Sin muchas sorpresas, el PRI hizo oficial la lista de quienes son "suspirantes" a participar en las elecciones del cuatro de junio en busca de una "beca" para el Congreso del Estado, y según los subagentes, la mayoría va por la reelección. En los nueve distritos en los que el tricolor lleva mano para designar candidaturas, actualmente son seis hombres y tres mujeres los que ocupan un asiento. Pero para el proceso electoral del cuatro de junio, ante la Comisión de Procesos Internos, ahora cambió el esquema y dominan las féminas. Se tuvo el registro de cinco fórmulas de mujeres y cuatro de hombres para esos nueve distritos. Así, para el 4, (San Pedro) y 10 (Torreón), van: María Guadalupe Oyervides y Olivia Martínez Leyva, respectivamente, quienes actualmente representan los distritos 5 y 8. Por lo tanto, los que pasarán a vivir en el error y de pasadita pagarán viejas cuentas son Jorge Abdala Serna y Mario Cepeda Ramírez, sobre todo este último que anduvo "crecidito", nadando en otras aguas, y de paso se llevó entre los pies a sus herederos, que tienen años también viviendo de la sagrada nómina, amén de otras canonjías, a ver ahora qué hacen.

Los otros siete legisladores que tranquilamente quieren reelegirse por el mismo distrito que actualmente representan son: Distrito 3 (Sabinas) Jesús María Montemayor; Distrito 7 (Matamoros) Raúl Onofre Contreras; Distrito 11 (Torreón), Héctor Hugo Dávila Prado. Asimismo, para la candidatura por el Distrito 12 (Ramos Arizpe), la aspirante es Edna Dávalos Elizondo, por el Distrito 13 (Saltillo), Luz Elena Morales Núñez, Distrito 14 (Saltillo) María Bárbara Cepeda Boehringer, y Distrito 16 (Saltillo), Álvaro Moreira Valdés. Todavía faltan las cinco designaciones de candidatos que le tocan al PAN y 2 para el PRD, así que, en estos partidos aún no hay nada para nadie, muchos rumores y rebatinga. Y eso que aún falta saber, quiénes se van a colar en las "pluris", por lo que la cosa se va a poner interesante y no hay que olvidar la máxima "el diablo está en los detalles".

***

Mientras tanto en la "acera de enfrente", Movimiento Ciudadano, le sacó, perdón, se bajó de la contienda para la gubernatura de Coahuila y también para el Edomex. Según su representante, Alfonso Danao de la Peña. Pero, por supuesto, de ninguna manera dejará de proponer candidatos a diputados. Para los subagentes es claro que al Movimiento Naranja, su prioridad es conservar el tres por ciento de votación y con ello, seguir con sus prerrogativas financieras como partido, dicen los malpensados. Y para los que estaban con el pendiente de cómo andan las cosas en los terrenos de Morena y del PT, resulta que este último sigue confundiendo a los ciudadanos mediante mensajes que juran y perjuran que son de la 4T con todo y que hablen mal de López Obrador, quien por cierto, nada más es quien popularizó y llevó hasta las altas esferas del gobierno el concepto de la Cuarta Transformación. Morena, por su parte, ni suda ni se acongoja de que le sigan comiendo el mandado hasta ahora, porque están confiados en que tienen con qué ganar y con quien están. Resulta en extremo "curioso" que ninguno de los precandidatos de ambos partidos, no tienen ni constancia ni acreditación, o sea no son candidatos de nada por lo pronto. ¿Habrá declinaciones?

