Usa estos tips para mejorar tu conexión a internet

Hoy en día no podemos imaginar cómo sería nuestro día a día sin el internet. Si alguna vez te has quedado sin conexión seguro te has dado cuenta de que ingresas a la red para muchas más tareas de las que eres consciente. Es por ello que una mala conexión llega a ser tan frustrante. Pero antes de que pierdas los estribos, conoce 4 métodos con los que podrías mejorar la velocidad en segundos.

Lo primero que vale la pena mencionar es que tu experiencia en internet dependerá mucho de tus hábitos y el servicio que tengas contratado. Cuando vayas a elegir a la compañía proveedora revisa las opiniones de otros usuarios para que puedas descubrir a las que no entregan los que prometen o suelen tener fallas de conexión.

Por otra parte, evalúa tus hábitos y los de tu familia. Si quieren que uno tenga una buena experiencia jugando en línea, mientras otro ve una película en 4K por streaming y alguien más realiza una videollamada, deben tener la suficiente capacidad de megas.

Si ya evaluaste los puntos anteriores y aún quieres saber cómo mejorar la conectividad, te ofrecemos cuatro consejos.

Debido a que una conexión a internet de calidad, tanto en el hogar como en la oficina, es fundamental hoy en día, BroadBand LATAM en Viasat, una empresa de comunicaciones comparte algunas recomendaciones para ayudar a tener una mejor señal:

Realiza pruebas de velocidad

Es importante que sepas qué es lo que estás recibiendo de tu proveedor de internet para que, de ser necesario, puedas realizar una reclamación y pagar solo por lo que se te entrega o, en su caso descubrir que el plan que tienes contratado no es suficiente.

Y es que, según un informe del Inegi, la lentitud en la transferencia de información (50%) y las interrupciones del servicio (38%) son los principales problemas detectados por los usuarios mexicanos con su conexión a internet.

Evalúa tus actividades en línea

Como ya explicamos, hay que conocer cuáles son las necesidades de cada hogar, pues no es lo mismo una familia en donde hay un apasionado gamer que una en donde solo se conectan para ver las redes sociales. Por ello es importante evaluar cuántos megas se necesitan.

Los datos de Viasat muestran que el streaming de video es una actividad que consume una gran cantidad de datos hoy en día, con un rango de entre 1 y 7 Gigabytes por hora, dependiendo de la resolución del video. Le siguen las videoconferencias (1 GB/hora), el streaming de música (150 MB/hora), la navegación en redes sociales (120 MB/hora), los juegos (entre 40 y 150 MB/hora) y los dispositivos conectados al "Internet de las Cosas", con un rango de consumo muy variado. Entender cuántos datos se utilizan para las actividades en línea ayudará a los consumidores a elegir el plan adecuado.

Cable Ethernet, una buena alternativa

Una buena opción para aumentar la velocidad de internet es conectar los dispositivos directamente al router con un cable ethernet. Puede que te parezca obsoleto, pero esto también podría ayudar a eliminar la congestión de la red inalámbrica, especialmente cuando hay varios dispositivos conectados. El uso de un cable ethernet ayudará a optimizar la conexión a internet.

Cambio a la banda de 5 GHz

Por lo general, los equipos conectados de manera inalámbrica utilizan señales en la frecuencia de 2.4Hz, que tiene un mayor alcance y puede atravesar más fácilmente las paredes. Sin embargo, al ser la banda que usan la mayoría de los dispositivos es común que la red se sature, por lo que una alternativa es utilizar la banda de 5GHz que, a pesar de tener un menor alcance, tiene más canales disponibles y menos congestión.

Este proceso es más fácil de lo que imaginas, solo debes leer el manual de usuario de tu router o buscar en líneas las instrucciones de acuerdo con tu modelo. No te llevará mucho tiempo.