora, se preparan para la noche de este sábado, específicamente, esperarán a las 24:00 horas, para asistir al arranque de las campañas electorales de los cuatro candidatos a ocupar la silla ubicada en el tercer piso del Palacio Rosa y que en el caso de Manolo Jiménez Salinas, abanderado de la "Alianza Ciudadana por la Seguridad" que integran PRI-PAN-PRD, se dará en el primer minuto de mañana domingo 2 de abril en el Lienzo del Charro, en la capital del sarape. Estará junto con los "suspirantes" a lograr una beca -la mayoría por la reelección- para el Congreso del Estado y los cuales ya tienen planchaditas sus camisas rojas, azules y amarillas para el evento. En el cuartel de los "morenos", que encabeza Armando Guadiana Tijerina, decidieron que comenzarán aquí en Torreón, también a las 24:00 horas con un volanteo en la avenida Universidad en la colonia Sol de Oriente.

Por lo que respecta a Lenin Pérez Rivera, candidato de UDC-PVEM que es la coalición, "Rescatemos Coahuila", empezará con volanteos en cruceros, paseos públicos y mercados populares de Piedras Negras. Y para los que estaban con el pendiente de lo que hará el exbebesaurio, Ricardo Mejía Berdeja, ahora candidato del PT, el reporte que se tiene es que también seguirá con su proselitismo arrancando en Saltillo.

***

Por cierto, hace unos días se presentó el libro "Mi Lucha". No. No el que escribió Adolf Hitler del mismo título, sino el que escribe el ahora neopetista, Ricardo Mejía Berdeja, donde se queja (unos 12 años tarde nada más) del "Moreirato" pues "El Profe" Humberto concluyó por allá del 2011 mientras que su hermano Rubén concluyó por allá del 2017, es decir, hace casi seis años y cosa más rara cuando a ambos se les vio estos últimos años con un exceso de diplomacia con la 4T y con los morenos, en fin. Por supuesto, don Ricardo no perdió oportunidad de hablar mal del mandatario actual metiéndolo a la misma bolsa pero, quienes conocen la forma de operar y el carácter del Inquilino del Palacio Rosa, difícilmente se imaginan a don Miguel siguiendo pacientemente de forma sumisa "instrucciones" de alguno de sus predecesores, es más, ni de los otros. Odiosas son las comparaciones pero ahí están las cifras en materia de seguridad de sus predecesores en la silla pero sobre todo hoy las cifras que presentan los estados gobernados por Morena (como Zacatecas, por ejemplo) y allí están como la Puerta de Alcalá. Ojalá que la "lucha" de don Ricardo hubiera sido contra la inseguridad en el tiempo que ocupó el cargo de subsecretario de Seguridad en el gobierno federal, que es cuando arreció la violencia… Y ahí están los datos aunque algunos traigan otros.

***

Nuestros subagentes que andan muy aplicados en este atípico proceso electoral porque además comienza en plenas vacaciones de Semana Santa cuando la gente lo que menos quiere es hacerle caso a los que venden huevos por candidaturas, nos reportan de los coordinadores de campaña. Por el PRI será Óscar Pimentel González, actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Coahuila y quien luego de cobrar su quincena pidió licencia. Por el PAN, la dirigencia estatal designó a Guillermo Anaya Llamas para apoyar y todo el despliegue de sus candidatos a diputados, es decir, pastorear la estructura panista para reforzar el frente blanquiazul. De Morena y luego de aclarar el "fake" que sus malquerientes circularon en las inestables redes sociales de que abandonaba la coordinación general de la campaña, el alcalde con licencia Jonathan Ávalos Rodríguez, se reportó listo para controlar la desbandada de militantes de su partido por la duda sembrada hacia el senador del Stetson, luego de que en redes sociales la pareja del PT ha seguido reciclando las fotos de cuando eran morenistas y fueron recibidos el año pasado en Palacio Nacional por el presidente, Andrés Manuel López Obrador. Justo del PT, no se sabe si el coordinador será el empresario carbonero Tony Flores que va que vuela para diputado plurinominal o Víctor Severo Ortiz Aguilar, que las lenguas de doble filo, dicen, abandonó el barco petista ¿será?

