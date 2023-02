Aunque la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el Plan B de la Reforma Electoral -que aunque ya dijo el presidente López Obrador que no era la que quería, pero sí la que más se aproxima y fue propuesta por su partido- y que incluye cambios "a modo" a la Ley General de Comunicación Social en materia de propaganda gubernamental, no podrá aplicarse a los procesos electorales en curso, en los estados de Coahuila y México, el Inquilino del Palacio Rosa no quiso arriesgarse, se curó en salud y en busca de tener reglas más claras, presentó ayer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una Controversia Constitucional contra el llamado "Plan B" ¿qué tal? Lo anterior porque considera que también se afecta la operatividad del INE y con efecto dominó, a los organismos electorales estatales, a los que restringió del tres al 0.1 por ciento para la difusión de sus actividades.

Varios municipios como Saltillo y Torreón también presentaron sus controversias contra este controvertido Plan B electoral. Así es que van a estar buenos los "guamazos" pues la difusión es clave para todo y López Obrador lo sabe. Por cierto que en Durango el gobernador, Esteban Villegas, le ha sacado varias veces a criticar el "Plan B" y no dice si está a favor o en contra, sino todo lo contrario.

Y justo del otro lado del Padre Nazas el que antes de subirse al podio, allá en la "Capital de los Alacranes", para paradójicamente anunciar una gran inversión de La Laguna de mil 500 millones de dólares (y una vez mas le hizo el feo a esta región) fue nada menos que el gobernador, Esteban Villegas, quien como no canta mal las rancheras seguramente venía tarareando: "Ni para bien ni para mal, verdad de Dios, de ti me acuerdo". Y es que aunque se la ha recordado mucho (su gestión) al exgobernador duranguense, el Güero Aispuro, esta vez no se acordó pero para nada de él y muy pero muy apenas y sin ganas se acordó del presidente de Lerdo, Homero Martínez Cabrera, quien además fue, según los chismosos subagentes, el que estuvo duro y dale gestionando por tres años que la empresa holandesa de fertilizantes finalmente se decidiera a instalarse en Lerdo con el apoyo, claro de Aispuro, allá por el 2021. Cuentan que Villegas durante el evento y frente al micrófono mencionó como cosa menor si el alcalde de Ciudad Jardín se encontraba en algún lado "por ahí" del recinto a sabiendas de que no acudió. Según los protervos subagentes no es la primera vez que el mandatario saluda con sombrero ajeno; algo que también le va bien al secretario de Gobernación, Adán Augusto. Hasta el momento es una incógnita ¿por qué no invitaron al presidente de la Ciudad Jardín al magno evento? Mejor aún, ¿por qué no lo hicieron en Lerdo? Porque eso de que no fueron compatibles las agendas nadie lo cree. Dicen otros intrigosos que a inicios de la próxima semana podría estar Villegas en La Laguna para 'cantar' lo que ya anunció y a ver si esta vez no se esconde a la odiosa de la prensa.

Y hablando de los chismosos de la prensa resulta que no pudieron evitar meter el dedo en la llaga y preguntar al munícipe sobre lo ocurrido -más considerando todos los favores que el dos veces alcalde de Lerdo hizo a Villegas para su campaña- aunque el alcalde no soltó prenda y no le quedó de otra que hablar muy bien del "Gober". Eso sí, sin tapujos aseguró que si los empresarios tenían incertidumbre de colocarse en Lerdo era justamente por la política pública y mensajes "equivocados" que el gobierno federal ha enviado al extranjero sobre invertir en México, razón por la cual los holandeses querían alguna garantía… No vaya a ser que luego los corran. Y como los subagentes cuando quieren ser buenos son buenos, pero cuando se trata de ser malos son mejores, no pudieron evitar recordar, comparar y echarse un clavado en la hemeroteca de varios de los medios más serios de la región y descubrieron que todos los proyectos que Villegas y Adán Augusto "presumieron" este 2023 como novedad como son: La federalización de nóminas para Telesecundaria, la construcción de la planta potabilizadora en la capital, el mejoramiento de la carretera Canatlán-Nuevo Ideal y el proyecto Agua Saludable, todos, también fueron propuestos por el gobierno de Aispuro. A ver si a Villegas, que cada día se ve más "Moreno" sí le cumple el gobierno federal con los dineros… Y a ver si no se le pierden, porque esa sí sería otro cantar...

De regreso a Coahuila nos reportan nuestros bien informados subagentes que todo apunta a cerrarle las puertas al dizque Movimiento Coahuilense filial del PT, luego de que siete de los ocho que cobran como alcaldes y una alcaldesa que llegaron al puesto gracias a la alianza que hizo UDC con Morena, fueron llamados a cuentas por "López II", el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Comentan que no fue precisamente para desearles feliz Año Nuevo y tampoco para soltarles más recursos por ser miembros del partido en el poder. Señalan los subagentes que la breve reunión tuvo como objeto "precisarles" a los que andan por ahí levantando encuestas en sus redes oficiales, otros nadando entre dos aguas organizado eventos a los contrincantes, que la línea es Morena y a favor de Armando Guadiana Tijerina, incluso, que les llevarán marcaje personal pues algunos tienen fama de repartir billetes, hacer canciones al esquirol y hasta financiarlo con lo que ganan de los contratos del carbón. Luego los "arrimó" el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, para darles otro repasón, que cooperen con AMLO y ya no le hagan caso a quien lo traicionó. Por ahí desfilaron Jonathan Ávalos Rodríguez, alcalde de Francisco I. Madero; Roberto Piña Amaya, de Frontera; Ramiro Reyes Rodríguez, de Abasolo; "Mayito" López Gámez, de San Juan de Sabinas; Juan Antonio Garza García, de Castaños; Jesús Huitrón Maldonado, de Escobedo y la alcaldesa de Múzquiz, que recién regresó de un viaje por Europa, Tania Flores Guerra. Nada más faltó el edil de Acuña, el udecista Emilio de Hoyos Montemayor, porque apoya a Lenin Pérez Rivera.

