El próximo domingo 12 de febrero es el último día de precampañas y en este lapso se agudizó el encono al interior de Morena, partido en el que el precandidato "único" de la 4T, Armando Guadiana Tijerina, andaba tan interesado en cerrar agenda antes de ese día, que adelantó recorridos como el del pasado domingo aquí en la Plaza de Armas y posteriormente en Saltillo con el mismo fin. Los subagentes estarán atentos a primera hora a ver si lo ven disfrutando del Súper Tazón en Arizona. En tanto, el precandidato por la Alianza PRI-PAN PRD, Manolo Jiménez Salinas, y el abanderado de la UDC-PVEM, Lenin Pérez Rivera, siguen con su promoción para ver si suben su posicionamiento entre militantes y simpatizantes. Por otra parte, tras perder la cordura y caer de la gracia del presidente López Obrador peleándose con la dirigencia nacional de Morena el candidato del PT ha asegurado que su integridad física corre peligro y mientras se queja la dirigencia petista se frota las manos en espera de lograr buena votación para obtener por lo menos una curul en la próxima legislatura, algo para lo cual la presidenta estatal del PT en Coahuila, Valeria Flores, ya anda interesada pidiendo informes de a cuánto ascienden las dietas.

En fin, las campañas para la gubernatura, así como para las diputaciones locales, comenzarán el próximo dos de abril y culminarán el 31 de mayo. El domingo cuatro de junio se celebrarán los comicios.

***

Por cierto, los chismosos subagentes que disfrutaron de una agua celis en la Plaza de Armas durante el evento de cierre de precampaña de Morena y nos reportaron que finalmente quedó de manifiesto, ya no solo la inconformidad sino el pleito del más que chido, Luis Fernando Salazar Fernández, que en total hermetismo se ausentó de las actividades de precampaña pese a que fue designado coordinador general para Guadiana. Fue, dicen, desplazado junto con su equipo (ciertamente numeroso) al que ni siquiera se le menciona con una mínima posibilidad de alcanzar una "pluri". En contraste, los que andan tras una tajada son puro exconservador de derecha (expriistas y panistas) como el becado Rodolfo Walss en busca de una reelección, el expriista Shamir Fernández que busca acomodar a su cónyuge y Jorge Luis Morán con la mira puesta en beneficios económicos vía el senador carbonero y Marina Vitela que viene de perder Durango aunque en lo personal logró incrementar en sobremanera su patrimonio. Ah, también la morenista, Cintia Cuevas, delegada regional, quien de igual forma fue alineada.

***

Para quienes no lo conocen, Luis Zavala fue coordinador de la Secretaría de Bienestar en Coahuila y antes de que Claudia Garza del Toro fuera nombrada como nueva delegada en esta misma entidad, presentó una denuncia en su contra por delitos electorales y peculado en la Fiscalía General del Estado (FGE). Dicen los subagentes que estos hechos se dieron cuando ella tenía a su cargo la delegación en Monclova y a diestra y siniestra disponía de los vehículos oficiales y a los servidores de la nación para que volantearan y acarrearan gente en los eventos del que nunca estuvo afiliado a Morena y quien ya no debe usar el nombre de López Obrador en sus mítines donde aún dice representar a la 4T. El caso es que todo mundo sabía de sus maniobras y hasta su antecesor Reyes Flores, pero nunca dijeron nada. Dicen los subagentes que por eso siguen muchas cosas sin entenderse al interior de Morena y a ver qué harán en este asuntillo penal, que casi es posible adelantar que no tendrá consecuencias.

***

Luego del discurso de la ministra Norma Piña, primera mujer en llegar a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el que marca su raya del gobierno federal, la independencia de los poderes y el marco de referencia de respeto a la Constitución, en suma, una postura de autonomía, como que el alma volvió al cuerpo de 24 municipios además del Gobierno de Coahuila y las universidades que pusieron una Controversia Constitucional contra el Plan B de Morena y las modificaciones respecto a la Ley de Comunicación Social. El que lanzó sus dardos envenenados contra las medidas del "Preciso" de Palacio Nacional, fue el Inquilino del Palacio Rosa, quien se refirió a esto como un revanchismo hacia los medios de comunicación y una forma de coartar la libertad de expresión de los gobiernos pues no corresponde a la realidad y de paso, daña organismos autónomos. Hasta se adelantó a confiar en que lo que resuelva la Suprema Corte "será lo correcto" en esta cuestión. En contraparte, el gobernador duranguense, Esteban Villegas, quien ese día se bañó con agua "tibia" ya dijo que la política del país cambió desde el 2018, que no hay que temerle a la reforma y sugirió que se decía en campaña que el INE estaba en su contra. Nada más le faltó decir que la reforma está muy bonita.