***

Luego de que se diera a conocer que la violencia que registran entidades vecinas como Zacatecas golpea a Coahuila se encendieron las alertas para que los ciudadanos no viajen de noche por las carreteras zacatecanas, pues abundan los reportes de despojos de vehículos, secuestros y asesinatos como los de dos empresarios coahuilenses en lo que va de este año y por lo menos otros cuatro asaltos a igual número de conocidos personajes de la política que resultaron ilesos. El Inquilino del Palacio Rosa no dudó en resaltar la tranquilidad y paz que se registra actualmente por estas tierras, pero al mismo tiempo la necesidad de estar con la guardia en alto para no perderla y que "no nos suceda lo que a Zacatecas". Y en prevención, a propósito también de las vacaciones de Semana Santa, se reforzó el "blindaje" en las carreteras de salida y las colindancias con Nuevo León, Tamaulipas, y de nuevo Zacatecas y en la franja fronteriza con el apoyo del Ejército y Guardia Nacional. Habrá patrullaje y filtros de seguridad y hasta rondines con helicópteros para cubrir carreteras y brechas ya que aumenta considerablemente en esta temporada, el desplazamiento por todo el Estado, de coahuilenses y visitantes, pues se esperan alrededor de 800 mil turistas. Y hablando de seguridad, bien actuaron las autoridades en la materia que no tardaron en detener a un feminicida y que se aplique todo el peso de la ley en justicia de las dos menores que quedaron huérfanas.

***

Un ciudadano que se aventó la "travesura" de videograbar con su teléfono celular a una agente de Tránsito que en patrulla y todo, lo siguió hasta el cajero (cosa que es más común de lo que parece) para que retirara 500 pesos que le pidió a cambio de no aplicarle una multa por dizque exceso de velocidad, causó la baja de ésta y de su acompañante, otra agente que impaciente, la esperaba en la unidad oficial con el producto de su trabajo coordinado y del que dijo, el cobro ya lo habían reportado "arriba". En un minuto con 37 segundos que duró el video, difundido en las inestables redes sociales por el indignado conductor, se mostró lo que muchos otros ciudadanos han denunciado una y otra vez sin éxito, respecto a los casos de extorsión que sufren, por parte de los agentes de la Dirección de Tránsito donde andan más ocupados en revisar las planchas de concreto del Sistema Vial Cuatro Caminos. Peor están en la Policía Municipal, donde los "moches" en el caso de los borrachos, dicen, rondan los 4 y 5 mil pesos. Ante la ventaneada, el funcionario municipal no tuvo más remedio que informar oficialmente que las atrevidas agentes viales, ya habían recibido su cese fulminante el miércoles 29. Nuestros subagentes, malintencionados como siempre, se preguntan ¿quién será la presunta gente de "arriba" con la cual la agente se iba a "reportar"?

***

Luego de que ya entrada la noche de este jueves colapsara el drenaje sanitario entre el bulevar El Tajito y el Constitución, que provocó un gran brote de pestilentes aguas negras que abarcó alrededor de seis cuadras y entró a algunas viviendas, los vecinos de los sectores afectados y que se vieron obligados a bloquear el bulevar Universidad y parte de El Tajito, para que Simas se presentara a arreglar el desperfecto, denunciaron que hace un mes aproximadamente, se reparó el área donde se originó el colapso y ahora, otra vez lo mismo. Esto, aunado a las quejas de los vecinos de la colonia Vencedora, por los brotes de aguas negras a causa de los drenajes tapados en sus viviendas, ya que el Simas no desazolva las redes generales, prácticamente inservibles, como que apunta a que es prioritaria la inversión en la reparación de fugas de agua y la reposición de los colectores sanitarios Allende, Fundadores, Libertad y Rodríguez-La Joya, que son los que desalojan el agua residual de la ciudad. Estos serían "mejores tiros de precisión" por el tema sanitario y de salud pública, que gastar 20 millones en la construcción de un edificio para Tránsito y Vialidad que no es urgente, como tampoco otras ocurrencias del que cobra en Obras Públicas, Juan Adolfo von Bertrab.

***

Del otro lado del Padre Nazas nuestros subagentes infiltrados en el Obradorismo y la 4T andan más que confundidos porque mientras todo el año pasado los "guindas" anduvieron pintando bardas -como la del bulevar Jabonoso- que indican "#EsClaudia" aludiendo a que la "buena" para la Presidencia de la República para el 2024 es la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, surgió una corriente política que asegura "#AhoraEsAdánAugusto" (algo así como dice mi mamá que siempre no) y con ese motivo es que este sábado en la posada del "Grillo" en Gómez Palacio por ahí de las 10 de la mañana andarán el delegado Nacional para Durango, Omar Holguín, la coordinadora estatal Cynthia Montserrat Hernández y la coordinadora de la bancada "guinda" en el Congreso del Estado de Durango, Sandra Amaya. Por supuesto los diputados locales anfitriones en La Laguna de Durango son: Ofelia Rentería, Alejandra del Valle y Eduardo García. Seguramente por esos lares andará también doña Marina Vitela, quien no obstante, anduvo todo el año pasado muy pegada con Claudia. Quizá la campaña "#AhoraEsAdánAugusto" busque reforzar la imagen del secretario de Gobernación quien recién chocó contra el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, por el reparto de responsabilidades en la tragedia de los migrantes en Ciudad Juárez que es como la guardería ABC y el caso Ayotzinapa, pero ahora de la 4T.