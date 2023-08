'Vas al Congreso y te hacen preguntas', señala Esteban Villegas sobre los informes de gobierno

"Los informes son temas más políticos, en el Congreso vas y te hacen preguntas y bueno, ustedes lo conocen y no te lleva a nada", dijo el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, respecto a si habrá de entregar personalmente su primer informe de Gobierno ante el Congreso del Estado de Durango, para lo cual se celebraría una comparecencia.

El mandatario declaró en la capital de Durango que en su lugar será el secretario general de gobierno, Héctor Vela Valenzuela, quien lo presentará ante el Congreso del Estado el próximo primero de septiembre, incluso dijo que valora realizar o no algún evento para informar lo que ha hecho su gobierno este primer año.

"Lo va a presentar el primero de septiembre en el Congreso, así como lo marca la ley y estamos haciendo una valoración si hacemos algún evento para poder mostrar lo que hemos estado haciendo y algunos logros que hemos estado teniendo… Lo más importante es la estabilización que tuvimos en la parte financiera, pero es una valoración que estamos haciendo", dijo el gobernador Esteban Villegas.

Comentó que de decidir hacer el evento, lo harán el día 02 de septiembre, es decir, un día después de que Vela Valenzuela entregue el informe ante el Congreso.

También dijo que tendrá encuentros con diferentes sectores de la población, destacando ganaderos, empresarios y campesinos: "Porque vale la pena que todos los sectores conozcan los avances y que también podamos retroalimentar con ellos, no quiero que sea como un evento de un año de un ejercicio", aseguró.

Dijo que buscará la retroalimentación con estos sectores para ver si les faltó algo en su primer año de gobierno.

"No solamente para hablar de los logros que tuvimos, sino también para retroalimentarnos y que ellos nos digan si vieron que faltó algo este… La retroalimentación siempre es muy buena para poder redirigir, recalcular, como decimos, y seguir hacia adelante en temas".

COMPARECENCIA

Comentó que su comparecencia ante la Cámara (refiriéndose al Congreso del Estado, pues nunca ha sido diputado federal) es un evento que tarda demasiado y que es innecesario porque la ley fue modificada.

"Ya modificaron la ley. Ya no es necesario. Déjenme les digo algo, yo estuve en la Cámara, no sé si se acuerdan, era un evento como de 4 horas y aparte de pesado, pues no se sacaba absolutamente nada. Creo que tenemos que ir modificando un poquito los informes. Son temas más políticos, en el Congreso vas y te hacen preguntas y bueno ustedes lo conocen y no te lleva a nada. Creo que tenemos que cambiar el formato, creo que tenemos que hacer cambios. Acercarnos más a los tomadores de decisiones", aseguró el gobernador, Esteban Villegas.

El mandatario comentó que es a la gente a la que debe rendir cuentas:

"Junto con ellos rectificar si algo no está bien o mover el timón", acotó.