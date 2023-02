Terminaron las precampañas electorales y comenzaron las intercampañas previo al Día del Amor y La Amistad, siendo un total de 48 días de silencio electoral, tiempo suficiente para que puedan repasar estrategias y pensar en múltiples formas de hacerse daño. Lo más destacado de esta época será el registro de los candidatos a gobernador por los diferentes partidos y no será sino hasta el domingo dos de abril que empiezan las campañas en las que los "suspirantes" no verán lo duro sino lo tupido de los ataques de uno y otro bando. El que alzó los brazos al cielo y ya finalmente pudo descansar estos días fue nada menos que el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza, Miguel Mery Ayup, quien como alma en pena anduvo apareciéndose en todos los eventos del "Delfín" del "Gober", Manolo Jiménez. Por cierto que Manolo, candidato de la alianza PRI, PAN, PRD, sacó más de 503 mil votos, o sea que logró superar las expectativas de sus correligionarios.

En Morena, donde, Armando Guadiana Tijerina había amagado con irse el domingo al Súper Bowl en Arizona, aunque adelantó el cierre de su campaña para el sábado 11 de enero, coordinada por sus "tres amigos" que todo apunta brincarán a la coordinación general de la campaña y dejarán en el camino al más que chido, Luis Fernando Salazar, finalmente sí surtió efecto la manita de puerco aplicada por el dirigente nacional Mario Delgado y Guadiana se cuadró perdiéndose el viaje. A propósito, las últimas mediciones de encuestas no tan "patito" de momento ponen a estos dos candidatos que representan las fuerzas políticas con más músculo como más o menos parejas en la percepción ciudadana. A ver cómo despegan en abril porque sorpresas habrá.

***

Y en el marco del "Acuerdo por la Integridad Electoral" que el lunes el gobierno del Estado, los organismos y tribunales electorales, los de la sociedad civil y partidos políticos suscribieron públicamente para respetar "las reglas del juego democrático" en el proceso que transcurre, salió a relucir que algunos partidos están como la "Chimoltrufia" y como dicen una cosa dicen otra para variar y no perder la costumbre. Lo anterior es el caso del PT y no se diga Morena que desairó el evento, indignado porque asegura que el INE no es "parejo". Lo que no dicen los morenos es que se anticiparon a las precampañas. El que no perdió oportunidad para decirles que sobre aviso no hay engaño, algo así como "y a ver cómo nos toca" fue el Inquilino del Palacio Rosa y mencionó medio a modo de advertencia sobre la presunta intención de grupos delictivos por entrometerse en el proceso por lo que ya hay varios ojos puestos en los candidatos con el fin de que puedan recorrer todas las colonias y ejidos del Estado. Por lo demás se ha dicho que se esperan campañas de propuestas, no de insultos, ofensas, agresiones ni descalificaciones ¿acaso en Dinamarca será eso?

***

Los chismosos subagentes disfrazados de maceta en los pasillos del edificio más caro de la ciudad escucharon por voz de empleados municipales de Torreón que ya les había vuelto el alma al cuerpo y se sentían más seguros en sus trabajos, una vez que pese a infinidad de "travesuras", pasó la elección interna del RIP, ah no perdón, del PRI. Pensaban que eso marcaría el fin de algunas presiones que sufrían para no acudir a eventos proselitistas, pero parafraseando a Augusto Monterroso, "cuando despertó, el dinosaurio seguí allí". La novedad es que ante la proximidad del proceso electoral del cuatro de junio y lo adelantado que va el sexto y último año de la administración estatal (o sea que ya mero se van) se rumora de una importante baja de empleados municipales de confianza, - porque con los sindicalizados ni se meten-. Comentan que la guadaña comenzará en áreas administrativas afines a perfiles estatales y juran y perjuran que esa es la versión que se propala desde los rumbos de la Secretaría Particular, ahí donde de acuerdo con la nómina municipal, el titular con nombre de producto de limpieza el año pasado ganaba 54 mil pesillos mensuales, pero como trabaja tanto, a partir de enero de este año, recibió un aumento para llegar a los 60 mil pesillos. ¿Qué tal?

