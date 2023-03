La preocupación por el hombre y su seguridad "siempre debe ser el interés principal de todos los esfuerzos", decía Albert Einstein, quien se consideraba un pacifista activo, capaz de luchar de ser necesario para mantener la paz. La preocupación en estas tierras áridas de Torreón es que 20 policías municipales se dieron de baja el pasado mes de febrero de las filas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, ahí donde manda César Antonio Perales Esparza, que le dice a todo el que quiera escucharlo que será el próximo secretario de Seguridad Pública en el Estado, los subagentes pararon antenas ante la aparente crisis por la falta de elementos que enfrenta la corporación y que según los que saben deberían rondar por los 1000 elementos. Dicen los chismosos subagentes que de la reciente convocatoria para reclutar a más polis, solamente recibieron 150 expedientes y de estos se tendrá que realizar un riguroso "filtrado" en los que sí mucho, quedarían 50.

Luego, los mandarán a los exámenes de Control y Confianza y después a la academia, por lo que pudieran estar listos allá por diciembre, la pregunta es ¿y mientras? Coincidencia o no, en la pasada quincena también fueron despedidos 20 brigadistas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. En estas dos dependencias, ¿se estarán dando "tiros de precisión" para mejorar el funcionamiento de la administración municipal?

***

Nuestros subagentes versados en artes oscuras ya habían anunciado con la precisión del Oráculo de Delfos que habría "premios" para quienes -pese a jurarle amor eterno- terminaron por abandonar al exbebesaurio, Ricardo Mejía Berdeja, cuando se le cayó la candidatura de Morena y se refugió en el PT. Así, por irse a apoyar a Armando Guadiana Tijerina, el candidato a la Gubernatura de Coahuila por Morena, bien conocido por sus bigotes y el sombrero Stetson, los "ganones" fueron, el expriista que por ese partido tiene su "beca " federal y la conserva luego de que se cambió a la bancada guinda, Shamir Fernández quien negoció la candidatura para su esposa Rocío Guadalupe "Pily" de Aguinaga, que va por el Distrito 10 y de ganar, su cónyuge será "el diputado de facto," dados algunos temas de salud que, dicen, hay por ahí. Qué decir de Rodolfo Walss Aurioles, expanista y que también le dio la espalda a Mejía y ahora se registró para reelegirse y va por el 11. Por el Distrito 8 el que también del PT dio un salto a Morena es José Ángel Pérez que se registró con su flamante suplente, el que utilizó el CLIP como trampolín para proyectarse, José Luis Hotema de Santiago. En el partido oficial por lo que respecta a las "pluris", de los 3 lugares reservados van Alberto Hurtado, Antonio Attolini Murra y María Elena Guerra, madre de la alcaldesa de Múzquiz, Tania Flores que dejó de apoyar al exbebesaurio por este beneficio y no se diga la maniobra de Mario Alberto López, alcalde de San Juan de Sabinas, conocido como "Mayito Fest" que lanza billetes al aire en sus cumpleaños. Por hacerle "fuchi" al del partido rojo con amarillo, consiguió acomodar a su esposa Elisa Saucedo Rodríguez en una candidatura. En resumen, al que no le fue bien fue al más que chido, Luis Fernando Salazar Fernández, pues ni la coordinación general de la campaña obtuvo.

***

En lo que respecta a la coalición que encabeza como candidato la Gubernatura, Lenin Pérez Rivera, "Rescatemos Coahuila" integrada por UDC-PVEM, donde batallaron mucho para encontrar "perfiles", logró colarse por el Distrito 10, el expanista y luego neomorenista, Ignacio Corona Rodríguez y por el 11 para la reelección, Claudia Elvira Rodríguez. Donde también se pondrá bueno, será en el PT donde quien se dijo fundadora de Morena en Coahuila, Miroslava Sánchez Galván y que (ella sí) sigue siendo guinda con credencial y todo ahora anda del otro lado y se registró por el Distrito 9. Por el 8 va Alfonso López Blanco. En el 10 se registró Sarahí de León Muñoz y en el 11, Miriam Saldaña Cháirez. Pero los chismosos subagentes cuentan que en las "pluris", es donde se verán cosas interesantes porque por ahí van otros polémicos personajes de perfiles muy similares al candidato, pero que daban todo por Morena. De Movimiento Ciudadano, que no participa en la candidatura para el gobierno estatal, reportan a Jesús Ramón García Colores, por el distrito 9 y a su suplente, Carlos Gregorio Ramírez Hernández, ambos exfuncionarios de la administración panista, que ahora cambiaron de azul a naranja.