***

El Inquilino del Palacio Rosa, quien sigue desojando la margarita por los menos días que le restan a su gobierno, empezó a meterle el acelerador a fondo pues el tiempo apremia y hay que preparar las ciudades ante el desarrollo económico que se espera generar. Y no es porque el gober "fosfo fosfo" de Nuevo León asegure que pronto se colocará la primera piedra de la giga planta de Tesla -"en un mes o máximo dos meses y medio", según agregó el alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava- sino que los chismosos subagentes comentan que el "Gober" de Coahuila ya se organizó con reuniones de alcaldes y los primeros convocados fueron Torreón, Saltillo y Ramos Arizpe para hablar de temas como vialidades, conectividad, servicios como agua potable, drenaje, electricidad, entre otros. Se reunieron además con los secretarios de Gobierno, Desarrollo Económico y hasta de Educación y así seguirán los de otras regiones, pues hay que recordar que en eso de los carros eléctricos la entidad "arrancó" desde hace tiempo con tres armadoras como Stellantis, Daimler y GM que están en plena producción. Y como todos estos procesos demandan energías limpias, el Inquilino no ha dejado de presumir que el Estado tiene la suficiente capacidad de energía eólica y solar, como muestra, el segundo parque solar más importante de Latinoamérica que se ubica aquí cerquita, en Viesca. A ver qué tanta miel chorrea de este lado, es como el agua, de que hay, hay, pero los tubos o la red eléctrica ¿pa' cuándo?

***

Nuestros subagentes adictos a las calóricas pastas con queso parmesano nos comentan que Luis Rayas Velasco, quien jura y perjura ser el artífice de la brillante estrategia de imagen que ha catapultado al alcalde mejor boleado, Román Alberto Cepeda, porque creó su canal de Youtube, su cuenta de TikTok y redes sociales alternas a las oficiales, con tal de alejarlo de la incómoda prensa, habría hecho el "fuchi" a varios de sus integrantes el pasado lunes. Lo anterior, pese a que convocó a los preguntones reporteros al evento con motivo del recorrido que se hizo por las instalaciones del Centro de Control y Comando C2 y a donde se invitó con gran interés a los empresarios. De que se modernizó el sistema de videovigilancia gastando 120 millones de pesos, los malintencionados subagentes, solo se enteraron por redes sociales. Pero como su naturaleza es proterva, dicen que tienen todo el tiempo del mundo para esperar a ver si saben aprovechar esta tecnología, para comprobar sus beneficios a la luz de los resultados o ser testigos de si se quedarán de adorno. Y es que ya se tuvo el caso del "fantasmal" Centro de Inteligencia Municipal de la anterior administración, al que se le invirtieron más de 70 millones de pesos ¿y dónde quedaron?

***

Del otro lado del Padre Nazas, desde la capital de Los Alacranes se ha presumido mucho a través de boletines oficiales y en las chismosas redes sociales que en apenas casi seis meses del Gobierno de Esteban Villegas el Presidente de México ha visitado cuatro veces la entidad "para traer apoyos y resultados a Durango". Los protervos subagentes se han quebrado la cabeza preguntándose ¿cuáles? Pero como lo que se trata es de quedar bien y formar parte de la Comisión de Aplausos y Felicitaciones al "Preciso", también se presumió desde aquellos lares la supervisión que hizo a La Laguna con motivo de las obras de Agua Saludable para La Laguna y dijeron que había tenido "un encuentro con miles de servidores públicos federales en La Laguna" y de nueva cuenta los subagentes se preguntan ¿cuáles? serán esos miles si ni siquiera hay cientos en toda la entidad. Y hablando de lo que algunos ven y otros no, resulta que en dicha visita en la cual el presidente, Andrés Manuel López Obrador, no andaba en esta ocasión muy comunicativo se perdió -al llegar a toda velocidad a bordo de una camioneta de muy buen ver y de mejor conducir- de una gran comitiva de habitantes de la comunidad de El Ranchito que lo aguardaron entusiasmados durante más de una hora, ahí en la zona señalizada como helipuerto hasta donde sí aterrizó un helicóptero en el cual pensaron que vendría abordo el presidente. Allí está el detalle de que los lugareños, incluyendo los niños de la escuela primaria cercana soportaron el terregal del aterrizaje aguardando para demostrarle su apoyo con fanfarrias y aplausos y una niña hasta un libro con su biografía cargaba en el brazo esperando que el presidente lo pudiera autografiar. Todos se quedaron con las ganas. Si no lo creen, pregúntenle a los militares que estuvieron ahí de testigos.