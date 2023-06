Valoran clases en línea ante ola de calor

El secretario de Salud de Coahuila, Roberto Bernal Gómez dijo que si en esta tercera ola de calor, no hay condiciones adecuadas en las escuelas de nivel básico, se debe privilegiar la educación a distancia para evitar impactos negativos en la salud de niños, niñas y adolescentes. "Yo creo que eso va a ser valoración individual de cada escuela, si el calor fuese mucho y no tienen las condiciones adecuadas los niños, nosotros lo favoreceríamos, no ir a clases, que sean virtuales", expresó.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) señala que el acceso a agua y saneamiento es un derecho humano por lo que, las escuelas, deben de asegurar este mínimo, para poder garantizar un mínimo desarrollo de la población estudiantil. Cuando las instituciones educativas no cuentan con servicios adecuados de agua, higiene y saneamiento, hay un aumento de enfermedades gastrointestinales y diarreas, lo que provoca una disminución en la asistencia a clase y, por ende el rendimiento académico de las y los estudiantes se ve afectado.

En esta temporada de altas temperaturas, también es importante que los planteles educativos garanticen la ventilación en los salones de clase.

En Coahuila, del 14 al 23 de junio se modificaron los horarios de entrada y salida de las escuelas de educación básica, esto con motivo de las altas temperaturas y con el fin de proteger la integridad de más de 600 mil alumnos. Además, se suspendieron las actividades al aire libre en los planteles educativos y se dio a conocer que, si la situación climatológica continúa, quedará a consideración de los padres, madres de familia y tutores, enviar a sus hijos o no a la escuela, sin que ello repercuta en su puntualidad y asistencia.

En preescolar, el turno matutino se imparte de 9:00 a 11:00 horas, mientras que el turno vespertino de 14:30 a 16:30 horas. Respecto a los Centros de Atención Múltiple (CAM), se valoró la situación de forma particular.

En primaria, el turno matutino es de 8:00 a 11:00 horas y el turno vespertino de 13:30 a 16:30 horas. En el área rural el horario de 8:00 a 12:00 horas aplica para las escuelas que cuentan con concepto (E3) o arraigo a la comunidad. En secundaria, el turno matutino se imparte de 7:00 a 11:00 horas y a partir de esa hora, la educación es a distancia.

Mientras que en el turno vespertino, las clases son de 13:30 a 15:00 horas a distancia y de 15:30 a 19:00 horas presencial.

PREVENCIÓN

En los planteles educativos, se recomendó mantenerse permanentemente hidratados, utilizar bloqueador y usar ropa ligera y preferentemente clara, considerando flexibilidad en el uso del uniforme.

También extremar precauciones con alimentos (evitar los de fácil descomposición por el calor) y poner especial atención en los alimentos que se expenden por vendedores ambulantes, afuera de las instituciones educativas.