***

Dicen los chismosos subagentes que la mejor muestra de acarreo (algunos dirán que es arraigo con el pueblo) que se dio de los candidatos a la gubernatura del Estado que participarán en el proceso del 4 de junio, fue de Armando Guadiana Tijerina. Si bien no tuvo la asistencia de los senadores y diputados federales, así como gobernadores que había cacaraqueado para llenar el parque Las Maravillas, sí se vieron los gastos para "viáticos" con derecho a unos deliciosos "burritos" en lugar de sandwiches dieron resultado. El encargado de coordinar todo fue el alcalde con licencia Jonathan Ávalos Rodríguez, que hizo una fuerte movilización de camiones de aquí de Torreón, de la Región Centro y de la Norte y Carbonífera, con gente convencida que de no hacerlo perderían sus programas sociales o al menos eso es lo que dicen que dijeron los "servidores de la nación". Nuestros subagentes se preguntan si la delegada Federal, Claudia Garza Del Toro, no guardará a estos empleados federales a partir del próximo domingo 2 de abril y hasta el 31 de mayo que terminarán las campañas o seguirán visitando comités y a personas en sus viviendas a ver qué trámites se les ofrece. Es pregunta.

***

Con un "Muchas gracias Miguel", así terminó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, su discurso en el evento de conmemoración del 110 aniversario de la firma del Plan de Guadalupe al que asistió con la representación de AMLO. En medio del proceso electoral que vive Coahuila que está "en la mira" de la 4T pero no para apoyarla con recursos, sino para sumarla a la larga lista de entidades que ha pintado de guinda. El reconocimiento realizado por el hombre de todas las confianzas de AMLO, que además lo llamó "mi amigo", tiene infinidad de lecturas pero también alimenta las discordias y "al haber hecho un retrato de lo que es el "Inquilino" del Palacio Rosa "por su particular estilo de hacer política". Le reconoció tener el tercer estado más seguro del país y seguir trabajando para evitar la "contaminación" de otras entidades inmersas en la violencia, el desarrollo económico, que el Estado esté a la vanguardia y que el "Gober" le haya entrado a la coordinación con el gobierno federal, bueno, nada más le faltó aventarle un oso de peluche por lo que hasta abrazos (no balazos) se dieron. Además de toda la miel que le dispensó el alto funcionario de Morena que se candidatea para el 2024 (a la par con Claudia Sheinbaum) con un prolongado aplauso de pie con sabor a despedida fue ovacionado Riquelme ¿pues dónde andaría el Diablo en esos momentos?

***

Del otro lado del Padre Nazas cuentan los bien informados subagentes infiltrados en diversas oficinas que en estos días en la Notaría Pública N° 03 ubicada en Lerdo anduvo el personal de la misma muy ocupado realizando algunos trámites "Ipso Facto" que urgían al titular, Manuel Ramos Carrillo, para hacer algunas correcciones por errores (u horrores) que se habrían cometido con los nombres de los propietarios de unos terrenos. Hasta ahí nada del otro mundo, pero resulta que una mujer que habría tenido participación en la venta de los mismos (con o sin su consentimiento) habría confesado a algunas líderes del PRI -así como buscando ayuda o consuelo- que andaba más que pálida del susto porque recién descubrió que los terrenitos pertenecían en realidad a una integrante de "La Familia" más conocida de Gómez Palacio (y no, no es Doña Lety) y que el problema es que la dueña, según esto, ni enterada estaba de la venta (seguramente tampoco don Manuel). Los subagentes se empeñan en creer que se trató de una mala jugada de algún "vivillo" y de un "descuido" en la Notaría porque ¿quién en su sano juicio abriría esa caja de Pandora?