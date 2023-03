Los de la "Alianza Ciudadana por la Seguridad" tienen su abanderado que se inscribirá ante el IEC entre jueves y viernes y ya completaron la totalidad de los candidatos a "becados" locales por los 16 Distritos Electorales de Mayoría. Para los que estaban con el pendiente, en el Distrito 7 de Matamoros -donde parece que no hay más políticos- quedó Raúl Onofre Contreras, quien ya debería de dar un curso respecto a cómo sobrevivir políticamente sexenio tras sexenio apostando a la mala memoria de los electores sin morir en el intento. En el 8 de Torreón, el panista Gerardo Aguado Gómez; el 9 también de Torreón, la panista Blanca Lamas; el 10 de Torreón, Hugo Dávila Prado; el 11 de Torreón Olivia Martínez Leyva. Por el Distrito IV de San Pedro va Guadalupe Oyervides, en el V de Monclova el del PAN, Alfredo Paredes López, el VI de Frontera, también por el PAN Edith Hernández.

En el Distrito 1 de Acuña va Claudia Aldrete; 2 de Piedras Negras con Guillermo Ruiz y el 3 de Sabinas con Jesús María Montemayor. En el 12 de Ramos Arizpe repite Edna Dávalos; 13 de Saltillo con Luz Elena Morales; 14 de Saltillo María Bárbara Cepeda; 15 de Saltillo Beatriz Fraustro y 16 de Saltillo, Álvaro Moreira. De ganar, todos ellos tendrán que trabajar en agenda conjunta en el marco de la Ley de Gobiernos de Coalición aprobada ayer por el Congreso del Estado. Por lo que respecta a las listas de los "suspirantes" de los partidos Morena, PT, UDC y MC, son los secretos mejor guardados, pero que tendrán que salir a la luz entre el 23 y 27 que es el plazo legal para registrarse.

***

Resulta que el "chapulín", que antes era colorado y ahora es rojo quemado, aquel que obtuvo su curul por el PRI y luego se volvió morenista, Shamir Fernández, de acuerdo con el último informe de la organización Directorio Legislativo, que revisó la actividad legislativa de los diputados y diputadas de la LXV Legislatura Federal encontró que solo ha presentado una iniciativa y sabrá Dios de qué. Ah pero qué tal lo que cobra en la sagrada nómina, que es de unos dos millones 705 mil 778 pesos, ya que su dieta mensual neta es de 75 mil 763.18 a lo que hay que sumarle los apoyos de Asistencia Legislativa, que son 45 mil 786, y de Atención Ciudadana, 28 mil 772 pesos. En fin ¿quién no querría ser diputado? Otro que anda por las mismas es el priista plurinominal, Tereso Medina, que ni registro de actividad tiene. Cristina Amezcua con cabecera en Monclova. Brígido Moreno del PT y el plurinominal de Morena Carlos Noriega Romero. Nada más 6 de 12 legisladores federales por Coahuila han presentado dos iniciativas o menos entre septiembre 2021-marzo 2023. Los subagentes quisieran ver en qué gastan lo de Atención Ciudadana, por ejemplo, ¿en canastas para promoverse?

***

"Algo huele a podrido en Dinamarca", dice la frase del inmortal bardo. Y es que nadie sabe, nadie supo en qué momento los regidores que integran el Cabildo de Torreón con todo y su secretaria del Ayuntamiento, Natalia Fernández Martínez, y aún más, la totalidad de los empleados de confianza que de buenas a primeras, y sin decir agua va, pidieron a la Dirección de Pensiones del Municipio que parara de hacer descuentos a su sueldo, como se ha hecho durante años. Actualmente el descuento sería del 14 por ciento y en el manejo de recursos participa el Sindicato Mayoritario que encabeza y pretende reelegirse Rosalba Rodríguez Silerio. Lo raro de todo esto es que el alcalde, Román Alberto Cepeda, a quien también le deben descontar, jura y perjura desconocer el tema, lo que implicaría que los ediles de todas las bancadas se anden brincando las trancas y sería el primer paso para la eliminación de uno de los órganos descentralizados de la administración municipal.