***

Nuestros subagentes disfrazados de cadenero de antro, informaron que el que dejó de hacerse de la vista gorda curiosamente en estos meses de recaudación fue nada más y nada menos que el director de Inspección y Verificación, Raúl Rodríguez, quien el pasado fin de semana anduvo clausurando antros que durante años han operado fuera del horario establecido y a la vista de todos (cosa más rara que nadie se dé cuenta) y razón por la que no se entiende su sorpresa al haber tanto "borrachazo" en las calles de la ciudad. Como además los muchachos de Inspección y Verificación, a su cargo, constantemente son señalados por sus travesuras vamos a ver hasta dónde don Raúl está dispuesto a meterlos en cintura, ahora que casualmente abrió los ojos y se animó a comenzar con los bares que, a todas luces, hacen lo que se les da la gana y no de a gratis. Los subagentes esperan en 5...4...3...2...1 la reapertura de los mismos una vez que cumplan con los compromisos hechos con las autoridades.

***

Nuestros subagentes disfrazados de capuchino con espuma de corazón, informaron que tal parece que al contralor del municipio de Torreón, Miguel Ángel Zúñiga Chávez, famoso por sus desatinadas declaraciones a la incómoda prensa, le hace falta ponerse al día sobre los límites de sus facultades. Resulta que con tal de cumplir los caprichos de Gustavo Muñoz López, director de Asuntos Sin Importancia, ah no perdón, de Desarrollo Institucional, le dio por lanzar sendas amenazas a los regidores para que asistan sí o sí a una capacitación de Código de Ética y Conducta. A estas alturas el contralor debería saber que los regidores son espíritus libres a quienes poco les importa si juegan mal porque se acomodaron bien y tienen sus derechos políticos a salvo, que saben diferenciar perfecto lo ético y lo correcto de lo que no lo es (que les importe es otra cosa) y que de ninguna manera son empleados, es más, son ellos quienes deben supervisar a los directores y no al revés. Don Miguel además amenazó con sancionar a todos los demás directores y empleados del Ayuntamiento que no acudan al curso organizado por su compadre Gustavo, quien como, dicen, no tiene nada qué hacer últimamente y le da por organizar tallercitos en pleno horario laboral pudiéndolos hacer por la tarde o los sábados cuando además todos puedan asistir sin abandonar sus funciones.

***

Y que la excandidata a la alcaldía por el PRI y hoy coordinadora de Servicios Educativos en Francisco I. Madero, Teresa Acosta, nunca está al pendiente de las necesidades de las escuelas de nivel básico en su jurisdicción. Tan es así, que en reciente reunión celebrada en Torreón, ahí en las oficinas de la Subsecretaría de Educación Pública, para ponerse de acuerdo en traer a los niños de zonas rurales de "Chávez" (donde nunca pasa nada además de los ventarrones) y realizarán un recorrido en Puerto Noas con la exposición de réplicas de dinosaurios, doña Tere no acudió a la reunión y como no le interesó el tema, los niños de Francisco I. Madero fueron los únicos que no tuvieron oportunidad de disfrutar el paseo gratuito. ¿La razón de su ausencia en la reunión? Pues que no puede ver ni en pintura a Flor Rentería, la titular de Servicios Educativos en La Laguna de Coahuila. Lo curioso, dicen los bien informados subagentes, es que todos saben del abandono en que la coordinadora tiene la dependencia a su cargo, pero no pasa nada porque se dice protegida del secretario de Educación, Francisco Saracho. Lo que sí está haciendo doña Tere es ir a instituciones de educación media superior para llevar apoyos que además son donados por asociaciones civiles para los ya mayorcitos, de 18 años para arriba, que casualmente son los que sí votan.

***

Del otro lado del Padre Nazas el que valdría la pena, dicen los protervos subagentes, que pudiera contrastar las mentirillas que le cuentan en la Sedatu con los municipios duranguenses respecto a proyectos ingresados en años anteriores para bajar recursos es nada menos que el gobernador, Esteban Villegas. Resulta que en su última visita a La Laguna aseguró que sus predecesores en el gobierno nunca ingresaron ningún proyecto ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del gobierno federal con la finalidad de recibir apoyo presupuestal, argumento que le habría causado sorpresa por la negligencia del gobierno anterior. Más sorprendidos se quedaron los alcaldes de varios municipios y algunos exfuncionarios estatales quienes recordaron que se cansaron de meter proyectos que nunca han recibido recursos de la 4T y menos con la serie de programas que antes existían y que desaparecieron desde el 2018, entre ellos el de rescate de espacios públicos, o el de los centros de desarrollo comunitario para zonas marginales. Por si fuera poco el mandatario olvidó que el gobierno estatal y los municipales tienen años solicitando fondos del también desaparecido Fondo Metropolitano cuyos criterios para su asignación la Sedatu lleva buscándolos desde el 2020 y todavía no los ha encontrado.