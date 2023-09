Va Iberdrola por inversiones verdes en región

Autoridades del Gobierno de Durango se reunieron con Enrique Alba, CEO de Iberdrola México, pues la empresa invierte fuertemente en el estado en el tema de las energías renovables, principalmente la solar, pues tienen dos proyectos grandes en La Laguna y se busca desarrollar uno más en la capital.

El subsecretario de Desarrollo Económico en La Laguna de Durango, Arturo Ortiz Galán, recordó que Durango es de los estados con mayor radiación solar, por lo que puede captar una mayor energía a través de los paneles, y la empresa ya cuenta con el visto bueno del Gobierno federal.

Reconoció que el tema de las energías renovables en el país tiene muchos candados, pero en el caso de esta compañía, ya tienen luz verde del Gobierno federal y buscan el apoyo del Estado. En este sentido, el interés es ir un paso adelante, en función de las inversiones que pudieran llegar a la entidad con la promoción que se realiza, de modo que no les alcance el tema del suministro de energía.

"Ahorita estamos sobrados en el estado, tenemos suficiente energía eléctrica para las empresas que están llegando, pero con las inversiones que se esperan, no queremos estar topados como otros estados, sin decir nombres, que ya traen problemas de que no tienen suficiente energía, entonces no se pueden instalar las industrias ahí", explicó.

Señaló que se tiene el compromiso de energía verde y que cada vez más las industrias tengan el consumo relacionado con la sustentabilidad, pues viene también el nitrógeno verde, además de lo eólico.

El gobernador Esteban Villegas Villarreal informó que, derivado de sus giras internacionales, un total de 48 empresas tienen los ojos puestos en Durango, por ello es necesario estar listos con infraestructura necesaria para que la entidad sea potencia mundial en energías renovables, esto al reunirse con directivos de la empresa Iberdrola México.

"Con tantas empresas internacionales interesadas en instalarse en nuestro estado, tenemos que estar listos con la infraestructura necesaria, para dar ese brinco que necesitábamos y que Durango se pueda convertir en potencia mundial de las energías renovables", dijo el mandatario.

Detalló que en esta reunión se hablaron temas como la construcción de un parque solar en Lerdo, que cambiará por completo el status de energías limpias en aquella región, ya que lo que se está buscando, es ponerse de acuerdo con las empresas para enfocarse en el cuidado del medio ambiente.