Usuarias de ISSSTE GP denuncian falta de personal

Usuarias de la Clínica Hospital del ISSSTE de Gómez Palacio denunciaron públicamente diferimiento en las citas de ginecología por presuntamente falta de personal médico, además de supuestos malos tratos por parte de la coordinación de dicho servicio.

Aseguran que "la doctora, que es la coordinadora, es muy grosera, indiferente y déspota con nosotras las mujeres y si faltan gines, ella no nos quiere atender, no tiene sensibilidad ni calidez, no tiene ganas de darnos la consulta".

Un grupo de derechohabientes se quejaron en esta casa editora y pidieron una solución, sobre todo porque varias de ellas, que están embarazadas, provienen de comunidades rurales de La Laguna de Durango y consideran que "no es justo" que se les reprogramen las consultas.

El director de la clínica, César Guillermo Mendoza Ochoa declaró que en el servicio de Ginecología y Obstetricia hay dos médicos ginecólogos en el turno matutino y que uno de ellos solicitó una licencia por lo que "se está cubriendo con otro médico". En el turno vespertino, dijo que hay otro médico con licencia y que también se está cubriendo. Detalló que hay otra doctora que está en la clínica de Displasias y que únicamente se enfoca a la prevención del cáncer de mama y cervicouterino.

El director admitió que puede haber diferimiento por distintas situaciones por lo que va a revisarlo mediante una reunión con las partes involucradas, de tal forma que el tema quedará resuelto este mismo jueves.

"Lo que nos interesa es que la derechohabiencia tenga su atención médica, oportuna, correcta y precisa y si hay algo que quiera manifestar algún derechohabiente, estamos para servirles, somos de puertas abiertas", concluyó.