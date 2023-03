Como en política lo importante no es tener la razón, sino que se la den a uno -decía el canciller alemán Konrad Adenauer- resulta que seguirá con su promoción política para el 2024, ah no perdón, con sus visitas diplomáticas por diferentes zonas del país el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien acudirá el próximo lunes con la representación del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a la ceremonia del 110 aniversario de la promulgación del Plan de Guadalupe en la exhacienda del mismo nombre aquí en Coahuila y por supuesto acompañará al Inquilino del Palacio Rosa en lo que será la última ceremonia que don Miguel presida pues le quedan poco más de 200 días para terminar su gestión. El acompañamiento del político morenista para Riquelme era de esperarse, luego de la camaradería y "apapachos" con abrazos (con todo y polvos mágicos de los chamanes del sur) que le dispensó Adán Augusto al "Gober" priista en la reciente sesión del Consejo Nacional de Seguridad en Oaxaca.

Lo anterior según gráficas que se hicieron virales y sirvieron para darle vuelo a las lenguas de doble filo, esas que abundan cuando un gobernante, va de salida. Por cierto, con una sonrisa de oreja a oreja se vio por esos lares a doña Claudia Sheinbaum.

***

Los subagentes nos comentan de los registros de los candidatos que comenzaron el jueves, con el que encabeza la "Alianza Ciudadana por la Seguridad" Manolo Jiménez Salinas, proceso que por cierto ha sido el más atípico en la historia política de la entidad. Y es que ver las imágenes de conocidos personajes priistas, del panismo y el perredismo coahuilense ondeando sus respectivas banderas y sumándose a las fotografías en apoyo de Manolo, pues hace unos años nadie lo hubiera imaginado, pero ahí están las gráficas para la historia y ahora hasta se cuenta con una aprobada Ley en Coahuila de Gobiernos de Coalición. Para mañana domingo allá en la "Capirucha" del pan de pulque, el partido oficial anuncia una gran concentración en el Parque Las Maravillas, para la entrega de constancia a Armando Guadiana Tijerina, y dicen que confirmados están el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo y desde luego, el dirigente nacional de los guindas, Mario Delgado Carrillo. Dicen que se espera que lo arropen los gobernadores morenistas, diputados y senadores, en fin todos los que dicen que es un honor estar con Obrador.

***

Y pues que el "Tigre", como se hace llamar el candidato del PT a la Gubernatura de Coahuila, Ricardo Mejía Berdeja se registra hoy sábado al mediodía ante el Instituto Electoral estatal allá en Saltillo. Llamó la atención que los más allegados al neopetista criticaron duramente al candidato de Morena, el del sombrero Stetson, Armando Guadiana, por querer venderse utilizando "la marca del Partido Morena y colgarse de nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador" por lo que seguramente hubo algunas lenguas sangrantes considerando dicha práctica algo atípico y cosas que jamás harían (ni volverán a hacer) en el PT donde, por cierto, se dicen ser fieles representantes de la 4T. Por supuesto en el PT están duro y tupido contra el candidato morenista de los bigotes a quien dicen esperan boicotear con mantas y pancartas sobre "corrupción" el día de su registro. El del sombrero en cambio presumió en sus redes sociales muy recientemente lo bien que se lleva con doña Claudia Sheinbaum y los abrazos que de lejos le manda López Obrador cuando lo ve.

***

Nuestros subagentes, esos que están en contra de todo y a favor de nada, nos comentan del embrollo que se formó con eso de la salida del Fondo de Pensiones de los regidores y las dos síndicas de Torreón, que juran y perjuran que ellos no son trabajadores municipales de Torreón, sino representantes sociales y que no reciben sueldo sino "dieta". Cara les ha resultado la "ventaneada" que tuvieron al conocerse que desde enero no aportan al citado Fondo y que incluso hubo acuerdo por escrito dirigido al órgano descentralizado. Lo que no esperaban era el "revire" del sindicato mayoritario, en el sentido de que por lo tanto, por no ser empleados, pues entonces no se les entregará el bono llamado "Ayuda Escolar" que por cierto reciben muy bien pagado pues corresponde a 17 días de sueldo, mucho más que los empleados de confianza y hasta de los sindicalizados y los policías a los que nada más les pagan 10 días.

