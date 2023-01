Venta Tips

Por fin el día llego, les dije que pronto y con oportunidad les diría cuándo, cómo y por qué celebrar el día del vendedor profesional. Casi todas las profesiones y oficios tienen su día, el día de los doctores, el día del maestro, el día del agrónomo, el día de las enfermeras, el día del soldado, el día de los albañiles, el día de los marinos, el día de la secretaria, el día del estudiante, etc, y muchos más.

Se les celebra por que hacen un servicio valioso a la sociedad, justo y merecido el reconocimiento a su actividad.

¿Y el vendedor?

El vendedor profesional también hace un gran servicio a la sociedad, es promotor del crecimiento y desarrollo de las empresas y es también un eficaz solucionador de problemas en las empresas de sus clientes. La sociedad en general ha disfrutado de un mejor nivel de vida gracias a la actividad de miles de vendedores que trabajan incansables en todos los continentes y en todas las latitudes.

Los vendedores están en todas partes y hay de todos tipos, hay rubios, morenos, gorditos, flacos altos, chaparros chinos, gringos, etc. Y todos ellos hacen su mejor esfuerzo todos los días del año, tratan de llevar soluciones a sus clientes, dinero a sus empresas y bienestar a sus familias.

Mi reconocimiento y admiración para todos los que con pasión ejercen esta noble profesión, los he visto luchar como un Samurái para ganar una venta y conquistar a un cliente, son luchadores incansables, no se rinden y son totalmente resilientes (irrompibles).

El día del vendedor profesional es el 8 de febrero, la razón para asignar esa fecha para tan importante celebración es porque está cercana al fin del año que acaba de terminar y la revisión de los resultados recientes nos da la oportunidad de convertir la celebración también en una premiación, es justo reconocer a los más destacados en diferentes indicadores y categorías.

El 8 de febrero cae en días propicios para festejar en los siguientes 50 años, la celebración inicia con una junta o reunión formal de ventas, una exquisita comida en un buen restaurant (no tacos ni lonches) y acompañada de buenos vinos en donde no debe faltar un gran brindis, se puede invitar a un conferencista reconocido que cargue de positivismo al equipo de ventas.

También aprovechar para entregar reconocimientos por méritos, por antigüedad, ascensos, nuevos nombramientos, diplomas y. trofeosEl vendedor es como un guerrero que sale a luchar y a defender (de la competencia) los intereses de su empresa, igual que un guerrero debe ser entrenado y provisto de las mejores armas (herramientas) para lograr su cometido, debe ser bien visto y apreciado por los otros departamentos de la empresa, por ningún motivo debe ser visto como un mal necesario en las organizaciones, cuando se tiene esta visión del vendedor es porque hay miopía en la dirección.

Hace poco estuve en España, en un lugar especial que tenía ganas de conocer, me refiero a Toledo situada a 65 km. de Madrid y sede del reino de castilla, un lugar lleno de historia y tradición, el célebre Agustín Lara la describe con gran precisión en su suite española, (escúchala de preferencia en la voz de Placido Domingo) ahí estaba ubicada la fábrica de armas del reino, hoy en día se siguen fabricando las mejores espadas y los mejores cuchillos de España.

Cuando los jóvenes del pueblo o ciudadela se enlistaban para luchar y defender su plaza, su familia y el pueblo le obsequian los avíos necesarios para vivir y sobrevivir, algunos les regalaban alimentos, otros, calcetas, otros, ropa, amuletos, escapularios, medicamentos, oraciones, alforjas, pero sobre todo les regalaban la confianza y la seguridad de que mientras ellos estuvieran en el campo de batalla y aun si no regresaran a su familia no les faltaría nada.

Así me gustaría que fuera en las empresas, que toda, si toda la empresa diera la bienvenida al nuevo vendedor, su gerente será su mentor y cada departamento, confiado en que dará su mejor esfuerzo crédito y cobranza le regalara su agenda, para que no falte a ninguna cita, contabilidad su pluma sheaffer (mínimo), para que llene muchos pedidos, producción su tarjetero, para que sus clientes tengas presente todos sus datos en su tarjeta de presentación, compras su portafolio, para que lleve todo su material de trabajo, logística su calculadora, para que no se equivoque en los descuentos recursos humanos su reloj, para que nunca llegue tarde a sus compromisos y lo más valioso e importante, su espada, representada por un mensaje de confianza expresado por el presidente o director general de la compañía, la confianza depositada en el será el arma más poderosa de que disponga.

Ojalá en los años que me quedan me toque ver la revalorización de la actividad de ventas y la re categorización de los vendedores en nuestro país.

Las categorías en las que se pude reconocer el trabajo esfuerzo y resultados de los vendedores destacados son:

- Al más antiguo de la empresa.- Al de más edad.- Ala revelación del año (novato).- Al que creció mas (no de estatura).- Al que sobrepaso más la cuota anual.- Al que paso más meses la cuota durante el año.- Al que tuvo la mejor mezcla de producto (no vendió solo lo más barato).- Al que hizo más clientes nuevos (mejor aperturador).- Al que perdió menos clientes.- Al que tuvo menos devoluciones.- Al que tuvo la mayor calidad de venta (vendió con menos descuento).- Al que cobro mejor.- Al que tuvo cada mes menos cartera vencida.

Estas son solo algunas ideas de cómo y en que reconocer el trabajo y resultado de su fuerza de ventas.

Hasta el mejor equipo de cualquier deporte profesional o amateur necesita de motivación, reconocimiento y dirección.

Vamos pues a celebrar en grande y como se merecen a nuestros fieles y combativos vendedores.

Les deseo mucho éxito en este 2023, esforcémonos y el éxito será nuestroSoy Gerardo Reyes el Quarterback de las ventas y mi correo electrónico es

