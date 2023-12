Urgen a publicar tipificación de delito de Acecho para presentar denuncias en Coahuila

Luego de que el Congreso de Coahuila aprobara la tipificación del delito de acecho en Coahuila, la Fundación Luz y Esperanza (FULYE), pidió al Estado hacer la publicación de ésta en el Diario Oficial de la Federación, esto con el objetivo de que entre en vigor y se puedan presentar las denuncias correspondientes.

Fue hoy que se llevó a cabo el Foro Derechos Humanos de las Mujeres “El Derecho a vivir libre de Acecho, donde la directora de la fundación, Rosa María de la Luz, resaltó la necesidad de que esta ley comience a operar.

“Fue en agosto que le comentamos al legislativo que era importante votar la iniciativa para modificar el código penal y lo hicieron, pero pues ahora le pedimos al Ejecutivo que lo publique, pues aún no lo han hecho y pues una ley que no se publica, no se pude poner a trabajar”, dijo.

Indicó que al no publicarse no se pueden presentar las denuncias correspondientes pues no existe como tal.

“Muchos dicen que como ya tenemos acecho como delito, no es necesario el tema del acecho, pero en realidad este tema existe por todos lados; es algo aparentemente silencioso, pero afecta a muchas mujeres”, dijo.

Recordó que el impacto que deja el delito del acecho cambia la vida a muchas mujeres.

“Es necesario visibilizarlo, que la mueres sepan cuando es un acecho y que las autoridades, sobre todo las que investigan puedan encontrar estas características que hay en la mujeres para que puedan integrar carpetas para apoyarlas”, destacó.

Señaló que hasta el 90 % de las mujeres que sufren violencia, presentan estas características del acecho.

“Las mujeres que salen del refugio ya traen medidas cautelares para que no se les acerque el señor”, dijo.

Indicó que aunque la ley es muy clara, en contra del agresor de no acercarse a cierta distancia, éstos acechan a sus exparejas desde lejos en todo momento o usan a terceros para comunicarse con ellas y amenazarlas.