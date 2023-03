Fue tal la presión o el interés demostrado de siete estados del país, entre ellos Coahuila, al alzar la mano para recibir la mega planta armadora de autos eléctricos de Tesla, con tal de que la fuerte derrama económica y los miles de empleos no se fueran de México, que "El Preciso" de Palacio Nacional al final reculó (así se dice) en cuanto a su decisión de vetar a Nuevo León, estado al que durante dos semanas en La Mañanera le tupió un día sí y otro también amagando con que no daría los permisos para la instalación porque él quería la planta para Hidalgo. Al final cambió de opinión y la armadora del hombre más rico del mundo se quedará en Monterrey, a una hora de Saltillo. El Inquilino del Palacio Rosa estaba que saltaba de gusto ayer: "Quiero hacer un paréntesis para expresar mi beneplácito, si como se dijo hoy en las noticias, Tesla llega al vecino estado". No es para menos, pues el estado que aún gobierna Riquelme se verá beneficiado con toda la miel que escurra; y para dar una idea los versados subagentes se acordaron que en septiembre del 2016 la empresa coreana Kia Motors inició operaciones en Pesquería NL y trajo consigo la proveeduría, entre otros de Yura y Lear, que se instalaron en Torreón...

Importante, sin duda, era esa llamada que tuvo López Obrador con Musk y que salió muy bien. "El sabio puede cambiar de opinión, el necio nunca", decía Immanuel Kant, y viniendo del hombre que dijo haber despertado de un sueño dogmático para crear su obra: "Crítica de la Razón Pura", o sea que en algo debe tener razón.

***

Si todo sale como se ha proyectado, todo indica que el "Preciso" también andará el próximo viernes acá en el Norte, y estará nuevamente en tierras coahuilenses y duranguenses. Según los subagentes que tienen amigos entre las "ayudantías" del presidente, Andrés Manuel López Obrador, llegará a temprana ahora a Torreón procedente de la Ciudad de México y de ahí se irá al ejido Sapioriz en el municipio de Lerdo para dizque "supervisar" a eso de las 12:30 horas, los avances de su más grande obra en el Norte del país "Agua Saludable para la Laguna", cuyos avances físicos de obra se desconocen porque a nadie del gobierno federal, específicamente a la Conagua en esta región, no se le da la gana informar. Posteriormente, ya alrededor de las 16:00 horas en Gómez Palacio, presidirá una reunión del Banco Bienestar, de esos que andan escasos estos días y de los cuales los subagentes tienen reportes de que pocos son los que tienen el dinero suficiente para responder a la demanda. En éstos obligadamente ya tendrán que cobrar sus pensiones los adultos mayores, razón por la que se espera que incrementen la eficiencia y prontitud del servicio que prestan a no ser que se les vaya a desmayar por tanta espera alguien de la tercera edad.

***

Hoy, a un mes de que comiencen las campañas para el proceso electoral 2023, que serán del dos de abril al 31 de mayo, nuestros chismosos subagentes nos presentan un reporte de lo que han estado haciendo los que se candidatean para la gubernatura de Coahuila y las diputaciones locales, aunque actualmente en silencio electoral porque transcurre el tiempo llamado "intercampañas". El de la "Alianza Ciudadana por la Seguridad" Manolo Jiménez, ya con las constancias en mano del PRI, PAN y PRD sigue en sus reuniones de planeación, "nada confiados", dice. En la otra alianza, la UDC- PVEM, el abanderado Lenin Pérez Rivera recibió también su constancia y sigue con su plan de aprovechar el "pleito" de los partidos autodenominados de izquierda. Donde sigue la rebatinga porque no hay fecha para entrega de constancias son en los partidos archienemigos el PT y Morena donde la guerra parece no tener fin. Es en el partido guinda donde hay una muy larga lista de "suspirantes" a diputaciones, de preferencia una "pluri" para no hacer talacha de campo ni meterle dinero. Justo en el PT, la dirigente, Valeria Flores, cuyo partido engaña a sus seguidores diciendo que es la 4T, anda que no la calienta ni el sol porque soñaba con una curul, pero el lugar, dicen, lo tienen reservado ya para "La Paisana", Marlenne de Mejía, ¿será?