***

Nuestros subagentes, que como siempre andan de intrigosos, nos comentan que desde hace años, hacen falta parques industriales en Torreón. Un buen hospedaje industrial que cuente con servicios de calidad como drenaje pluvial, para que no se inunde, agua potable, energía eléctrica, gas natural y buenos pavimentos. Y el tema surge, no ahora por el impacto que traerá, en teoría, el reacomodo de las cadenas de suministro, ni tampoco por la llegada de Tesla a Santa Catarina, NL y su cercanía de menos de una hora con Ramos Arizpe que detonará mayores oportunidades para la entidad, no. Desde hace años llegaron a Coahuila, a dos horas y media de Torreón, las armadoras, General Motors, Stellantis, antes Fiat Chrysler, Daimler Freightliner que convirtieron a dicho estado en el mayor productor de autopartes y segundo en vehículos, ... y con ello, la oportunidad de las proveedurías. Pero dicen los subagentes que entonces, no les interesó mucho y los "ipecos" mejor se abocaron a lo local, a talonear "logros" a corto plazo. Muchos que tuvieron representación en organismos empresariales e industriales, del comercio o los servicios, prefirieron "la grilla", especular con la compra de terrenos a bajos precios, -por supuesto- hacia donde apuntaba el crecimiento de la ciudad, para guardarlos en vez de desarrollar hospedaje industrial. Ahora, el tiempo apremia, por lo que tendrán que darse prisa para buscar insertarse en las nuevas demandas del sector automotriz. Son contados los que le entraron a la construcción de infraestructura y de naves industriales y ya casi están listos. En tanto, otros siguen al viejo estilo, pidiendo que todo lo haga el gobierno y que les paguen las perlas de la virgen por los terrenos que han tenido engordando, sí, cómo no.

***

Nuestros subagentes saltan de contentos luego de que el alcalde mejor lustrado, Román Alberto Cepeda González, dijo que con motivo de la operación del Bus Laguna se realizará una reestructuración general de las rutas. Y esperan que este sueño se haga realidad y logre meter en cintura a los transportistas urbanos que tienen abandonadas a las colonias del norte y noreste de la ciudad, debido a lo cual, el servicio lo cubren los "camiones rancheros", o sea suburbanos que transitan por Ávila Camacho, por el bulevar Independencia y luego se dirigen por la calle 12 rumbo al bulevar Revolución. Esperan que se acuerde también del bulevar Constitución, donde alguna vez operó la línea "Jacarandas", que de igual forma está en manos de los taxistas llamados "cinqueros", que pasan cada 10 minutos y no hacen rodeos. Andando por el sector norte, otro ramal que agarraron los "cinqueros" es todo el periférico, lleno de empleados de la zona industrial y plazas comerciales, que utilizan este tipo de servicios precisamente porque no hay cobertura de autobuses. Igual es el caso de las rutas como la "Sur", que cubren el sur de la ciudad, no empiezan temprano por la mañana y cortan los recorridos antes de las 20:00 horas.

***

Del otro lado del Padre Nazas menuda estrategia de Comunicación Social y difusión trae el gobernador de Durango, Esteban Villegas, quien llegó ayer a La Laguna de Durango a repartir semillas -porque es lo que hay- eso sí subsidiadas a la gente del campo y ya ni porque es una acción de beneficio social que habla más bien que mal de su gobierno, los encargados de la citada área se dignan a invitar a los medios de comunicación laguneros, quienes por supuesto, de cualquier manera se enteran de dichas visitas aunque por los modos, las maneras y los modales les queda un mal sabor de boca, pues ni que el mandatario anduviera ya en los últimos meses de su sexenio -que es cuando muchos gobernadores se andan escondiendo- como para no querer presumir con los protervos representantes de los medios de comunicación de sus logros o avances. Curioso es que justo los medios locales son los que dan a conocer, nada más, lo que sucede en las dos ciudades más importantes en términos de población (y votos) y geografía de la entidad, después de la capital de los Alacranes. Lejos quedaron las promesas hechas durante la campaña en cuanto a la cercanía con La Laguna y para colmo de males, cuando hay atención a medios de comunicación uno de los encargados hace una lista para ver quién sí y quién no podrá preguntar al mandatario al más puro estilo 4T, algo que ha molestado prácticamente desde el arranque de su gestión. A ver cómo le va en la siguiente visita a la región.