***

Aunque en Torreón hay mucha señalética vial, informativa, preventiva y no se diga la nomenclatura dañada, aunado a la que falta en las entradas a la ciudad, en hospitales y zonas escolares llama la atención que ni el año pasado ni este, las autoridades municipales le han metido mano a este rubro que tiene mucho que ver con la imagen urbana y la seguridad vial. Este descubrimiento lo acaba de hacer Roberto Escalante González, director del Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV) y quien dio el importante anuncio de que se va a invertir en este rubro la estratosférica cantidad de dos millones de pesos. Sin duda el propósito es al fin positivo, claro está, que los subagentes se preguntan si dicha cantidad es acorde a los recursos que obligatoriamente paga cada contribuyente en el concepto de Impuesto Predial y que se llama "Señalamientos Viales" y son 48 pesos. En Gómez Palacio el Ayuntamiento anda ya viendo una "colaboración" de algunos empresarios para poder ampliar la señalética a las colonias que buena falta hace mientras que en Lerdo en tiempos de la presidenta María Luisa González Achem se colocaron muchas nuevas con su proveedor preferido que era además servidor público, eso sí, se tuvieron que cambiar muchas porque tenían horrores ortográficos aunque en las colonias siguen haciendo falta.

***

Donde han crecido viejos rencores al más puro estilo de "Viruta" y "Capulina" es en San Pedro de Las Colonias donde ya es por muchos conocido el "pleitazo" que se trae el exalcalde y actual diputado, Jorge Abdala, contra su hermano Carlos, quien hace años fue regidor, una situación que ya comienza a afectar políticamente al legislador. Dicen las malas lenguas que Abdala no hizo gran esfuerzo por buscar la reelección como diputado del distrito 4 porque pretende obtener de nuevo la Alcaldía de San Pedro, misma que aspira desde la administración antepasada. No obstante, la demanda contra su hermano cada vez va generando mas polémica. Los sueños de don Jorge podrían verse mermados con ese escándalo que se suma a que sigue el golpeteo contra la exalcaldesa del albiazul, Patricia Grado, en las chismosas redes sociales donde -dicen- lleva mano el hoy diputado. El señalamiento que se hace contra la panista es por presuntos malos manejos de recursos públicos, lo que de no detenerse podría afectar la alianza PRI-PAN...Como si el horno estuviera para bollos.

***

La creatividad es conocida en términos generales como la capacidad o habilidad del ser humano para inventar o crear cosas y del otro lado del Padre Nazas saben ponerse creativos incluso en las áreas operativas y de batalla. Muestra de ello son los responsables de Seguridad Pública así como los de Vialidad de los municipios de Gómez Palacio y Lerdo donde no hace mucho estrenaron -que mucha falta hacía- nuevas unidades porque las que había ya daban lástima a uno que otro maleante pues incluso se quedaban varadas en plena persecución y estaban algo así como "para el kilo". Con las nuevas unidades vienen nuevos trámites como el replaqueo así que para poder sacar las unidades a las calles sin que se vieran como patrullas "clonadas", algo que se ha visto en varias partes de la República, los jefazos policiales tuvieron la puntada de mandar hacer sus propias láminas un tanto sobrias y con número y todo para simular el plaqueo por mientras que el Gobierno Estatal les manda las láminas "buenas" toda vez que hicieron el trámite en tiempo y forma. Por supuesto lo anterior no pasó inadvertido para Gerardo Ibarra, presidente de la Mesa de Seguridad y Justicia en La Laguna de Durango, quien dijo que en la próxima reunión habrá de solicitar alguna explicación que justifique el exceso de iniciativa y la creatividad de los directores y como en los municipios no pueden y no quieren echarle la culpa a los trámites burocráticos del Estado todo apunta a que los responsables se comerán todos los señalamientos "con patatas" mientras asienten con la cabeza a todo lo que don Gerardo tiene para decirles, principalmente, una petición de congruencia pues hay conductores que son molestados por no portar las placas vigentes, por ejemplo.

***

Y que en la Ciudad Jardín donde pululan los colibríes, las mariposas y las aves -y por supuesto también hacen de las suyas- llamó la atención de algunos de los integrantes de la Logia Simbólica 10 de Mayo, N° 4, de Lerdo, que la Plazuela Juárez, donde se celebró el pasado 21 de marzo un acto cívico organizado por la Presidencia Municipal con motivo del Natalicio de don Benito Juárez estuviera un tanto sucia por los desechos de las palomas en ese día y es que parecía como que habían barrido solo "por donde pasa la suegra" como coloquialmente se dice. Considerando que las palomas pueden, digamos dejar sus guanos y fertilizantes un mínimo de 20 veces al día, es de imaginarse cómo se encontraba el recinto para homenajear al Benemérito de las Américas en el 217 aniversario de su nacimiento. Había vestigios de que la buena "suerte" cayó muy cerca de su monumento con días de antelación, mismo que no obstante lució repleto de flores, lo que ayudó a combatir el mal olor al menos entre el presídium.