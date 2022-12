La oficina del futuro

El tema del regreso a la oficina después de la pandemia ha sido muy comentado por los empleados y los empresarios. Algunos directores han trabajado desde casa por no tener otra opción y hoy, esencialmente quieren que todos regresen. Simultáneamente, otros lideres empresariales se cuestionan si deben regresar a la oficina, cuando y con qué frecuencia.

De hecho, antes de que iniciara la pandemia, los empleados no estaban en la oficina el 100% del tiempo, prácticamente todos querían tener más flexibilidad de tiempo en el trabajo. Es comprensible que hoy los empleados prefieran trabajar desde casa y no regresar a la poca flexibilidad que tenían antes de la pandemia.Debemos reconocer que algunos trabajos pueden ser realizados absolutamente desde cualquier parte. Contribuir con trabajo individual y conectarse mediante correos electrónicos no requiere que se haga en la oficina de la empresa.

Pero algunos trabajos en particular requieren interacciones con regularidad, ello implica cierto grado de flexibilidad, pero también cierto grado de presencia física para esas interacciones, los empleados se deben reunir con cierta regularidad.Por ejemplo, en las juntas de arranque de un proyecto, probablemente se requieran una o dos semanas para definir las actividades, los programas y las estrategias y después, con un buen seguimiento, dejar que los empleados decidan si deben o no reunirse físicamente.

Algunos ejecutivos podrían pensar que perdieron poder sobre sus subalternos al dejarlos trabajar híbridamente, pero en realidad han ganado al tener hoy diversidad de accesos a muchas personas y por usar diferentes tipologías de espacios cubriendo mejor sus propias necesidades y las necesidades de los demás.

En esta era post COVID existen nuevos espacios de trabajo, diseñados en ecosistemas que permiten trabajar desde casa proporcionando empíricamente una más alta percepción de desempeño y satisfacción comparado con una oficina tradicional dentro de la empresa.

Por otra parte, la proximidad de los empleados tiene ventajas y desventajas. En WeWork - empresa dedicada a las soluciones de espacios de oficinas comerciales, sin las complicaciones asociadas a la inversión inicial y a los periodos de alquiler largos. Más de la mitad de las empresas de la lista Fortune 500 son miembros de WeWork-, se diseñan oficinas y los empleados están ubicados por todos lados, en las salas de juntas, en oficinas pequeñas compartiendo una gran mesa de trabajo, con una cafetería y comedor comunes bajo un concepto de hospitalidad increíblemente abierta.

Las personas en estas oficinas se sienten muy cómodos estando cerca de los demás, como si estuvieran en un restaurante, sentadas espalda con espalda con otras personas con las que no están relacionadas, les gusta esta opción, esta de moda, es una nueva experiencia. Sin embargo, otras personas en esta situación, se sienten expuestas, si alguien estornuda, se alejan de esa persona inmediatamente, y esto sucedía antes del COVID, hoy es peor.

Si un empresario se pregunta ¿Por qué a nuestros empleados no les gustaría regresar a la oficina?, ¿Por qué no tienen una buena disposición?, ¿Cómo diseñamos las oficinas del futuro? La respuesta sería ¿Con qué propósito? Tenemos que regresar a los principios básicos para convencer a los empleados.Si en una empresa, todas las oficinas se evaporaran, ¿Cuáles serían reconstruidas y por qué? Los negocios detallistas e incluso las sucursales bancarias saben exactamente las ubicaciones que necesitan haciendo un escrutinio entre intensidad de tráfico, frecuencia, trafico pedestre, zonas de comercio, etc. Pero esto no aplica a los sitios en donde trabajan los empleados de las empresas.

Los empleados quieren oficinas que reflejen los esfuerzos de las empresas en cuidado del planeta, cuidado de la comunidad, esfuerzos por la diversidad y la igualdad. ¿Los empleados de su empresa ven reflejados estos esfuerzos en su oficina?

Un ejemplo de la forma en que un espacio físico de trabajo puede ayudar para que los empleados se sientan a gusto es cambiar los lugares de trabajo tradicionales, incómodos, oscuros, sin temperatura agradable y poca decoración, por espacios inspiradores, persuasivos y muy agradables, que hagan del ambiente de trabajo algo magnético.

Los campus de las universidades por lo general tienen bellos jardines y espacios abiertos. ¿Cómo luce su empresa por fuera? ¿Tiene jardines bien cuidados? ¿Luce limpia? ¿Recibe el mantenimiento apropiado? Los empleados se deben sentir a gusto desde que llegan.

Eliminar los espacios reservados para tener espacios abiertos en estacionamientos y salas dentro de la oficina y convertirlos en centros de gravedad en los que se acelere la posibilidad de interactuar con otras personas. Finalmente, hacer que la oficina se sienta un poco como en casa, y que no todos los días son iguales y que todo lo que pasa les permita reunirse con otras personas, conocer cosas nuevas en un alto nivel de autonomía como el que se tiene en casa.

En lo que respecta a los muebles, estos pueden ser rentados, antes rentarlos no era una práctica común, pero el servicio de muebles se está convirtiendo en algo muy común en las empresas.

Fuente de referencia: Bryan Hancock, Phil Kirschner, Bill Schaninger, Asociados de McKinsey. Lucia Rahilly, directora editorial de McKinsey.