La crema y nata de la clase priista estará de plácemes hoy porque en esta ciudad se realizará la Sesión del Consejo Político Estatal allá en el Centro de Convenciones que además reunirá a la plana mayor de lo que queda del PRI a nivel nacional, con la presencia de Alejandro "Alito" Moreno, quien de manera casi milagrosa ha logrado conservar la dirigencia nacional pese a que ha perdido casi todas las gubernaturas en el país. En el cónclave al que asistirán miembros de todas las regiones del Estado, rendirá protesta como candidato a la gubernatura del Estado por el PRI, Manolo Jiménez Salinas, y posteriormente cuando se lleguen los tiempos de los registros, lo hará como abanderado por la "Alianza Ciudadana por la Seguridad", en la que su partido va en coalición con el PAN-PRD. Sin duda el partido de oposición quiere mostrar su músculo y avanza en el acomodo de las piezas en todos los sectores como la Organización Nacional de Mujeres Priistas, ONMPRI en Torreón en la que nombró como presidenta a Flor Estela Rentería Medina, por un periodo de tres años. Todo esto y el ajuste de varios cuadros a poco más de dos semanas para el arranque oficial de las campañas.

Nuestros subagentes se preguntan qué es lo que sucede con el "guinda", ya que mientras que en todos los demás partidos que se declaran listos para participar en el proceso del domingo cuatro de junio, aún los "morralla", ya cuentan con sus respectivas constancias como candidatos, en Morena, sigue el sigilo. Es decir, el partido del gobierno federal sigue sin "candidato oficial" pues es hora que Armando Guadiana Tijerina no ha recibido tal reconocimiento. No obstante, esta no sería la primera vez que en la 4T la hacen "cardiaca" y esperan hasta el día límite en que cierran registro. Lo que sí tiene Morena es coordinador de campaña en la persona del alcalde con licencia (ya dos veces en lo que va del año), de Francisco I. Madero, Jonathan Ávalos Rodríguez y hasta un encargado de finanzas, que es el hijo del senador del sombrero Stetson, medio desaparecido desde hace tiempo de sus redes sociales aunque esporádicamente se asoma. A ver si ya al menos dan los buenos días.

***

Quien piensa que el Inquilino del Palacio Rosa se irá a su casa a jugar con el más pequeño del hogar terminando sus seis años de gobierno ante el complicado escenario que tiene el partido tricolor a nivel nacional, podría llevarse una sorpresa. Y es que luego de los resultados de aprobación ciudadana que andan circulando por ahí en la prensa nacional, donde aventajó por mucho a los gobernadores tanto del partido en el poder como de la oposición, muchos priistas tienen su corazón tricolor y sus esperanzas en que se convierta en pieza clave para "revivir" al partido en próximos años. Nuestros subagentes expertos en electromovilidad nos reportan que sin querer queriendo, el gobernador lagunero, ya le dejó la mesa puesta y el camino pavimentado a su "Delfín". Los cercanos dicen que Riquelme anda viendo de dónde saca tiempo para que le alcance poner en marcha las inversiones que se espera lleguen a todas las regiones con la "Teslamanía" y presumir que en los últimos 30 años no ha habido huelgas, algo que a las empresas extranjeras como la armadora, les atrae. Cuentan por ahí que los expertos en el antiguo arte de lustrar calzado ya andan cantando en la capital del pan de pulque "Llora corazón, llora que tu lagunero no vuelve más"…

***

Los subagentes expertos en "maquillajes de alta cobertura" y que deambulan por el tercer piso del edificio más caro de la ciudad, nos reportan de la inusitada actividad que se desarrolla en toda el área, misma que actualmente ha estrechado sus lazos con los encargados administrativos del Cuarto Piso donde se encuentra la Contraloría Municipal. Entre todos y todas trabajan con el acelerador a fondo para integrar expedientes y elaborar contratos (aunque sea con fechas pasadas) para solventar las observaciones de forma y fondo que les hicieron tanto la Auditoría Superior del Estado, como la Auditoría Superior de la Federación. Como hay personal femenino en la Contraloría Municipal, con mucha experiencia en estos menesteres de "tapar imperfecciones" al estilo del maquillaje coreano que impresiona y a veces hasta asusta, comentan que hasta se les brindan compensaciones extras con tal de sacar el trabajo que es bastante. Los enterados subagentes saben que se hacen licitaciones pero no se suben al portal de transparencia los fallos y pasan hasta semanas para que elaboren los contratos, aunque sí realizan pagos por obras y servicios 'ipso facto', ¿por qué será?