***

Y siguiendo por los terrenos de los partidos políticos, nuestros subagentes disfrazados de desayuno pagado con viáticos, nos dijeron sorprendidos que los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) que encabeza Rodrigo Paredes Lozano, finalmente decidieron quitarse la modorra y por primera vez en su historia, sesionaron fuera del recinto oficial y vinieron a Torreón. De lo más relevante de la orden del día fue que aprobaron la realización de dos debates para los candidatos a la gubernatura. El primero será el domingo 16 de abril y el segundo el lunes primero de mayo allá en Saltillo. Si bien quedó pendiente la modalidad del debate, los consejeros electorales y los representantes de los partidos políticos, lograron batear a los de Morena, del PVEM y de UDC que se frotaban las manos presionando para que se autorizara un tercer debate y se programara lo más cerquita posible de la jornada electoral del cuatro de junio. Los subagentes comentan que este tipo de ejercicios, que se supone ayudan a reforzar las opiniones de los votantes, son aprovechados por los partidos "morralla" para colgarse de la ventaja de otros y tirar lodo por doquier para hacerse ver valientes y justicieros.

***

Nuestros subagentes que recorren los pasillos del edificio más caro de la ciudad de Torreón nos reportan que en la Tesorería, Obras Públicas y desde luego en Servicios Administrativos, andan más que "nerviosillos" porque además de las revisiones que últimamente les han caído de parte de la Auditoría Superior del Estado (cuyos resultados, por lo pronto del 2022, ya se les darán a conocer para que solventen las "travesuras" que han hecho), ahora resulta que quien los tiene "en la mira", dicen, es la Auditoría Superior de la Federación. Según los preocupados subagentes, supuestamente la ASF ya empezó a solicitar documentación al Municipio con mejor gusto y mejor visión, y las auditorías apuntan a tres programas federales donde, dicen, el gobierno les mandó lana el año pasado y como que no se documentaron algunas cosas, es decir, no se manejaron con transparencia. Ya veremos y diremos.

***

Del otro lado del Padre Nazas, los subagentes parientes de los ofidios -mismos con los que comparó recientemente en las chismosas redes sociales, doña Marlenne de Mejía (esposa acapulqueña del candidato Mejía Berdeja) con la alcaldesa morenista de Múzquiz, Tania Vanessa Flores- no pudieron evitar dirigir su mirada cetrina hacia las acciones un tanto confusas de los representantes del pueblo en los cabildos de Gómez Palacio y Lerdo conocidos como regidores. Por un lado, los regidores de la Ciudad Jardín, quienes se llevan algo así como un millón 200 mil pesillos al año, por levantar la mano solamente los jueves, al parecer no sabían ni cuánto ganaban, pues varios de ellos anduvieron preguntando aquí y allá las cifras, el descuento por impuestos y prestaciones para al final notarse sorprendidos y hasta contentos de lo bien que les va. Mientras tanto en el Cabildo de Gómez Palacio, quizá por haber sido mes del amor y la amistad, durante todo el mes de febrero los regidores de todas las fracciones estuvieron más que participativos en un ambiente de extrema cordialidad. Es más, en la última sesión de Cabildo al regidor Yahir Vitela, sobrino de doña Marina Vitela y coordinador de la fracción de Morena, poco le faltó para aventarle osos de peluche tanto al síndico, Jaime Aguilera como al tesorero, Carlos García, mismo que estuvo además muy aplaudido y hasta felicitaciones de todos se llevó por dejar en ceros varias cuentas millonarias pendientes de pagar que los antecesores -por cierto de Morena- le dejaron.