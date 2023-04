Usuarios se burlan y critican refuerzos en el tramo elevado de la Línea 9 del Metro en CDMX

En horas recientes comenzaron a circular fotos que muestran los refuerzos colocados en el tramo elevado de la Línea 9 del Metro en la Ciudad de México, pues lejos de brindar seguridad, los usuarios dicen sentir peligro de que vuelva a presentarse una situación similar a la de la Línea 12.

Tal como se observa en las fotos, el tramo elevadizo por donde circulan los vagones del Metro, está siendo sostenido únicamente por unos barrotes metálicos rojos.

Según recoge El Universal, la Secretaría de Obras y Servicios colocó aproximadamente 22 refuerzos para fortalecer la estructura elevada de la terminal Pantitlán, pues se había detectado hundimiento del puente.

Sin embargo, usuarios del Metro no están conformes con dichos refuerzos, criticando que 'no se está haciendo nada más' para cuidar la seguridad de las personas que viajan en el transporte público, resaltando que hasta la fecha, no se han realizado mayores labores en la Línea 12, la cual continúa colapsada.