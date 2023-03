Del próximo jueves 23 al lunes 27 de marzo, de acuerdo con el calendario electoral de Coahuila, se llevará a cabo el registro de candidaturas a la gubernatura y diputados al Congreso del Estado. Nuestros subagentes que se mantienen pendientes del caldero político dieron santo y seña de la visita de Manolo Jiménez Salinas a Torreón este viernes para rendir protesta como candidato a gobernador por el Partido Acción Nacional (eclipsado actualmente por la trama de García Luna), desde luego, respaldado por personajes blanquiazules (como Santiago Creel y Marko Cortés además de que reapareció Jorge Zermeño) y con esto, será el primero que se registre ante el Instituto Electoral de Coahuila como abanderado de la "Alianza Ciudadana por la Seguridad", entre el viernes 24 y el sábado 25 de marzo.

Por el lado del partido guinda dicen los que le saben al estilo de los morenos que, de no suceder otra cosa, hasta el domingo 26 de marzo, Armando Guadiana Tijerina recibiría la constancia como candidato a la gubernatura y se registraría el 27 que es la fecha límite, pues vendría el dirigente nacional, Mario Delgado Carrillo a acompañarlo. La otra alianza, la de UDC de Lenin Pérez Rivera con el PVEM, se registraría el domingo 26. ¿Y el Partido del Trabajo? Los infiltrados dicen que siguen empleitados con todos y con todo.

***

Mientras que en el RIP, ah no perdón, en el PRI ya están todas las barajas listas sobre la mesa de los que van como candidatos a una "beca" en el Congreso del Estado y en donde nueve se "sacrificarán" otra vez por el pueblo, vía la reelección, así como en el PRD donde también las cartas están bien marcadas, nada más falta el PAN de confirmar quiénes serán los nominados, ya que a ellos les corresponden cinco curules, porque van en coalición. El blanquiazul ya abrió el registro de los suspirantes y según esto, todas las postulaciones estarán resueltas entre el lunes y martes. Por Torreón irían dos. En general, también los del blanquiazul están de lleno en la organización del proceso y armando la estructura territorial. Los morbosos subagentes preparan sus palomitas en espera de la lista de suspirantes de Morena, donde dicen, se va a poner bueno ya que algunos irán de "infiltrados".

***

Desde principios de este año, uno de los acuerdos de la Sesión del Consejo Estatal de Seguridad en la que participaron los alcaldes de los 38 municipios y sus respectivos mandos policiacos, fue que los elementos policiales recibirían capacitación para casos relacionados con violencia familiar, feminicidios y migración. Al parecer, en la Policía de Torreón ni se dieron cuenta o de lo contrario no se habría dado el enfrentamiento ocurrido el lunes por la noche en la colonia Eduardo Guerra entre policías y migrantes, que de acuerdo con fotografías y videos, aparecieron sangrantes de rostro y aseguran haber sido golpeados por igual hombres y mujeres (en eso sí la Policía Municipal no discriminó). Por si fuera poco, los afectados hicieron señalamientos directos de que les pedían entre 500 y mil pesos para poderlos dejar subir al tren de los patios del ferrocarril situados a espaldas de la mencionada colonia. El reporte de los subagentes es que también intervinieron agentes del INM, que son muy dados a hacer "travesuras" con ellos. Para los que aún no lo saben, en los últimos meses se ha detectado una nueva ruta utilizada por los migrantes, que es ahora por las vías del tren que cruzan por la Región Laguna, los subagentes ya se cuestionan si ante la gran cantidad de migrantes y la periodicidad con la que vienen ocurriendo los casos no anda por ahí uno que otro traficante de personas. Es pregunta.

***

Con la intensa temporada de calor en puerta, en Torreón ya "analizan las posibilidades" de realizar pruebas de operatividad en cuatro pozos utilizando energía solar. Los subagentes expertos en energías limpias, ven como "positiva" la medida, si lo que se pretende es evitar los constantes apagones de la CFE que dan al traste con la operación de los nuevos pozos de agua potable y dejan sin agua a decenas de colonias, lo que no dejan de cuestionarse es por qué este plan no se revisó hace mucho tiempo considerando que el mínimo "aironazo" causa la caída de líneas y variaciones de voltaje en la infraestructura de la CFE. Basta recordar el problema que se armó en junio del año pasado, cuando por diversos apagones, se afectó la operación de 79 pozos. Y el inconveniente, dicen los bien informados, es que cada noria tiene que restablecerse y purgarse manualmente por los "muchachos" de Simas para que vuelva a operar y estos, pues no son muy veloces que digamos, aunque les paguen horas extras. ¿Ya se habrá enterado Simas de esta intención del mejor lustrado alcalde, Román Alberto Cepeda? Porque ni tan complicado ha de ser que en Gómez Palacio comenzaron desde diciembre con la colocación de paneles solares en dos pozos y eso que ni dinero tenían, así que a lo mejor será 'pan comido'.