***

Aunque desde el año pasado el alcalde mejor boleado, Román Alberto Cepeda González, pudo haber revisado el contrato y emprendido medidas previsoras en el caso de la concesión del servicio de limpieza otorgado desde 1994 a la empresa Promotora Ambiental, PASA, por alguna razón, que nadie sabe, decidió esperar. Desde siempre, comentan los bien informados, dicho contrato ha representado una dura carga para el erario de tal suerte que en la actualidad ya se pagan más de 22 millones de pesos mensuales y está por llegar a las oficinas de la Tesorería Municipal la factura con el aumento del 13 por ciento ya anunciado por la concesionaria para este 2023. Desde el año pasado se le quitaron los servicios de barrido manual para bajar a la factura pero de nada ha servido. Nuestros subagentes dicen que en este lapso no se ha logrado negociar los pagos a la baja con la empresa y tampoco el municipio ha mejorado la eficiencia en el cobro a los ciudadanos por el servicio. Por lo tanto, como balde de agua fría, de seguro cayeron las declaraciones de la diputada panista, Natalia Virgil Orona, que dijo lo que otros no se atrevieron, pues sin rodeos aseguró que el Congreso de Coahuila no intervendrá en la revisión de tarifas porque no tiene competencia. ¿Y si mejor se espera al año entrante que termine la concesión?

***

Nuestros subagentes disfrazados de catadores profesionales de vinos y canapés, informaron que el Ayuntamiento de Torreón dejó de hacerse el padre ausente y por fin autorizó al poderoso caballero "Don Dinero" para las principales instituciones culturales de la región. El queso afrancesado de los apoyos mensuales que se estará otorgando de marzo a diciembre de 2023 quedó así: 100 mil pesos para el INMUS, 80 mil para Camerata de Coahuila, 84 mil para Museo Arocena, 55 mil para Teatro Nazas, 40 mil para el Teatro Isauro Martínez, 21 mil para Instituto de Música Santa Cecilia y 18 mil para el Teatro Alfonso Garibay. Además, '¡oh lá lá!', cada unas de estas instituciones recibirá una "aportación extraordinaria y única" (sí, ahora así se usa decir entre quienes toman las decisiones en el gobierno), que va de los 36 mil hasta los 200 mil pesos según el beneficiado. En el salón de los espejos con hoja de oro del alcalde (que no es el de Versalles donde en ocasiones hay demasiada gente como dijo María Antonieta a la Du Barry), ya se cotillea sobre que la presidenta del patronato del INMUS, la conocidísima culturera de décadas y exsíndica municipal en los tiempos de Lalo Olmos, doña Quecha se agandalló hasta florero de la mesa y recibió más apoyo municipal que Miguel Mery en su primer año al frente de la Camerata.

***

Del otro lado del Padre Nazas no pasa mucho tiempo sin que surja algún escándalo en las chismosas redes sociales que involucre a algún funcionario o servidor público. Dicen que "pueblo chico, infierno grande" y en la florida Ciudad Jardín un joven "Tiktoker" ya se está haciendo famoso en redes sociales por responsabilizar de lo que pueda pasarle en su integridad física a una servidora pública de la Presidencia Municipal de Lerdo que comparte el mismo nombre de la novia del "Pato Donald", misma que trabaja en el departamento de Plazas y Mercados y que aseguran no ha parado de amenazarlo directamente y presumir que tiene tremendas influencias tanto en la Presidencia como con algún "duro" del que ella abiertamente presume tener relación con nombre y apellido, como para que la Fiscalía de Durango, cuya labor no para de presumir el gobernador, Esteban Villegas, lo pueda ubicar con más facilidad. Aseguran los involucrados que la funcionaria municipal además no ha parado de presumir que cuenta con el apoyo de cierto notario público que se habría prestado para escriturar en "fast track" una propiedad que no le pertenece a la funcionaria (de esas cosas raras que jamás se ven) y que el notario, cuya identidad aún no ha sido revelada, es un personaje por demás conocido en la región. Los subagentes tienen la encomienda de investigar quién será y si hubo o no dolo en el trámite tan atípico, por llamarlo de alguna manera.