Hablando de "morenos", llamó mucho la atención la recién nombrada delegada federal del Bienestar en Coahuila, Claudia Garza del Toro, luego de apoyar tanto al candidato del PT, lo que ha despertado suspicacias y confusión entre los militantes de la 4T. Doña Claudia desde el año pasado ayudó a quien ya no debe usar el nombre de López Obrador en las movilizaciones ahora por el PT por lo que nadie cree que esté respaldando de verdad al precandidato de Morena, Armando Guadiana, lo que es un hecho es que la 4T de ninguna manera desaprovechará el actual proceso electoral en Coahuila para hacer uso de la "mina" que le representan los programas sociales íconos. Así, los adultos mayores que se benefician del 65 y más, y el de los Jóvenes Construyendo el Futuro, que desde este año recibirán seis mil 300 pesos al mes, buscarán que sea el soporte para enfrentar la fuerte división que sufre el partido. La designación de Claudia, que dicen las lenguas de doble filo es del equipo de Francisco Borrego Adame, otro renegado de Morena y fan del PT, pero que sigue cobrando sus becas mensuales allá en la Cámara de Diputados por el partido guinda, cayó como bomba en la Delegación del Bienestar en Coahuila donde ya hay varias bajas en puerta pues hay bandos. El exsuper delegado, Reyes Flores Hurtado, a quien sacaron de la zona de confort, lo mandaron a cubrir la suplencia de su ahora acérrimo enemigo Armando Guadiana Tijerina ni siquiera le avisaron, pues se enteró que ya tenía sustituta, a través de las inestables redes sociales y lo mismo ocurrió con la dirigencia estatal del partido, ya que Diego del Bosque también fue ignorado. Así está la unidad.

En los pasillos del edificio más caro de la ciudad, los subagentes que tienen a su vez muchos informantes, reportan que estuvo duro el "fuego amigo" que esta semana que termina fue dirigido, "con tiros de precisión" hacia la regidora priista presidenta de la Comisión de Inspección y Verificación (Alcoholes), Ana Luisa Cepeda Álvarez. "Casualmente" a la edil, el "encomendado" para ventanearla fue un funcionario de tercer nivel, Roberto Delgadillo Robledo, titular de Alcoholes, Espectáculos y Espectaculares, que acomedido hizo el anuncio, sin documentos de por medio y solo dijo que había "quejas", que el año pasado, la regidora autorizó más de mil permisos para el giro de bebidas espirituosas y que "muy pronto", a finales de este mes o principios de marzo, comenzará la investigación en campo para saber dónde quedó la bolita y si hubo cobros, de lo cual se dará vista a la Contraloría Municipal, a la secretaria del Ayuntamiento y al alcalde. Dicen los comunicativos subagentes que a sabiendas de dónde bajaron las instrucciones para exhibirla, la edil del PRI a la que pretenden disciplinar, dijo que tras la "quemada", ella es la primera interesada en que se realice la investigación al respecto, porque le interesa conocer en qué parte de la ciudad están operando esos mil nuevos negocios de las supuestas licencias de alcoholes que dio, para revisarlas a la luz de las sesiones de la Comisión. Veremos y diremos.

Desde luego que por temor no solamente a perder la "chamba", a las represalias o vaya usted a saber qué más, pero los subagentes que se desempeñan entre la tropa de los polis municipales de Torreón, reportaron de lo hondo que caló una carta difundida en redes sociales en la que elementos de la DSPM pidieron la intervención del alcalde apasionado de las plataformas digitales y aspirante a tictokero, Román Alberto Cepeda González. En el documento, del que ya también circulan audios, se denuncia presunto acoso sexual a las mujeres policías bajo presión de sancionarlas, exigencia de cuotas o lo que es lo mismo la "renta" de patrullas y otras "linduras", por parte del comisario César Antonio Perales Esparza. Las cuotas van de entre 200 y 300 pesos por patrulla y por turno, en lo que, dicen, está de acuerdo el director operativo, Héctor Alba Ávalos. Ante los diversos y comprometedores señalamientos, los subagentes esperaban la postura del alcalde por lo menos en el sentido de que se investigaría al respecto, pero no que descalificara al mensaje y mucho menos despotricara contra el mensajero. Los subagentes no pudieron evitar recordar que la SCJN avaló el derecho de petición de los ciudadanos a los gobiernos, a través de las redes sociales como Twitter, Facebook o TikTok. Los ministros concluyeron por unanimidad que "si una autoridad habilita una vía electrónica, una red social, inclusive, a partir de la cual es posible recibir y responder solicitudes de información, denuncias o cualquier tipo de planteamientos, nada debería impedirle atender aquellas peticiones que fueren de su conocimiento por dicha vía". Por lo pronto, los subagentes ya andan investigando los casos de los polis que con su dinero y por fuera reparan las patrullas y luego el taller oficial los factura y cobra como trabajo propio. En fin todo eso que luego se niega que sucede.