***

En esos días se ha mencionado que la Notaría que tiene el "judas" del PRI, Shamir Fernández, está congelada y corre el riesgo de que se cancele. En Coahuila, dicen los subagentes, ya está próxima la liberación de varios fiat notariales, que como se sabe no es otra cosa que la autorización del Ejecutivo del Gobierno para permitir a un abogado que ejerza funciones como notario. La liberación suele darse en cada fin de sexenio a manera de recompensas políticas. Trascendió que en esta ocasión se repondrán aquellas que estén acéfalas por deceso de sus notarios originales así es que mucho trabajo tendrá el titular de la Dirección Estatal de Notarias, Enrique Flores Ruiz, pues en el caso de Torreón se dice que hay cinco acéfalas (en las que entrarán dos mujeres y tres varones) y ya comienzan a circular algunos nombres, entre los que se menciona a conocidos abogados como Enrique Enríquez Adame, Eduardo de la Garza Botello y Alberto "Tito" Porragas, el extitular de Protección Civil cuando el Inquilino del Palacio Rosa era alcalde y que es el actual secretario del Ayuntamiento en Parras. El diputado Eduardo Olmos, anda moviendo ya sus cartas o propuestas entre esos tres, dicen.

***

Nuestros subagentes disfrazados de destapador de refrescos nos reportan que el canciller, Marcelo Ebrard, conocido en TikTok como el "Tío Army", debido a su gusto particular por la música de la "chaviza", está afilando su florete en lo que parece será una 'batalla de esgrima' con la jefa de Gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en la lucha por posicionarse en las encuestas que les den el triunfo para encabezar Morena en la disputa por la presidencia de 2024. Cuentan nuestros protervos informantes que no se descartan las alianzas estratégicas con otras "corcholatas" expertas en levantar polémica, como el senador, Ricardo Monreal y el petista, Gerardo Fernández Noroña, para hacer un frente común contra la consentida del "Preciso" de Palacio Nacional. El "Tío Army" ya mostró, al menos en el discurso, que no permitirá ningún tinte de autoritarismo del dirigente Mario Delgado y precisó que "hay de encuestas a encuestas" como previendo que el "dedo poderoso" podría no apuntar a su lado. Por cierto, el que no hace mucho se le vio en la Ciudad de México y dicen que se trajo la coordinación en Coahuila de "Plataforma Verde" (lo equivalente al "Plan B" de Ebrard en organizaciones políticas de apoyo a su candidatura) es nada menos que Jorge Torres Bernal, conocido como "El Soli". Tentativamente para finales de este mes el diputado del Partido Verde, Javier López Casarín, podría estar en estas tierras laguneras presentando la "Plataforma Verde" en charlas en algunas universidades de la región.

***

Como parte de sus acciones antes de iniciar la retirada, el Inquilino de Palacio Rosa 'picó piedra' y juntó a otros poderes del Estado, así como a la sociedad civil para crear el Tribunal Especializado en Narcomenudeo, que tiene como objetivo brindar un marco jurídico para fortalecer la denuncias. Se debe recordar que ya son dos años que la entidad ocupa el segundo lugar nacional con mayor cantidad de denuncias por narcomenudeo, lo que significa que las mismas, se judicializan. Cuentan que Riquelme se le ha acentuado el perfeccionismo que lo caracteriza y hasta más temprano se levanta con tal de que no le quede duda a nadie que hizo buen trabajo, quizá esté consciente que es de los últimos gobernadores del partido de sus amores. Dicen nuestros subagentes que ya se alistan para salir de vacaciones, que el Inquilino no descansa y no perdió oportunidad además para reforzar el tema de la seguridad en carreteras ahora más transitadas por los paisanos y de cara a las elecciones del cuatro de junio.