***

Si bien vecinos del norte de Torreón, principalmente de los sectores aledaños al sector de La Unión-Santa Fe, están que bailan de contentos por la puesta en marcha del nuevo pozo de agua potable que beneficiará a más de 20 mil habitantes, pues en la próxima temporada de calor que se anuncia como intensa, ya no tendrán que bañarse pegados a la pared, nuestros subagentes a los que nunca les dan gusto y por eso hasta los vetan, nos comentan que aunque ya son varias las nuevas fuentes de abastecimiento que se ponen en marcha, hay dos cosas que la administración del alcalde mejor lustrado, Román Alberto Cepeda González no ha considerado. Una es que con tiempo se les debe dar mantenimiento preventivo a los pozos y a las redes de conducción y la segunda es que en la época de calor, la CFE suele tener constantes "apagones", hasta 20 diarios que ponen en jaque la presión en el suministro. No es por aguarles el festejo (ni lo mande Dios) pero aparte de la baja de presión, "los muchachos" del Simas tienen que ir a cada noria y manualmente reanudar el servicio y ellos salen a las tres de la tarde. ¿También esto se puede reportar al canal YouTube del alcalde?

***

Del otro lado del Padre Nazas, los subagentes de la capital duranguense están perplejos por la competencia de elogios y felicitaciones que traen algunas autoridades estatales para con los alcaldes de Gómez Palacio y Lerdo. "De por sí los niños son risueños y les hacen cosquillas", pensarán. Y es que, por ejemplo, unos días atrás, el diputado local, Luis Enrique Benítez Ojeda, quien no ha logrado ganarse nunca los afectos de doña Lety Herrera pero sí varios aplastones, aprovechó una de sus visitas a la Ciudad Jardín para decir que don Homero Martínez, presidente de la Ciudad Jardín, es el mejor alcalde, de entre los que están actualmente, en el estado de Durango. El pasado lunes, el gobernador de Durango, Esteban Villegas, visitó Gómez Palacio, donde no tardó en destacar por todo lo alto durante un evento público los resultados de una de esas encuestas -que se dice son de quien las paga- donde la gomezpalatina aparece como una de las mejores con una aprobación de casi el 70 por ciento "y eso poco se ve en el país", refirió el mandatario. Como al parecer la buena opinión, sin demeritar de ninguna manera las acciones de los locales, depende de quienes hagan la mención, no estaría demás que cada uno realice sus propias encuestas en las colonias populares donde los habitantes de florido vocabulario se quejan del mal estado del pavimento, del drenaje, de la baja presión de agua o de las fallas en el alumbrado… Nada más para comparar y lograr establecer un puente de la tierra al Olimpo donde algunos los enviaron.

***

Por cierto, que en su última visita el Gober Villegas aprovechó para anunciar lo que ya había anunciado en la capital aunque sin tanto ruido y con mesura; la instalación de la empresa de fertilizantes para lo cual nuevamente "omitió" mencionar el nombre del presidente municipal de Lerdo, y por el contrario se refirió al "Municipio", mismo donde si no falla la memoria fue sede de aquella detención de la Policía Municipal que restó varios puntos a su contrincante, doña Marina Vitela, en el arranque de campaña por la Gubernatura, puntos que sin duda catapultaron al hoy mandatario quien en esta visita hizo un nuevo "fuchi" a la Ciudad Jardín. Tampoco es que el mandatario haya dedicado mucho tiempo a hablar de la millonaria inversión en dólares, pues ya todo lo importante lo había dicho en la capital donde seguramente les importa demasiado lo que se invierta y se genere en Lerdo. De cualquier modo el mandatario ha tenido mucho en qué pensar estos días; por ejemplo, una forma de comunicación para los agentes de la Fiscalía de Durango que no sean señales de humo ni la "Batiseñal" cuando se trata de atender alguna emergencia tipo persecuciones de chicos malos que se pasen de Zacatecas, Chihuahua o Sinaloa a la entidad considerando que Durango no tiene radios de comunicación y los agentes se comunican por WhatsApp ¡No Mam..!... dijo el Gobernador, y primer sorprendido, quien recordó que "alguien" estuvo llenando los tanques de gasolina diariamente de unidades "yonkeadas". ¿Algún nombre de político de alto nivel conocido ya tras las rejas?. No verdad. "Y vendrán cosas peores", dicen las santas escrituras...