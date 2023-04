Urgen a atender deficiencias en bosque Venustiano Carranza de Torreón

El bosque Venustiano Carranza presenta algunas deficiencias en su mantenimiento, lo que ha sido señalado por usuarios que diariamente acuden a este espacio público tan emblemático de Torreón.

(FERNANDO COMPEÁN / EL SIGLO DE TORREÓN)

Debido a que el suelo no tiene una adecuada nivelación, algunas de las mesas y bancas de cemento quedan encharcadas con cada riego, por lo que no pueden ser utilizadas por los paseantes, en contraste, algunos de los árboles no se ven tan beneficiados con el agua.

(FERNANDO COMPEÁN / EL SIGLO DE TORREÓN)

ObstáculoCorredores señalan que este vendedor informal ocupa gran parte de la pista de tierra, por lo que se le ha solicitado que se mueva y ha hecho caso omiso, se mantiene bloqueando el paso.

En un recorrido por el espacio público, se observó que algunos estanquillos lucen en malas condiciones, la infraestructura que originalmente era de bebederos, hoy tiene desecho de pájaros, hay obras sin concluir en cuanto a la creación de brechas para los caminantes, que también señalaron que personal del Museo Regional de La Laguna ingresa sus vehículos al interior del paseo, en vez de estacionarlos afuera.

(FERNANDO COMPEÁN / EL SIGLO DE TORREÓN)

CaminosAlgunas brechas y caminos no han sido concluidos, por lo que ya presentan mala nivelación o algunos hoyos, los paseantes piden que se reparen estas zonas, que son para el disfrute de las familias de la Comarca Lagunera, ya que este paseo recibe a miles de visitantes por semana.

(FERNANDO COMPEÁN / EL SIGLO DE TORREÓN)

EstacionamientoSe quejan paseantes de que hay vehículos estacionados en el interior del espacio público, cuando existe una gran cantidad de sitios en las calles de los alrededores para ello.

(FERNANDO COMPEÁN / EL SIGLO DE TORREÓN)

EncharcadasEl agua del riego en el bosque Venustiano Carranza se acumula en algunas bancas y mesas en vez de que llegue a los árboles del paseo.